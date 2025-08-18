Trauerfloristik Frankfurt: Blumen, die Erinnerungen bewahren

Trauerfloristik Frankfurt – Persönliche Blumenarrangements für den Abschied

Ein gut gestaltetes Grab ist ein Ort der Begegnung, der Trauer und des Abschieds. Es ist eine Stelle, an der Erinnerungen auf Trost treffen und das Gedenken an den Verstorbenen bewahrt wird. Bei der Trauerfloristik Frankfurt gibt es verschiedene Ansätze, wie die letzte Ruhestätte gestaltet und gepflegt werden kann. Dabei spielen zeitliche und materielle Ressourcen, aber auch die Wünsche des Verstorbenen und der Hinterbliebenen eine Rolle.

Blumen, die die Wünsche des Verstorbenen widerspiegeln

Wenn der Verstorbene schon zu Lebzeiten Wünsche geäußert hat, wie sein Grab gestaltet werden soll, dann übernehmen wir gern die genaue und fachgerechte Umsetzung. Doch auch wenn nichts festgelegt wurde, können aus den Vorlieben Ableitungen getroffen werden. Hatte der Verstorbene bestimmte Lieblingsfarben? Gab es Pflanzen, die der Person Freude bereitet oder die sie sich gern angeschaut hat?

Auch was den Duft und die allgemeine Präsenz von Blumen angeht, können wir Sie beraten, welche Pflanzen dafür am besten infrage kommen. Auf diesem Wege gewährleisten wir eine respektvolle Bepflanzung, die der verstorbenen Person gerecht wird und ihr Andenken in Ehren hält.

Diese Bedeutungen haben die verschiedenen Pflanzenarten

Rosen symbolisieren Liebe und Zuneigung. Rote Vertreter der Art stehen für tiefe Verbundenheit und Respekt, während weiße Rosen Reinheit und Frieden versinnbildlichen. Wenn Sie einen geliebten Menschen verloren haben, wie Ihren Ehemann oder Ihre Ehefrau, dann können Rosen die Verbindung zwischen Ihnen beiden besonders hervorheben.

Vergissmeinnicht charakterisiert die Erinnerung. Sie sind ein Ausdruck darüber, dass man die verstorbene Person im Herzen bewahrt. Lilien symbolisieren Unschuld und Reinheit. Insbesondere bei jungen Personen, die viel zu früh gegangen sind, werden Sie von den Hinterbliebenen oft ausgewählt.

Veilchen stehen für Treue und Hingabe. Ihre Bepflanzung kann diese Charaktereigenschaften auf dem Grab in der Trauerfloristik Frankfurt gut zum Ausdruck bringen. Ähnlich wie Rosen können auch Nelken als Symbol der Liebe zu einem wichtigen Menschen arrangiert werden.

Bedeutungen von Farben auf dem Grab

Farben wecken Assoziationen und sind damit ein wichtiges Kriterium, wenn es um die Individualität der Grabbepflanzung geht. Sie können Aufschluss über den Verstorbenen liefern sowie Aussagen über die Beziehung der Hinterbliebenen zu ihm treffen. So steht Rot für Liebe und Leidenschaft. Die Farbe symbolisiert eine enge Verbundenheit und hat einen auffallenden Charakter.

Weiße Blumen auf dem Grab sind ein Ausdruck von Frieden und Unschuld. Sie heben die Reinheit des Verstorbenen hervor und werden deshalb in der Regel bei jungen Erwachsenen oder Kindern ausgewählt. Eine gelbe Bepflanzung hingegen markiert Freundschaft und Freude. Wenn der Verstorbene eine lebensbejahende und offene Person war, dann sind gelbe Blumen eine gute Wahl.

Durch violette Blumen werden Spiritualität, Demut und Achtung symbolisiert. Sie können für Weisheit und Sanftmut, aber auch für die Verbundenheit zur geistigen Welt stehen. Für blaue Blumen können Sie sich entscheiden, wenn Sie Beständigkeit und Vertrauen zum Ausdruck bringen möchten.

Bei allen Fragen zur passenden Wahl der Pflanzen, der Blütenfarben und der Zusammenstellung der Arten beraten wir Sie gern. Wir geben nützliche Empfehlungen und kümmern uns auf Anfrage um die komplette Ausgestaltung sowie die dauerhafte Pflege der Arrangements. In der Trauerfloristik Frankfurt stehen Ihre Wünsche im Vordergrund.

Unsere Gärtnerei liegt im Herzen von Frankfurt, Nähe Hauptfriedhofs. Bereits in der 3. Generation führen wir mit viel Freude unseren Betrieb. Wir bieten unseren Kunden freundliche & kompetente Beratung in den Bereichen Floristik, Trauerfloristik, Grabgestaltung &Pflege. Bei uns erhalten Sie Blumensträuße nach Ihren Wünschen, sowie Gestecke & Tischschmuck je nach Anlass oder jahreszeitlich abgestimmt. In unserer Gärtnerei produzieren wir selbst Balkon-& Beetpflanzen. Sie können aus einer großen Farben- & Sortenvielfalt Ihre Favoriten auswählen, gerne übernehmen wir für Sie auch das Bepflanzen Ihrer Balkonkästen & Schalen für Ihre Terrasse. Gerne beraten Sie auch umfassend zu den Themen Grabgestaltung, Grabpflege sowie zu Dauergrabpflege

