Trendige Sneaker jetzt in guter zwiegenähter Qualität

Vitalinus beweist mit dem Steinkogler Sportler Classic, zwischen einem zwiegenähten Schuh und einem trendigen Sneaker müssen keine Gegensätze liegen.

Dass zwischen einem festen und haltbaren zwiegenähten Schuh und einem trendigen Sneaker keine Gegensätze liegen, beweist Vitalinus mit dem neuen Steinkogler Sportler Classic. Natürlich ist der Schuh der wichtigste Ausrüstungsgegenstand des ambitionierten Wanderers, aber er soll heute auch noch gut aussehen. Vitalinus präsentiert die neuen zwiegenähten Steinkogler Sportler Classics. Diese meistern Kurzausflüge im Mittelgebirge, aber auch leichte Touren auf befestigten Wegen, sowie spazieren gehen in der Natur und in der Stadt.

Es gibt Unmengen von leichten Wanderschuhen, die alle ihren angedachten Zweck erfüllen, aber nur wenige zwiegenähte Leichtwanderschuhe. Nur wenige Hersteller in Deutschland, Italien und Österreich stellen zwiegenähte Leichtwanderschuhe her. Wer zwiegenähte, traditionell hergestellt und auf Haltbarkeit für einen langen Gebrauch ausgelegte Schuhe sucht, kommt an den zwiegenähten Schuhen vom Zwienaht-Spezialisten Vitalinus nicht vorbei. Ein neuer zwiegenähter Schuh in dem Vitalinus Zwienaht-Programm ist der Sneaker Sportler Classic von Steinkogler. Ein im Sneaker Design gehaltener, moderner Trekking-Schuh in zwie-flexgenähter Machart.

Beim Steinkogler Sportler Classics vereinen sich Schuhmachertradition von Steinkogler mit zeitgemäßer Funktion. Dass es ohne Membran geht, wird hier eindrucksvoll gezeigt. Komplett aus Leder gefertigt ohne Membran. Wir von Vitalinus empfehlen den Steinkogler Sportler Classics aufgrund seiner guten Passform. Der zwiegenähte Schuh ist bequem gebaut. Die Leistenform kommt normalen bis etwas breiteren Füßen entgegen. Das Innenfutter aus Leder sorgt für echten Tragekomfort. Die aufwändige Schnürung mit 8 Schnürlöchern mit und ohne Metallösen, versprechen eine gute Anpassungsfähigkeit und Passform am Fuß.

Das Oberleder des Steinkogler Sportler Classic ist aus weichem und gleichzeitig robustem, strapazierfähigem Nubukleder hergestellt. Wahren Komfort bietet beim Steinkogler ein traumhaft verarbeitetes Leder-Innenfutter bei diesem zwiegenähten Schuh. Das weiche Innenleder fördert die Anpassungsfähigkeit des Schuhs an den Fuß. Zusätzlich Feuchtigkeit aufnehmen, speichern und bei der Trocknung abgeben. Das Highlight für Vitalinus bleibt das Innenleben. Friedrich Jöst der Geschäftsführer von Vitalinus: “Das Innenleder ist fast ohne Naht produziert, um Reibungsstellen zu vermeiden. Dadurch wirkt er sofort bequem wie ein Hausschuh mit hohem Komfort.”

Nachdem wir uns dem Oberleder gewidmet haben, schauen wir uns die Sohle an. Bei der Sohle wird mit der zwie-flexgenähten Machart ein Kompromiss geschlossen. Dadurch verzichtet der Steinkogler Sportler Classic nicht auf Tradition und setzt vielmehr auf moderne Technologie. Neben der echten Lederbrandsohle wird eine weichere Dämpfungssohle als Zwischensohle eingesetzt. Die dadurch verstärkte Sohle erlaubt ein rundes Abrollen und bewirkt eine gute Dämpfung des Schrittes. Die Laufsohle des Steinkogler Sportler Classic stammt aus dem Hause Vibram und ist etwas flacher als die der klassischen Bergwanderschuhe. “Das kommt dem Abrollverhalten zugute, ohne die Trittsicherheit zu gefährden”, so Jöst von Vitalinus weiter.

Fazit von Vitalinus: Ein zwiegenähter Wanderschuhe, der vor allem bequem und haltbar und auf den gesamten Fuß einstellbar ist. Die Sohlen sind entsprechend dem Einsatzgebiet und dessen Untergründe angepasst. Vitalinus empfiehlt den Steinkogler Sportler Classic uneingeschränkt für den Einsatz vorwiegend auf Wanderungen, aber auch kurze felsige Passagen meistert der Steinkogler Sportler Classic tadellos. Für Vitalinus steht fest, für ambitionierte Kletterei im Fels ist er weniger geeignet, aber dafür ist er auch nicht gedacht. Mit seinen drei auf Schnürung und Sohle abgestimmten Farben erhältlichen hübschen und trendigen Schuhe macht man bei bei langen Wanderungen und in der Stadt eine gute Figur. Der Steinkogler Sportler Classic steht nicht nur für Komfort, sondern auch für Funktion auf höchstem Niveau!

Der Zwienaht-Spezialist Vitalinus ist ein traditionsbewusster Familienbetrieb. Im Kataloggeschäft sowie im Onlineshop wird eine kleine Auswahl, ausschließlich von deutschen, italienischen, ungarischen und österreichischen Herstellern präsentiert. Ein Hauptaugenmerk liegt auf handgefertigten zwiegenähten Freizeitschuhen und Jagdstiefel. Seit Januar 2021 hat die Vitalinus- Internetpräsenz ein neues, modernes Erscheinungsbild inklusive Onlineshop und attraktive Sonderangebote. Premium Partner sind Trabert, Laszlo, Steinkogler, Lavitus, und Völkl Schuhe.

