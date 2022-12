Trends des Jahres 2023 – ein Ausblick von erwinmueller.de

Farben und Designs bei Heimtextilien und Geschirr

Mit Spannung werden jedes Jahr die Trends bei Farben und Designs im Wohnbereich erwartet. erwinmueller.de gibt einen kleinen Einblick, was das Jahr 2023 bereithalten wird. Eines sei bereits verraten: es wird farbenfroh und optimistisch. Verschiedene Farbinstitute haben bereits die Trendfarben des Jahres gekürt. Sie gehen von „Digital Lavendar“, einem ruhigen Lilaton, über „Viva Magenta“, einem kräftigen Purpurrot, bis hin zu warmen Erdtönen.

Farbenfroh und optimistisch

Die Farben des Jahres 2023 sorgen für gute Laune. Sie strahlen Aufbruchstimmung aus, schaffen mit warmen Pastell- und Erdtönen aber auch eine Rückzugsatmosphäre im Zuhause. Bettwäsche und Frottier von Erwin Müller präsentieren sich in den neuen Farbwelten.

Die Kombination von Lila, hellen Blautönen, Gelb und Weiß strahlt Frische und Achtsamkeit aus. Eine Zusammenstellung, die bestens für das Schlafzimmer geeignet ist, wie bei der romantischen Mako-Satin-Bettwäsche mit üppig blühenden Magnolien. Wärme und Geborgenheit vermitteln hingegen Erd- und Naturfarben.

Trendiger Walk-Frottier

Bunt, Pastell- oder Erdtöne, bei Frottier ist die Auswahl groß. Für jeden Einrichtungsstil und jeden Geschmack findet sich hier die passende Kollektion. Ganz neu ist die Serie „Reutlingen“ von Erwin Müller mit sanften Naturfarben, trendigem Terra und Curry. Die hochwertige Qualität in Kornstruktur wird auch hohen Ansprüchen gerecht.

Ganz neu im Sortiment von Erwin Müller ist der Walk-Frottier Kinder-Kapuzenbademantel „Dino“. Die im Dino-Look gearbeitete Kapuze in 3D-Optik ist ein origineller Blickfang. Die saugstarke Qualität ist strapazierfähig und pflegeleicht.

Geschirr im neuen Design

Rottöne von „Viva Magenta“ bis Rosa sind im nächsten Jahr ein absolutes Muss, auch bei Geschirr. Das Kombiservice „Vintage“ von Erwin Müller wirkt mit der schlichten Formensprache und dem Dekor in Marmoroptik zeitlos schön und doch modern. Die belebende Maserung bringt Schwung auf den Esstisch.

Ganz anders das Service „Marinella“, das mit dem warmen Steingrau und dem verspielten Ornament-Dekor ruhiges, charmantes Ambiente verströmt. Auch hier unterstreicht die schlichte Formensprache das zeitlose Design.

Trendig auch bei Nachtwäsche und Homewear

Mit der neuen Homewear-Kollektion von Erwin Müller macht man bei Sport und Freizeit immer eine gute Figur. Bequem und funktionell ist der legere Kapuzenpullover in der Farbe Rosenholz, der mit kurzer oder langer Hose kombiniert werden kann. Die grauen Streifen verleihen ihm eine sportliche Note.

Das Einhorn ist nach wie vor eines der beliebtesten Motive kleiner Damen. Ein rosa Schlafanzug mit dem bunten Einhorn am Oberteil und einer allover bedruckten Hose bringt die Augen zum Strahlen.

Firmenprofil Erwin Müller

Vom Textilgroßhandel zum Versandhaus für die ganze Familie

Die Erwin Müller Versandhaus GmbH aus Buttenwiesen bei Augsburg wurde 1951 als Textilgroßhandel gegründet und ist bis heute ein Familienunternehmen. Seit Gründung wurde das Unternehmen kontinuierlich ausgebaut und gehört mit rund 400 Mitarbeitern zu einem der größten Arbeitgeber in der Region.

Qualitätsmarke Erwin Müller – seit 25 Jahren

Im Jahr 1996 wurden die ersten Bettwäschen und Betttücher der Marke Erwin Müller verkauft. Schon damals war es das oberste Ziel, dem Kunden erstklassige Qualität und eine breite Auswahl zu bieten. Seitdem wird das Sortiment der Qualitäts-Marke kontinuierlich erweitert und weiterentwickelt.

2021 feiert Erwin Müller das 70-jährige Bestehen. Ein langer Weg hin zu einem führenden Versandhaus für Heim- und Haustextilien, gegangen mit Innovationsbereitschaft und Weitsicht.

Pionier im Onlinehandel

Innovation und unternehmerisches Gespür waren und sind ausschlaggebend für den Erfolg des Unternehmens. Bereits 1997 eröffnete Erwin Müller einen Onlineshop. Seit 2005 ist das Unternehmen in Österreich, seit 2008 in der Schweiz und seit 2009 international mit einem Onlineshop vertreten. Der Shop wird regelmäßig ausgezeichnet. 2013, 2017 und 2019 konnte Erwin Müller den 1. Platz des Deutschen Online-Handels-Awards in der Kategorie Wohnen & Einrichten gewinnen.

Neuer Onlineshop seit 2019

Gemäß der Firmenphilosophie „Das Versandhaus für die ganze Familie“ wurde der Onlineshop 2019 thematisch neu ausgerichtet und bietet in den Rubriken „Schlafen“, „Wäsche & Homewear“, „Bad“, „Wohnen & Deko“, „Tisch“ und „Küche“ Artikel für die ganze Familie.

Unter dem Stichwort „Themen“ finden sich die Erwin Müller Welten für besondere Anlässe, individuelle Lieblingsthemen aller Familienmitglieder, sowie Besonderheiten wie Bio- oder Allergikerprodukte. Der erfolgreichen „manutextur“ mit personalisierten Produkten wird mehr Raum gewidmet.

Die großzügige grafische Gestaltung und die intuitive Menüführung verleihen dem Onlineshop ein modernes, frisches Outfit.

