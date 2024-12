Training bei sportspaß lohnt sich bis ins hohe Alter

Günstiger Mitgliedsbeitrag – Riesen Sportangebot in Hamburg

Hamburg, 17. Dezember 2024. sportspaß, Hamburgs größter Freizeit- und Breitensportverein, ermutigt Menschen jeden Alters, aktiv zu bleiben und von den vielfältigen Vorteilen regelmäßiger sportlicher Betätigung zu profitieren. Besonders im Alter können Fitnesskurse einen entscheidenden Beitrag zur Gesundheit und Lebensqualität leisten.

Gerade in der kalten Jahreszeit ist Bewegung in der Halle eine sinnvolle Alternative zu Outdoor-Aktivitäten. Die Kurse von sportspaß bieten eine große Vielfalt – von Yoga über Tanzfitness bis hin zu Kraft- und Ausdauerkursen – und sind zu günstigen Mitgliedsbeiträgen zugänglich. Dies macht es leicht, auch im Winter fit zu bleiben und gleichzeitig der Einsamkeit vorzubeugen. Denn Sport in der Gemeinschaft stärkt nicht nur den Körper, sondern auch das soziale Wohlbefinden.

Regelmäßiger Sport: Ein Gewinn für Körper und Geist

Studien zeigen, dass regelmäßige sportliche Aktivität auch im hohen Alter deutliche Verbesserungen der Leistungsfähigkeit bewirken kann. „Die positiven Effekte stellen sich oft schneller ein, als viele erwarten. Bereits nach wenigen Trainingseinheiten können spürbare Fortschritte erzielt werden“, erklärt Clemens Müller, Geschäftsführer von sportspaß e.V. „Unsere Kurse sind darauf ausgelegt, Menschen jeden Fitnesslevels abzuholen und ihnen zu zeigen, wie viel Spaß Bewegung machen kann – ganz gleich, ob man 20 oder 70 Jahre alt ist.“

Vielfalt und Gemeinschaft bei sportspaß

Mit seiner breiten Palette an Kursen bietet sportspaß die perfekte Grundlage für ein aktives und gesundes Leben. Neben der Verbesserung der körperlichen Fitness profitieren Mitglieder von der besonderen Gemeinschaftsatmosphäre des Vereins. Gerade ältere Menschen finden hier die Möglichkeit, soziale Kontakte zu knüpfen und Einsamkeit zu reduzieren.

sportspaß e.V. setzt sich dafür ein, allen Menschen den Zugang zu sportlichen Aktivitäten zu ermöglichen. Dank günstiger Beiträge und flexibler Kurszeiten kann jede*r einen Weg finden, Bewegung in den Alltag zu integrieren.

Riesen-Sportangebot

Der Verein bietet über 3.000 Kurse pro Monat in sechs eigenen sportspaß-Centern und in über 50 Schulsporthallen der Stadt an. „Die Vielfalt der Kurse und unsere günstigen Mitgliedsbeiträge machen es leicht, sich aktiv zu betätigen. sportspaß e.V. ist mehr als nur ein Sportverein, wir sind eine Gemeinschaft, die sich gegenseitig motiviert und stärkt“, betont Müller.

Günstiger Mitgliedsbeitrag

Der Mitgliedsbeitrag bei sportspaß beträgt 19,50 Euro pro Monat für Erwachsene und 8,50 Euro für Kinder und Jugendliche bis 16 Jahren. Die Mitglieder können dabei nicht nur an einem, sondern an allen angebotenen Kursen teilnehmen und in allen Centern trainieren. Und wer gerne an Geräten Sport treiben will, kann eine zusätzliche Mitgliedschaft für die Fitness-Studios in den sportspaß-Centern für monatlich 10 Euro erwerben. Für 17 Euro im Monat sind Saunabesuche möglich. Mit insgesamt 20 Euro pro Monat (zusätzlich zum Mitgliedsbeitrag) können die Fitness-Studios und die Saunen benutzt werden.

Weitere Informationen zum Verein und den aktuellen Kursangeboten gibt es auf der Webseite www.sportspass.de oder direkt vor Ort in den Centern von sportspaß e.V.

Über sportspaß e. V.

Der Breiten- und Freizeitsportverein sportspaß e.V. wurde im September 1977 als gemeinnütziger Verein in Hamburg gegründet. sportspaß e.V. ist nicht gewinnorientiert, keine kommerzielle Unternehmung, sondern eine Non-Profit-Organisation. Es ist eine Vereinigung von Mitgliedern für Mitglieder, die unter dem Motto „Weil es gemeinsam mehr sportspass macht“ ungezwungen Spaß an Sport und Bewegung haben wollen. Die Mitglieder können aus einem riesigen und vielfältigen Angebot frei wählen, welchen Sport, welches Bewegungsangebot sie wann, wie und wo auch immer kombinieren und in vereinseigenen sportspaß-Centern und Sportanlagen der Stadt Hamburg nutzen wollen.

