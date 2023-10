Traditionsmarke Eg-Gü mit SPORTLINE-Pflegeserie zurück auf deutschem Markt

Tradition trifft Moderne – bewährte Schuhpflege sorgt für Langlebigkeit für Sneaker, Sport- und Freizeitschuhe

Berlin, 10.10.2023 – Bei der Premium-Schuhpflege Eg-Gü trifft Tradition auf Moderne: Zum Neustart der Kultmarke sind die bewährten Rezepturen nun nicht mehr nur klassischen Lederschuhen vorbehalten. Die Eg-Gü SPORTLINE widmet sich ganz explizit den Sport- und Freizeitschuhen, damit auch moderne Sneaker länger wie neu aussehen.

Mit Blick auf ihre über 130-jährige Firmengeschichte kehrt die Traditionsmarke Eg-Gü, ein Klassiker deutscher Schuhpflege-Namen, auf den Markt zurück. Was 1890 in einer Kleinstadt in Sachsen begann, findet nun seine Fortführung in Berlin: Hier trifft der bekannte Name mit seinen traditionellen Rezepturen auf eine neue Firmenleitung und ein neues Gewand. „Mit unseren bewährten Rezepten gehen wir auf die aktuellen Herausforderungen des modernen Schuhmarktes ein. Denn für uns als Premium-Schuhpflegemittelhersteller war sofort klar: Für Sportschuhe brauchen wir eine spezielle Pflegeserie“, erklärt Tamara Josu, CEO der Eg-Gü Werke AG.

Der Grundstein für die neue SPORTLINE-Serie war somit gelegt: Eg-Gü wartet mit fünf Pflegeprodukten für den Einzelhandel auf, die nicht nur für den perfekten Look weißer Sneaker und Sportschuhe sorgen, sondern gleichzeitig auch die Grundlage einer kompletten Schuhpflegeroutine bilden – von Schuhcreme bis Schuhdeodorant. Das optimierte Produktportfolio hat an alles gedacht, bleibt dabei aber absichtlich überschaubar. Schließlich sollen Verbraucher schnell und einfach entscheiden, was sie zum Reinigen brauchen. Da besonders weiße Sneaker seit Jahren zum Must-Have modebewusster Sneaker-Fans gehören, wurde zudem ein spezielles Edelweiß stark deckend entwickelt. Auch das Thema Nachhaltigkeit steht im Vordergrund: „Mit der passenden Pflege können Sport- und Freizeitschuhe länger erhalten werden und sauber aussehen“, so Tamara Josu. „Mit unserer SPORTLINE möchten wir genau dieses Bewusstsein bei unseren Kunden fördern.“ Damit trifft Eg-Gü den Nerv der Zeit und punktet mit Ideen wie einem Sneaker-Deo mit einer Duftnote der besonderen Art sowie einem Cleaning Sponge To Go – der perfekte Reinigungsschwamm für zu Hause und unterwegs. Schließlich soll für alle ein Schuh daraus werden.

Eg-Gü kann auf eine über 130-jährige Geschichte im Bereich Schuhpflegemittel zurückblicken und so einige Meilensteine im deutschen und internationalen Raum verzeichnen. Eg-Gü setzt dabei bewusst auf eine überschaubare Premium-Produktpalette. Mit ca. zwanzig Schuh- und Lederpflegeartikeln haben die Kunden eine hochwertige Schuhpflege zur Auswahl, die vor allem eines ist: übersichtlich, einfach zu handhaben und schnell anzuwenden.

