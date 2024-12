Tradition und Innovation im Zeichen von Female Power vereint: Speidel eröffnet Store im Milaneo Stuttgart

Bodelshausen, November 2024. Speidel hat mit seiner Store Eröffnung im Milaneo Stuttgart am 02. Oktober einen Erlebnisort „von Frauen für Frauen“ geschaffen. Das Traditionsunternehmen, das bereits seit über 70 Jahren für nachhaltige Wäsche und zeitgemäße Designs steht, stellt sich damit dem Trend von Ladenschließungen entgegen und setzt ein starkes Zeichen für seine Vision von Mode.

Ein pinker Faden zieht sich nicht nur sprichwörtlich durch den am 02. Oktober 2024 eröffneten Speidel Store im Milaneo in Stuttgart. Neben 13 Outlet-Stores ist dies der erste Innenstadt-Verkaufspunkt, an dem Kundinnen die hochwertigen Produkte von Speidel anprobieren, fühlen und einkaufen können. Das Traditionsunternehmen, das 1952 gegründet und mittlerweile in der dritten Familiengeneration geführt wird, setzt auf 112m² ein Konzept um, das Design und Philosophie miteinander verbindet und in dem pinken Faden die Verbundenheit und die Geschichte von Speidel symbolisiert.

Ein Erlebnis für die Kundinnen

Das Store-Konzept, das in einem Omnichannel-Ansatz den Laden nahtlos mit den Social-Media-Kanälen verbindet, wurde zusammen mit dem Innenarchitekten-Team von blocher partners entwickelt. In der Gestaltung des Stores spiegeln sich die vielfältigen Facetten der Speidel-Kundinnen von Heimat und Abenteuer bis Calm und Boldness wider. Den Interessen und Bedürfnissen der Kundinnen entsprechend sind die Materialien und Formen inspiriert von natürlichen Texturen und den Gefühlen der Vertrautheit und Intimität. Durch drei subtile „Shades of Pink“ ist der Store in die drei Produktbereiche „Young and Modern Basics“, „Muse“ und „Mode“ aufgeteilt und vermittelt gleichzeitig das Gefühl eines einheitlichen und stimmigen Designs.

Gegen den Trend zu Ladenschließungen

Mit der Eröffnung des Stores im Stuttgarter Milaneo engagiert sich das baden-württembergische Unternehmen in der Landeshauptstadt und setzt bewusst ein Zeichen gegen den Trend zu Ladenschließungen in den Innenstädten. Für Geschäftsführerin Swenja Speidel spielt dabei auch der direkte Kontakt zu den Kundinnen eine zentrale Rolle: „Wir freuen uns sehr, dass wir mit unserem ersten Store in der Innenstadt einen Erlebnisort für unsere Kundinnen geschaffen haben, an dem wir mit ihnen ins Gespräch kommen können und unsere Visionen von Mode, Nachhaltigkeit und Innovation hautnah vermitteln können.“

Der Speidel Store im Milaneo in Stuttgart ist von Montag bis Freitag zwischen 10:00 und 20:00 Uhr und an Samstagen zwischen 9:30 und 20:00 Uhr geöffnet.

Über die Speidel GmbH:

„Conscious since 1952“: Das ist die Philosophie, mit der Speidel erfolgreich ist. Die Marken Speidel und Sylvia Speidel bieten Wäsche, die Frauen nicht verändern will, sondern sie darin bestätigt, sie selbst zu sein. Alissa Speidel und ihr Design-Team bestimmen den Speidel-Look. Swenja Speidel führt zusammen mit Scott Wernet (GF) und Alexander Beck (GF) das Unternehmen. Gegründet wurde Speidel von Rosa und Hans Speidel 1952 in Bodelshausen (Baden-Württemberg). Dort befindet sich noch heute der Hauptsitz des Unternehmens. Rund 200 Mitarbeiter:innen arbeiten hier in der Verwaltung, Logistik, Strickerei, Zuschneiderei und im Musteratelier. Alle Stoffe werden nach OEKO TEX ®-Standard 100 in Deutschland hergestellt. Konfektioniert werden die Speidel Wäscheteile in den zwei unternehmenseigenen Betrieben in Ungarn und Rumänien. Das Unternehmen beschäftigt hier weitere 500 Personen – getreu der Devise: Quality made in Europe. Als amfori BSCI-Mitglied setzt Speidel dabei nicht nur auf faire Arbeitsbedingungen, sondern auch auf nachhaltige Rohstoffe wie Bio-Cotton, Bambus oder SeaCell. So entsteht jeden Tag Qualität zum Wohlfühlen.

