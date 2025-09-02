Treffpunkt Fairway: Westcon-Comstor lädt zum 17. Golf Cup in Paderborn ein

VAD versammelt am 10. September Kunden und Partner zum sportlichen Miteinander auf der Anlage Haxterhöhe

Paderborn – 2. September 2025 – Westcon-Comstor, ein weltweit führender Technologieanbieter und Spezialdistributor, veranstaltet am 10. September 2025 den traditionellen Westcon-Comstor Golf Cup auf der 18-Loch-Anlage des Universitäts-Golfclubs Paderborn. Kunden sowie Reseller- und Herstellerpartner des VADs haben die Möglichkeit, ihre Kräfte in einem vorgabewirksamen Turnier zu messen – oder in einem Schnupperkurs unter professioneller Anleitung erste Erfahrungen im Golf zu sammeln. Die Hersteller Palo Alto Networks, Extreme Networks, Check Point, Cisco und Weblib unterstützen die Veranstaltung als Sponsoren.

„Seit fast zwei Jahrzehnten ist der Golf Cup eines der Highlights in unserem Event-Kalender – und eine schöne Gelegenheit, Kunden und Partner in entspannter Atmosphäre zum freundschaftlichen Wettkampf zusammenzubringen“, so Robert Jung, Managing Director DACH & EE bei Westcon-Comstor. „Dabei geht es nicht nur um die sportliche Herausforderung, sondern auch um den fachlichen Austausch und das gesellige Miteinander. Wir freuen uns auf eine spannende Begegnung auf dem Fairway und anregende Gespräche.“

Der Golf Cup findet auch in diesem Jahr wieder im Universitäts-Golfclub in Paderborn statt. Erfahrene Golfer mit Platzreife treten auf der 18-Loch-Anlage Haxterhöhe gegeneinander an, während Newcomer im Golfsport die Chance bekommen, in einem Schnupperkurs ihre ersten Schwünge zu wagen. Für Nicht-Golfer gibt es ein spannendes Alternativprogramm mit Kursen im Boule und Bogenschießen. Den Abschluss des Turniers bildet die Players“ Night mit offizieller Preisverleihung. Bei einem entspannten Barbecue und erfrischenden Getränken bleibt den Gästen darüber hinaus genug Gelegenheit zum Networking.

Die Agenda des diesjährigen Westcon-Comstor Golf Cups im Überblick:

– 10:00 Uhr: Registrierung

– 11:00 Uhr: Start des Turniers

– 13:30 Uhr: Start des Schnupperkurses

– 17:00 Uhr: Welcome back

– 19:00 Uhr: Players Night / Awards

– 19:30 Uhr: Barbecue & kalte Drinks

Interessierte Reseller und Kunden können sich unter https://p.westconcomstor.com/de_corp_golf-cup-2025.html für das kostenfreie Turnier oder den Schnupperkurs anmelden. Die Teilnehmerzahl ist begrenzt, daher empfiehlt sich eine frühzeitige Anmeldung. Die Vergabe der Startplätze erfolgt in der Reihenfolge der Anmeldeeingänge.

Über Westcon-Comstor

Westcon-Comstor ist ein weltweit führender Anbieter von Business-Technologien. Mit Niederlassungen in mehr als 50 Ländern bietet der Value-Added Distributor seinen Kunden greifbaren Mehrwert und erschließt ihnen den Zugang zu attraktiven Wachstumsmärkten. Dafür vernetzt Westcon-Comstor weltweit führende Hersteller aus allen Bereichen der IT mit renommierten Technologie-Resellern, Systemintegratoren und Service Providern. Der VAD vereint tiefe Branchenkenntnis mit umfassendem technischem Know-how und 40 Jahren Erfahrung in der Distribution, und stellt so gemeinsam mit seinen Herstellern und Partnern die Weichen für ein nachhaltig erfolgreiches Business.

Firmenkontakt

Westcon Group Germany GmbH

Isabel Navarra

Bahnhofstraße 25

33102 Paderborn

+49 (0) 5251 1456 176



https://www.westconcomstor.com

Pressekontakt

H zwo B Kommunikations GmbH

Michal Vitkovsky

Nürnberger Str. 17-19

91052 Erlangen

09131 / 812 81-25



http://www.h-zwo-b.de