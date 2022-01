Trading und Krypto mit Strategie

Kryptowährungen und neue Formen der Geldanlage stehen in der Aufmerksamkeit von Menschen und Medien und übertreffen sich gegenseitig mit neuen Schlagzeilen. Tipps und Ratschläge, wie nahezu jeder Mensch neuerdings Trader werden und gleichzeitig hohe Gewinne einfahren kann, finden sich überall. Dabei wird nicht selten das schnelle Geld in Aussicht gestellt, ohne dabei die Risiken zu erwähnen. Doch die Wahrheit ist: Wer selbst traden möchte und zukünftig mit Kryptowährungen und Co. langfristig Geld verdienen möchte, braucht ein fundiertes finanzielles Basiswissen, um keine bösen Überraschungen zu erleben oder zu scheitern. Trading-Experte Marcus de Maria kennt die Chancen und Risiken rund um das Thema Trading und Kryptowährungen und erklärt, wie es möglich wird, mit Strategie und Wissen erfolgreich selbst zu traden. Seriosität ist dabei sein oberstes Prinzip.

Begriffe wie Blockchain oder Tokenisierung sollten dir nicht wie Fremdwörter erscheinen, wenn du zukünftig mit Trading Geld verdienen möchtest. Es ist möglich, alleine mit digitalen Währungen, wie beispielsweise Bitcoin, ein Einkommen aufzubauen. Dafür braucht es die richtige Strategie. Denn das Allerwichtigste ist, dass du das System verstehst, dass hinter deinen Geldanlagen steht. Nur so gelingt es, dauerhafte Gewinne zu erwirtschaften. Investment-Strategien können – einmal verstanden – automatisiert werden, damit sie konstant profitabel sind. Sich das notwendige finanzielle Basiswissen anzueignen, kostet Zeit. Doch den Zeitaufwand solltest du als Investition sehen. Je mehr du über eine Geldanlageform weißt, desto höher sind deine Chancen am Tradingmarkt.

Marcus de Maria von Investment Mastery ist es ein Anliegen, die Mythen zu lüften und die Thematiken rund um die Themen Kryptowährungen und Trading so aufzubereiten, dass jeder Mensch die Möglichkeit bekommt, sich mit Trading finanzielle Freiheit aufzubauen. Was sich für viele interessierte Menschen als zu kompliziert darstellt, ist keine unüberwindbare Mauer. Handeln und Investieren am Kapitalmarkt von zu Hause aus ist möglich. Das Ziel ist erstklassige Finanzbildung für finanzielle Unabhängigkeit.

Marcus de Maria von Investment Mastery ist Experte und hilft Menschen nicht nur dabei fundiertes Finanzwissen aufzubauen, sondern gibt regelmäßige Einblicke in die aktuelle Marktsituation. Dazu findet 14-tägig sein kostenfreies Trading-Webinar statt, indem aktuelle Informationen und Strategien rund um Trading und Kryptowährungen und vieles mehr auf dem Plan stehen. www.investmentmastery.de

Investment Mastery Trading Limited hat es sich zur Aufgabe gemacht ihren Kunden durch erstklassige Finanzbildung zu helfen, finanzielle Unabhängigkeit für sich und ihre Familien zu schaffen.

