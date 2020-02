Trintech kündigt vier SAP-zertifizierte Integrationen mit SAP S/4HANA® und SAP NetWeaver® an

Frankfurt, 18. Februar 2020 – Trintech, ein international führender Anbieter von Record to Report (R2R) Softwarelösungen für Finanzabteilungen, hat heute vier erfolgreiche Zertifizierungen durch das SAP Integration and Certification Center (SAP ICC) bekannt gegeben.

Trintech Cadency® 8.0 und Cadency RPA und Journal Management (ERP Bots) wurden von SAP für die Integration mit SAP S/4HANA® und SAP NetWeaver® zertifiziert. Die neuesten Zertifizierungen für Trintech unterstützen auch die Implementierung und Kompatibilität mit allen früheren SAP®-Software-Versionen. Die neuesten Zertifizierungen umfassen:

– Trintech Cadency V8.0 für SAP ERP (Konnektoren zum Extrahieren von Daten aus SAP ERP und zum Import in Cadency)

– Trintech Cadency V8.0 für SAP S/4HANA (Konnektoren zum Extrahieren von Daten aus SAP S/4HANA und zum Import in Cadency)

– Trintech RPA und Journal Management V8.0 für SAP ERP (ERP-Bots zur Automatisierung von Close- und JE-Aufgaben innerhalb von SAP ERP mit bidirektionaler Anbindung an Cadency)

– Trintech RPA und Journal Management V8.0 für SAP S/4HANA (ERP Bots zur Automatisierung von Close- und JE-Aufgaben innerhalb von SAP S/4HANA mit bidirektionaler Anbindung an Cadency)

„Trintech stärkt seine Partnerschaft mit SAP weiter, indem es neue Integrationsmöglichkeiten liefert, um Kunden einen höheren Mehrwert auf ihrem Weg zur finanziellen Transformation zu bieten“, so Michael Ross, Chief Product Officer bei Trintech. „Diese Integrationen bringen verbesserte Kontrolle, Automatisierung und Datenintegrität in die Finanz- und Buchhaltungsabteilungen auf der ganzen Welt und helfen gleichzeitig sicherzustellen, dass der Datenfluss zu und von ihren SAP-Lösungen so nahtlos wie möglich verläuft.“

Cadency ist bidirektional und reduziert die Kosten, den Zeitaufwand und das Risiko der Datenintegration mit SAP, indem die für die Abstimmungs- und Abschlussprozesse erforderlichen Daten automatisch abgerufen und die Journalbuchungen direkt in Echtzeit validiert und gebucht werden. SAP-zertifizierte Lösungen lassen sich schneller und einfacher in SAP-Landschaften integrieren und können die gesamten IT-Investitionskosten und -risiken reduzieren.

Trintech hat derzeit Hunderte von Kunden, die neben der Unternehmenslösung Cadency auch SAP-Lösungen einsetzen, wie Siemens, HP, GSK und Ingram Micro. Obwohl viele von Trintechs Kunden SAP einsetzen, ist Cadency ERP-agnostisch und bietet die Möglichkeit, alle Instanzen von ERP- und GL-Systemen zu unterstützen, einschließlich SAP, Oracle®, NetSuite® und viele andere, um eine vollständige Transparenz über alle Geschäftseinheiten, Regionen und Quellen hinweg zu gewährleisten.

Über Cadency

Cadency ist das einzige System of Controls, das alle Finanzabschlussaktivitäten in einem einzigen, optimierten Prozess zusammenfasst, einschließlich Operational Matching, Intercompany Transaction Management, Balance Sheet Reconciliations, Journal Entry Management, Close Task Management, Compliance und Reporting. Durch die Kombination eines System of Financial Controls, einer starken Integration und einer fortgeschrittenen Automatisierung, erhalten Unternehmen ein System of Accounting Intelligence, das es ihnen ermöglicht, ihren Schwerpunkt von repetitiven Aufgaben auf höherwertige Arbeiten zu verlagern, um die strategische Ausrichtung ihrer Unternehmen voranzutreiben.

Trintech Inc., Pionier bei der Entwicklung von Financial Corporate Performance Management (FCPM) Software, verbindet unvergleichliche technische und finanzielle Expertise um innovative cloudbasierte Software für branchenführende finanzielle Prozesse und Einblicke zu entwickeln. Mehr als 3.500 Kunden weltweit – darunter die Mehrzahl der Fortune 100-Unternehmen – vertrauen auf Trintechs cloudbasierte Softwarelösung, um ihre Effizienz zu steigern, Kosten zu senken und Governance und Transparenz in globalen Finanzorganisationen zu verbessern.

Trintech hat seinen Hauptsitz in Dallas, USA, und unterhält Niederlassungen in Deutschland, Großbritannien, Australien, Frankreich, Irland, den Niederlanden und Skandinavien sowie strategische Partnerschaften in Südafrika, Lateinamerika und im asiatisch-pazifischen Raum.

Um mehr über Trintech zu erfahren, besuchen Sie uns auf www.trintech.de oder setzen Sie sich mit uns auf Xing, LinkedIn, Facebook und Twitter in Verbindung.

Firmenkontakt

Trintech Deutschland

Simon Heckhuis

Taunusanlage 1

60329 Frankfurt

+44 203 701 9609

simon.heckhuis@trintech.com

https://www.trintech.de

Pressekontakt

Donner & Doria® Public Relations GmbH

Simone Schmickl

Bergheimer Straße 104

69115 Heidelberg

06221-4355018

simone.schmickl@donner-doria.de

http://www.donner-doria.de

Bildquelle: @Trintech