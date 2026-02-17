Traeger präsentiert die neuen „Woodridge“ Pelletgrills

Holzfeuer-Geschmack trifft smarte Technologie

Datum: Februar 2026 – Traeger bringt mit der neuen Woodridge Pelletgrill-Serie eine komplette Generation moderner Pelletgrills auf den Markt, die nicht nur erfahrene BBQ-Fans, sondern auch Einsteiger begeistert. Die Serie vereint traditionelles, holzbeheiztes Grillen mit innovativer Technik und durchdachten Funktionen – und setzt damit neue Maßstäbe für Komfort, Vielseitigkeit und Geschmack bei Outdoor-Grills.

Die Traeger Woodridge Serie besteht aus drei Modellen – Woodridge, Woodridge Pro und Woodridge Elite – die sich in Ausstattung, Leistungsumfang und Komfort voneinander unterscheiden, aber alle das gleiche Ziel verfolgen: ein einzigartiges Grillerlebnis mit maximalem BBQ-Geschmack.

Im Kern überzeugt jedes Modell durch robustes Design und hochwertige Stahlkonstruktion auf einem stabilen Untergestell, das für Langlebigkeit und Alltagstauglichkeit steht. Das charakteristische Pelletsystem nutzt natürliche Hartholzpellets zur Erzeugung von Rauch und Wärme – ein Verfahren, das nicht nur tiefe Holzfeuer-Aromen liefert, sondern auch für gleichmäßige Hitze sorgt.

Ein zentrales Highlight der Serie ist die WiFIRE®-Technologie: Über die Traeger App lässt sich der Grill bequem vom Smartphone aus überwachen und steuern. So behalten Grillmeister Temperatur, Garzeit und Grillstatus jederzeit im Blick – egal, ob direkt am Grill oder von unterwegs. Gleichzeitig hält der dot-matrix-Controller die gewünschte Temperatur präzise und automatisch, sodass Grillen nahezu „Set-It & Forget-It“ funktioniert.

Im Detail bieten die Modelle jeweils unterschiedliche Feature-Sets:

Woodridge (Basisversion) – perfekter Einstieg in die Welt der Pelletgrills mit großzügigem Grillraum, WiFIRE®-Steuerung und der Möglichkeit, unterschiedliche Garmethoden wie Grillen, Räuchern, Braten, Backen oder BBQ zu nutzen. Die Pellets lassen sich über einen praktischen Hopper schnell wechseln, und das EZ-Clean & Ash Keg vereinfacht die Reinigung deutlich.

Woodridge Pro – erweitert die Grundausstattung um praktische Extras wie Super Smoke-Modus für intensiveren Rauchgeschmack. Die größere Grillfläche, zusätzliche Ablagen und eine noch komfortablere Bedienung machen den Pro besonders für Vielgriller und grillbegeistrete Gastgeber interessant.

Woodridge Elite – das Flaggschiff der Serie kombiniert Premium-Features wie doppelwandige Isolierung, Super Smoke-Modus plus Warmhaltefunktion und ein nochmals erweitertes Bedienpanel. Zudem sorgt der geschlossene Unterschrank für praktischen Stauraum, während klappbare Seitenablagen und Komfort-Extras das Outdoor-Kocherlebnis abrunden.

Alle Modelle der Woodridge-Serie profitieren von Traegers innovativem Free-Flow-Firepot-Design, das eine optimale Rauchzirkulation und damit einen intensiven, natürlichen Holzfeuer-Geschmack garantiert. Die Pelletkammer mit rund 10,8 kg Fassungsvermögen sorgen zudem für komfortable Langzeit-Garkapazitäten ohne ständiges Nachfüllen.

Dank ihrer Kombination aus fortschrittlicher Technik, Benutzerfreundlichkeit und vielseitigen Garmöglichkeiten eignen sich die Woodridge-Grills nicht nur für klassische Grillgerichte wie Steaks, Burger und Würstchen, sondern auch für anspruchsvolle BBQ-Kreationen wie langsam geräuchertes Pulled Pork, zarte Spare Ribs oder sogar gebackene Desserts. Die intuitive Steuerung via App macht es Grillern aller Erfahrungsstufen möglich, beeindruckende Ergebnisse mit minimalem Aufwand zu erzielen.

Die neue Traeger Woodridge Serie wird voraussichtlich im 1. Quartal 2026 verfügbar sein und eröffnet Grill-Fans eine moderne, leistungsstarke und vielseitige Welt der Outdoor-Küche. Ob Einsteiger oder Profi – mit der Woodridge-Serie bringt Traeger echtes BBQ-Feeling und holzfeurigen Geschmack in jeden Garten.

