Trauer, Mobbing und ein Debütroman am 4. Tag der FBM24

Am vierten Tag der Frankfurter Buchmesse steht die Belletristik im Vordergrund.

Frankfurt, 19. Oktober 2024 – Der vorletzte Tag der Frankfurter Buchmesse wird für den Mentoren Media Verlag von tiefgründigen Gesprächen und emotionalen Erzählungen geprägt. Besucher können sowohl am Verlagsstand (Halle 3.1, Stand F 108) als auch auf der Stage 4.0 und dem RP-Podium (Rheinland-Pfalz) an fesselnden Veranstaltungen teilnehmen.

Veranstaltungen auf dem RP-Podium (Rheinland-Pfalz)

10:30 Uhr: Podiumsgespräch mit Andreas Bornhäußer Andreas Bornhäußer stellt auf dem RP-Podium sein Buch „Manuskript von Albisano“ vor. Dieses Werk ist eine spannende Reise in die Vergangenheit, die historische Geheimnisse und menschliche Schicksale miteinander verwebt. Bornhäußer wird in seinem Gespräch die zentralen Themen des Buches beleuchten und erläutern, wie persönliche Erfahrungen und historische Recherchen seine Erzählung geprägt haben.

Veranstaltungen auf der Stage 4.0

11:00 Uhr: „Ausgemobbt“ – Mentoren Media Verlag auf der Stage 4.0 Der Mentoren Media Verlag präsentiert auf der Stage 4.0 das Thema „Ausgemobbt“. In dieser Veranstaltung geht es um den Umgang mit Mobbing und die möglichen Wege, Mobbing zu überwinden. Diese Präsentation richtet sich an alle Besucher, die sich für Lösungen und Präventionsstrategien im privaten und beruflichen Umfeld interessieren.

Veranstaltungen am Verlagsstand (Halle 3.1, Stand F 108)

13:00 Uhr: Interview mit Andreas Bornhäußer Am Verlagsstand spricht Andreas Bornhäußer erneut über „Manuskript von Albisano“. Besucher haben hier die Möglichkeit, tiefer in die Geschichte und die Hintergründe des Buches einzutauchen und direkt mit dem Autor ins Gespräch zu kommen.

14:00 Uhr: Interview mit Martina Vogt Martina Vogt wird über ihr tief emotionales Buch „Das blaue Bild“ sprechen, in dem sie die Trauer über den Verlust ihrer Tochter verarbeitet. Dieses Werk ist eine sehr persönliche und bewegende Auseinandersetzung mit dem Tod und dem Umgang mit Trauer. Im Interview am Verlagsstand wird Vogt Einblicke in ihre eigenen Erfahrungen und den Heilungsprozess geben, der durch das Schreiben dieses Buches angestoßen wurde.

Am 19. Oktober 2024 bietet der Mentoren Media Verlag auf der Frankfurter Buchmesse ein Programm, das sowohl bewegende persönliche Geschichten als auch gesellschaftlich relevante Themen behandelt. Besucher können sich auf emotional tiefgehende und reflektierte Gespräche freuen, die neue Perspektiven eröffnen und zum Nachdenken anregen.

Der Mentoren Media Verlag mit Sitz in Ingelheim wurde 2021 gegründet. Unter dem Motto „Erfolg braucht Mentoren“ schreiben die Autorinnen und Autoren als Mentoren inspirierende Botschaften für mehr Unternehmertum, persönliche und berufliche Entwicklung und für eine selbstbewusste Gesellschaft.

Das Wort „Media“ im Verlagsnamen wird dabei großgeschrieben: Zu jedem Buch erscheint ein Hörbuch. Außerdem werden viele der Werke um interaktive Elemente wie Videos, Podcasts, Webinare oder Arbeitsblätter erweitert.

Die Verleger haben eine starke Vision: „Wir brauchen in unserer Gesellschaft mehr erfolgreiche Unternehmer:innen.“

Sie glauben fest daran, dass gerade kleine und mittelständische Unternehmen ganz besonders wichtig für unsere Gesellschaft sind. Und zwar für unsere wirtschaftliche, ökonomische, soziale und ökologische Gesellschaft. Davon handeln die veröffentlichten Storys und Geschichten. Die drei komplementären Imprint-Verlagsmarken „Mentoren-Verlag“, „Telemach-Verlag“ und „Herodot-Verlag“ decken die unterschiedlichen Themen ab.

Firmenkontakt

Mentoren-Media-Verlag GmbH

Thomas Göller

Königsberger Straße 16

55218 Ingelheim am Rhein

+49 (0)6132 / 4229-100



https://mentoren-verlag.de

Pressekontakt

Mentoren-Media-Verlag GmbH

Thomas Göller

Königsberger Straße 16

55218 Ingelheim am Rhein

+49 (0)171 / 3247758



https://mentoren-verlag.de

Die Bildrechte liegen bei dem Verfasser der Mitteilung.