Transformation starts in your mind – mit Sinn, Wert, Wirkung

Kerstin Heinrich begleitet Führungskräfte auf dem Weg zu einer neuen sinnstiftenden Zukunft, um echte Transformation zu ermöglichen

Das immer komplexere, intensivere, schnellere Leben zeige in aller Deutlichkeit, dass der Wandel unaufhaltsam und Transformation alltäglich ist. “Das Fundament im Zeitalter der Transformation ist Menschlichkeit. Sind wir bereit uns selbst zu wandeln und Neues zuzulassen, transformiert sich auch das System um uns herum”, erläutert Kerstin Heinrich, die in ihren Executive Coachings, Vorträgen, Trainings und Workshops mit der Kombination aus konsequent menschlich und der Kraft von Co-creation und Partizipation, Potenziale freilegt, die den Weg für wirkliche Transformation ebnen.

Kerstin Heinrich ist der tiefsten Überzeugung, dass wenn man in der Lage ist, das unermessliche Potenzial von menschlichen Motiven zu erkennen und vor allem die Strahl- und Tatkraft, die daraus entsteht, wirklich zu nutzen, die Möglichkeit hat, den Wandel im System – die Transformation – die stets in einem selbst beginnt, zu schaffen.

“Meine Spezialität sind Persönlichkeiten, die Sinn machen wollen: zu befähigen, bewegen, handeln, agieren, gestalten. Bis heute forsche und kooperiere ich mit der Wissenschaft, um neue Erkenntnisse aus Sinnforschung, Persönlichkeitspsychologie und Neurowissenschaft nutzbar für unsere Wirtschaft und Gesellschaft zu machen”, erläutert Kerstin Heinrich. Ihr Credo “Konsequent menschlich, denn: “Sinn macht Persönlichkeiten und Persönlichkeit macht Sinn.” zeigt sich in ihrer Leidenschaft für Menschen und deren Entwicklung sowie in ihrem Wirken als Sparringspartnerin, Vertrauten, Unternehmerin und Psychologin. “Unsere Fähigkeit unsere Persönlichkeit zu entwickeln, Sinn zu stiften, das eigene “Wozu”, also den eigenen Antrieb zu bestimmen – für uns selbst und für unsere Mitmenschen – wird die Währung für den Menschen der Zukunft als Lebens-, Welten-, und Gesellschaftsgestalter mit Standfestigkeit sein.”

Jede Unternehmenskultur und jede menschliche Beziehung, die auf Sinn und Werten, einem gemeinsam gestaltbaren Ziel basiere, werde in Zukunft immer den wesentlichen Unterschied machen. “Konsequent menschlich kombiniert mit der Kraft von Co-creation und Partizipation, von Mensch zu Mensch, legen wir unermessliche Potenziale frei, die den Weg für wirkliche Transformation ebnen”, resümiert Kerstin Heinrich.

Mehr Informationen und Kontakt zu Kerstin Heinrich – Transformation starts in your mind – gibt es hier: https://www.kerstinheinrich.com/

Kerstin Heinrich – Transformation starts in your mind

Die Welt ist immer schneller. Komplexer. Intensiver. Das Fundament im Zeitalter der Transformation ist und bleibt Menschlichkeit. Das unermessliche Potenzial von menschlichen Motiven zu erkennen und vor allem die Strahl- und Tatkraft, die daraus entsteht, wirklich zu nutzen ist die Mission von Kerstin Heinrich. Dann entsteht die Möglichkeit, den Wandel im System, die Transformation, die stets in einem selbst beginnt, zu schaffen. In ihren Executive Coachings, Vorträgen, Trainings und Workshops zeigt Kerstin Heinrich, dass der Schlüssel für die Persönlichkeiten und Führungskräfte der Zukunft keine Tools, Techniken oder antrainierte Verkaufsphilosophien sind, sondern die Fähigkeit die eigene Persönlichkeit zu entwickeln, Sinn zu stiften, das eigene “Wozu”, also den eigenen Antrieb zu bestimmen – für einen selbst und für unsere Mitmenschen – um in der Zukunft als Lebens-, Welten-, und Gesellschaftsgestalter mit Standfestigkeit zu agieren.

