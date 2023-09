Traumküchen für jeden Geldbeutel – Entdecke Micheel – Das Küchenstudio in Sachsen-Anhalt

Micheel – Das Küchenstudio erfüllt seit über 26 Jahren Ihre Küchenträume

Seit mehr als 26 Jahren ist das Küchenstudio Micheel unter der Führung von Gerd Micheel ein Experte und Unternehmer für maßgeschneiderte Küchenlösungen in Sachsen-Anhalt, Sachsen und Niedersachsen. Mit einem Team aus über 40 erfahrenen Fachkräften bietet das Unternehmen einen umfangreichen Service von der Planung bis zur Montage.

Trotz des hektischen Tagesgeschäfts pflegt das Unternehmen traditionelle Werte wie Dankbarkeit. Man schätzt es sehr, dass es einem gut geht und unterstützt daher verschiedene soziale Projekte und Vereine vor Ort. Beispiele dafür sind die Unterstützung des Projekts „Ein Haus für Stella“, Förderprogramme für Kindergärten, Schulen und Horte sowie eine jährliche Benefizgala zugunsten des ProHandicap Halle (Saale) e.V., an denen man aktiv beteiligt ist, berichtet Gerd Micheel stolz.

Egal ob klassische Einbauküche oder spezielle Lösungen für Hauswirtschaftsschulen, Krankenhäusern Teeküchen oder Studentenwohnheime – bei Micheel findet jeder Kunde genau die passende Lösung. Jeder Kunde wird individuell beraten und erhält sowohl preisgünstige Modelle als auch exklusive Designerküchen.

Qualität, Funktionalität und Design haben im Küchenstudio Micheel oberste Priorität. Es werden ausschließlich hochwertige Materialien verwendet und modernste Technologien eingesetzt. Die professionellen Monteure gewährleisten eine schnelle Umsetzung aller Arbeiten.

Kunden können sich auf eine umfassende Beratung freuen, bei der alle ihre Wünsche und Anforderungen berücksichtigt werden. Das Küchenstudio Micheel bietet eine große Auswahl an Möbeln, Elektrogeräten und Zubehör namhafter Hersteller.

