Trafostationen, Mittel- und Niederspannungsanlagen vom Experten

Die Firma BAUR EnergieTechnik GmbH im Verbund der BAUR Group wurde erst im Jahr 2019 gegründet, kann aber auf ein fundiertes Know-how im Bereich der Elektrotechnik zurückblicken. Geschäftsführer und Mitgründer Reiner Schubert ist verantwortlicher Leiter und bringt als staatlich geprüfter Elektrotechniker umfassendes Fachwissen mit. Das Unternehmen aus dem baden-württembergischen Laupheim im Südwesten von Ulm verfügt über 25 Jahre Erfahrung und ist verlässlicher Partner für Trafostationen, Mittelspannungs- und Niederspannungslösungen.

Innovative technische Projektlösungen

Mit einem kompetenten, engagierten Team, in dem mehr als 30 Beschäftigte arbeiten, wurden bereits eine Vielzahl von regionalen und deutschlandweiten Projekten realisiert. Der erfolgreiche Abschluss eines breiten Spektrums an Arbeitsvorgängen, Neubauten oder technischen Lösungen – wie der Erstellung von Trafostationen, Mittelspannungstechnik, Transformatoren, Niederspannungshauptverteilungen, Tiefbauarbeiten oder Kabelzug- und Kabelanschlussarbeiten bei namhaften Auftraggebern, darunter Stadtwerke und Produktionsbetriebe – führte zu positiven Referenzen.

Die Hauptgründe für die sehr guten Resonanzen seitens der Auftraggeber liegen in der großen Fachkompetenz der Firma BAUR EnergieTechnik GmbH und der sorgfältigen Beratungs- und Planungsphase. Die Unabhängigkeit von Herstellern erlaubt es dem Unternehmen BAUR EnergieTechnik GmbH, schon in der Phase der Projektberatung eine kostenoptimierte Planung durchzuführen. Für den Kunden bedeutet dieser Umstand ein großes Maß an Flexibilität und eine nachvollziehbare Ausführungsphase, sowie eine zügige, zielgerichtete Umsetzung. Hiervon profitieren zahlreiche Unternehmen der Industrie, Kommunen, Gewerbekunden, Erzeuger oder die Landwirtschaft.

Leistungsangebot und Service

Das Leistungs- und Serviceangebot der BAUR Energie Technik GmbH ist sehr umfassend. Eine Kernkompetenz besteht in der Planung, dem Neubau oder der Erweiterung sowie der Instandhaltung von Trafostationen. Hierbei stehen im Interesse des Kunden Wirtschaftlichkeit und bestmögliche technische Ausführung im Vordergrund. In verschiedenen Variationsmöglichkeiten und unter Heranziehung herstellerunabhängiger Komponenten bieten die Auftragsumsetzungen optimale Projektlösungen. Neben dem Einsatz von Qualitätstransformatoren auf allen Spannungsebenen geht es in diesem Bereich auch um die nachzuweisende fachgerechte Transformatorenentsorgung und viele weitere Serviceleistungen.

Im Bereich der Mittelspannungstechnik offeriert die Firma BAUR EnergieTechnik GmbH alle notwendigen Arbeitsschritte zum Einbau oder Austausch der notwendigen Komponenten. Von der Beratung und Planungsphase über die Installation, die Erweiterung oder den Umbau bis hin zu notwendigen Reparaturen, dem Schaltanlagenservice an MS-Anlagen sowie der Wartung ist das Unternehmen auf diesem Sektor wie auch im Segment der Niederspannungsverteilung ein versierter Partner.

Die BAUR EnergieTechnik GmbH gewährleistet die erfolgreiche Projektumsetzung und Fertigstellung komplexer Energieversorgungsnetze und übernimmt sämtliche Kabelverlegearbeiten in allen Spannungsebenen: Kabelmontagen im Mittel- und Niederspannungsbereich, die Verlegung in Leerrohren, Kabelgräben, Kabeltragsystemen oder auf Steigetrassen geben einen Überblick zum Leistungsumfang.

Zur weiteren großen Leistungssparte des Unternehmens zählt der Wartungs- und Servicebereich. Hierbei geht es vorrangig um die zügige und fachgerechte Anlagenüberprüfung, welche teils berührungslos oder im laufenden Betrieb erfolgt. Wartungs- und Instandsetzungsarbeiten an Transformatorenstationen sowie Mittelspannungsschaltanlagen und Niederspannungsverteilungen unterstehen gängigen Revisionsprotokollen nach den Vorgaben der einzelnen Hersteller. Alle Ergebnisse werden ordnungsgemäß dokumentiert. Im Sinne der Auftraggeber kümmert sich die BAUR EnergieTechnik GmbH um turnusmäßige Wartungs- und Inspektionsmaßnahmen und ist im Störungsfall mit einem 24-Stunden-Service jederzeit verfügbar.

Weitere Informationen über die Leistungen und die Firma erhält man auf der Internetseite https://baur-et.com

