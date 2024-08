Traditionelle Disziplinen vor moderner Kulisse: Weltnomadenspiele in Kasachstans Hauptstadt Astana

Bis heute gibt es auf der Welt und auf allen Kontinenten Nomaden. Schätzungen gehen aktuell von bis zu 250 Millionen Menschen aus, die sich für eine nicht-sesshafte Lebensweise entschieden haben. Dabei ist das Nomadentum so alt wie die Menschheit selbst, und es haben sich über die Jahrhunderte und Jahrtausende besondere Traditionen entwickelt. Viele dieser überlieferten Bräuche sind alle zwei Jahre bei den World Nomad Games, den Weltnomadenspielen, zu bewundern. In zum Teil kurios anmutenden Wettbewerben messen sich dabei Athleten aus vielen verschiedenen Nomadenkulturen und zeigen der Welt damit fesselnde Alternativen zu populären Sportarten.

Kasachstan, selbst ein Land mit großer Nomadentradition, ist Gastgeber der 5. World Nomad Games vom 8. bis 13. September 2024 in Astana. Die Hauptstadt Kasachstans, die vor allem mit ihrer modernen Architektur überrascht, wird täglich nonstop von der Fluggesellschaft Air Astana ab Frankfurt am Main angeflogen. Mehr als 2.000 Teilnehmer aus über 85 Ländern haben sich zu den Weltnomadenspielen angemeldet und treten in 21 Disziplinen gegeneinander an.

Kraft, Geschick und Präzision

Natürlich nehmen Reiterspiele einen zentralen Platz ein und versprechen spektakuläre Wettkämpfe. Beim Ringkampf auf dem Pferderücken beweisen die Athleten nicht nur ihre enorme Reitkunst, sondern auch ihre körperliche Stärke und Geschicklichkeit. Der berittene Bogenschieß-Wettbewerb stellt Geschwindigkeit und Genauigkeit in den Vordergrund. Beim „Tenge Ilu“ versuchen die Teilnehmer bei vollem Galopp, Münzen oder andere Gegenstände vom Boden aufzusammeln.

Zu den jahrhundertealten, überlieferten Sportarten, die bei den World Nomad Games gezeigt werden, gehören auch die Falknerei, verschiedene Ringkämpfe am Boden sowie das Mannschafts-Tauziehen. Außerdem messen sich die Sportler im „Ordo“, einem Geschicklichkeitsspiel, das Ähnlichkeiten mit Boule oder Boccia aufweist und höchste Präzision erfordert.

Hautnah in uralte Bräuche eintauchen

Für Besucher in Astana dürfte das umfangreiche kulturelle Angebot rund um die World Nomad Games ebenso interessant sein wie die Wettkämpfe. In einem nachgebauten Dorf können sie den Alltag und die Lebensweise der Nomaden hautnah erleben. In authentischen Jurten – den typisch runden, tragbaren Zelten Zentralasiens – werden traditionelle Kleidung, Handwerkskunst, Musik und Tanz, sowie lokale Speisen vorgestellt. Ergänzt wird das Event durch Ausstellungen, Vorführungen und Vorträge, die den Besuchern einen tiefen Einblick in die beeindruckende Vielfalt der Nomadenstämme geben.

Die Weltnomadenspiele stehen unter der Schirmherrschaft der UNESCO, der UN-Organisation für Bildung, Wissenschaft und Kultur. Weitere Informationen gibt es auf der offiziellen Webseite der World Nomad Games unter worldnomadgames.kz/en.

Nonstopflüge ab Frankfurt am Main nach Astana mit zahlreichen guten Anschlussmöglichkeiten gibt es täglich und können im Reisebüro, telefonisch bei Air Astana unter +49 (0)69 – 770 673 022 oder online auf www.airastana.com gebucht werden.

