Traum-Häuser: Urlaub mit historischem Ambiente

„Wer sind eigentlich die Gesichter hinter den Ferienunterkünften bei Traum-Ferienwohnungen?“ – Genau dieser Frage sind wir nachgegangen und möchten mit der „Traum-Häuser“-Kampagne Vermietern die Möglichkeit geben, ihre Geschichte zu erzählen und zu teilen, was ihr Ferienhaus besonders macht. In der zweiten Ausgabe stellen wir drei außergewöhnliche Ferienhäuser mit historischem Hintergrund und einer bewegten Geschichte vor.

Reetdachkate Köhn – historisches Flair in der Kieler Bucht

Urlaub in einem Ferienhaus voller historischem Charme – genau das gibt es in der Kieler Bucht, genauer gesagt in Köhn. Die Reetdachkate wurde im Jahr 1725 gebaut und darf sich mit dem Titel des ältesten freistehenden Hauses im Ort schmücken. Wer historische Gebäude mit viel Charakter mag, ist hier genau richtig. Die Reetdachkate erstrahlt nach der aufwendigen Sanierung im Jahr 2015 in neuem Glanz und begeistert Urlaubsgäste mit zahlreichen Antiquitäten und kleinen historischen Details.

Geschichte trifft Moderne im Ferienhaus Eiche im südlichsten Teil der Ortenau

Das Ferienhaus Eiche hat schon einiges erlebt: Bevor es zur heutigen Ferienunterkunft wurde, war es bereits ein Wacht- bzw. Zollhaus, eine Polizeiwache und ein Ortsarrest. Der historische Charme ist bis heute erhalten geblieben und wurde gekonnt mit einer modernen Einrichtung kombiniert. Am Rande des Schwarzwalds gelegen, können hier auf 100 m² bis zu 5 Personen urlauben. Das historische Städtchen Ettenheim lädt zur Entspannung und Entschleunigung ein und ist der perfekte Ausgangspunkt für viele Unternehmungen in der Region.

Austragshaus Rhön – historischer Charme und Komfort in Unterfranken

Das Haus stammt aus dem Jahr 1713 und beherbergt den letzten im Original erhaltenen Lehmflechtkamin in der Rhön. Doch zwischen dem alten Fachwerk versteckt sich eine moderne Ferienunterkunft. Schon bei den ersten Schritten durch die Tür spürt man die Geschichte und gleichzeitig ganz viel Gemütlichkeit. Bis zu 4 Gäste können hier auf 85 m² einen entspannten Urlaub verbringen. Dank der Verwendung ausschließlich traditioneller Baumaterialien wie Lehm ist es zudem für Allergiker geeignet. Die Gastgeberin taucht mit uns in die über 300-jährige Geschichte des Hauses ein und verrät, was Urlauber in der Rhön keinesfalls verpassen sollten.

Weiterführende Informationen sowie die Interviews mit den Gastgebern finden Sie hier:

https://unternehmen.traum-ferienwohnungen.de/presse/pressemitteilungen/traum-haeuser-urlaub-mit-historischem-ambiente/

Seit 2001 bringt der Online-Marktplatz Traum-Ferienwohnungen Urlauber und Gastgeber persönlich und direkt zusammen. Gastgeber können einfach, transparent und erfolgreich ihre Ferienunterkunft inserieren. Urlauber wählen aus über 100.000 Feriendomizilen in rund 70 Ländern ihre Traum-Ferienwohnung aus. Neben klassischen Ferienhäusern und -wohnungen stehen auch außergewöhnliche Ferienunterkünfte wie Baumhäuser, Hausboote, umgebaute Windmühlen oder Schlösser auf dem Urlaubsprogramm. Jedes Jahr suchen über 46 Millionen Urlauber ihre perfekte Ferienunterkunft bei Traum-Ferienwohnungen. Auch deshalb vertrauen rund 30.000 Vermieter langfristig auf die Bremer Experten im Bereich Ferienhausurlaub. Seit Mai 2019 ist die Traum-Ferienwohnungen GmbH Teil von OYO Vacation Homes, einem der führenden Unternehmen im Bereich Ferienhausvermietung in Europa. Neben Traum-Ferienwohnungen befinden sich unter diesem Dach auch der niederländische Full-Service-Ferienhausanbieter Belvilla by OYO und das dänische Unternehmen DanCenter. Weitere Informationen unter www.traum-ferienwohnungen.de

Firmenkontakt

Traum-Ferienwohnungen GmbH

Sören Gattung

An der Reeperbahn 6

28217 Bremen

+49 421 146 29 748

presse@traum-ferienwohnungen.de

https://www.traum-ferienwohnungen.de/

