Tripada Yoga® Mediate – Fortbildung und Zertifizierung für Yogalehrer ZPP

Schulung am 03. + 04. Oktober 2020 auf ein bewährtes Yoga Konzept

Die Tripada Akademie für Gesundheit und Yoga in Wuppertal bietet am 03. + 04. Oktober 2020 die nächste Konzeptschulung unter Leitung von Hans Deutzmann auf den bewährten Tripada Yoga ® Mediate Kurs an. Diese Schulung richtet sich als Fortbildung an bereits ausgebildete Yogalehrer, die sich nicht den Stress machen möchten, für eine Zertifizierung bei der Zentralen Prüfstelle für Prävention (ZPP) ein eigenes Konzept zu erstellen und den teils langen und mühseligen Weg der eigenen Zertifizierung zu durchlaufen.

Zugleich richtet sich diese Fortbildung auch an Yogalehrer, die von dem Tripada® Konzept angetan sind und gerne fundiertes und bewährtes Yoga in der Gesundheitsförderung unter dem Namen Tripada® anbieten möchten. Hierzu kann man sich ausführlich auf der Webseite www.tripada-yogalehrerausbildung.de informieren. Der Kurs wurde vor ca. 20 Jahren entwickelt, seither immer weiter verbessert und dokumentiert. Er wird ständig evaluiert und erfreut sich bei den Kursteilnehmern großer Beliebtheit.

Tripada Yoga® – entwickelt von Hans Deutzmann, dem Experten für Yoga in der Gesundheitsförderung, ist säkular und weltanschaulich neutral ausgerichtet. Mit dem Fokus auf der Gesundheitsförderung richtet es sich an alle Menschen, die Yoga einfach als Methode nutzen möchten, um körperlich und geistig gesund, flexibel und kraftvoll zu bleiben. Im Tripada Yoga ® gibt es verschiedene Stufen, die sich teilnehmerorientiert an den Bedürfnissen und Anforderungen der Kursteilnehmer ausrichten. Das Konzept lehnt sich an die Yoga Philosophie an und betrachtet Yoga als Methode, Körper und Geist zu verbinden und eine gut balancierte psychische Verfassung zu erreichen.

Die Zertifizierungs – Fortbildung umfasst den Tripada Yoga ® Basic als Basis (ein weiteres extra Wochenende) sowie den “Mediate” Kurs als Stufe für Fortgeschrittene. Mit einer Vielzahl von Übungen aus den wichtigsten Methodengruppen in einer fein abgestimmten Choreografie wird der ganze Körper durchgearbeitet. Atemübungen, Tiefenentspannung und Meditation runden das Ganze ab. Mittlerweile wird die Methode auch in der Suchttherapie eingesetzt.

Das Konzept ist, wie alle Tripada® Konzepte, bei der ZPP zentral zertifiziert. Im Anschluss an die Fortbildung werden die Yogalehrer von der Tripada Akademie in der Regel innerhalb von 2 Wochen dort zertifiziert und können dann eigene Tripada Yoga ® “Basic” und “Mediate” – Kurse als Lizenzpartner anbieten, die von den gesetzlichen Krankenkassen nach § 20 SGB V gefördert werden.

Das Angebot lässt sich auch noch auf die anderen Tripada® Kurse erweitern, wie den Tripada Yoga ® “Basic Plus” Kurs als Mittelstufe, sowie Tripada Yoga ® für Schwangere und Tripada Yoga ® für Kinder. Hierfür sind ebenfalls Schulungen möglich. Die Schulung auf den Tripada Yoga ® Basic – Kurs stellt hierfür immer die Voraussetzung dar.

ACHTUNG: Voraussetzung für eine Kassenzulassung ist neben einer 2 jährigen Yogalehrer Grundausbildung über 500 Stunden auch ein staatlich anerkannter Grundberuf. Dies sind die Zugangskriterien der ZPP, ohne die eine Zertifizierung dort derzeit nicht möglich ist. Für die Schulung auf das Tripada Yoga ® “Mediate” – Konzept ist im Vorfeld als Basis die Ausbildung oder Schulung auf das Tripada Yoga ® “Basic” – Konzept Voraussetzung und sollte bereits vorliegen! Dies sollte vor einer Buchung der Fortbildung berücksichtigt werden.

Die nächste komplette Tripada® Yogalehrerausbildung über 2 Jahre und 500 Stunden, die bereits alle Konzepte inkludiert, startet am 07. + 08. November 2020.

Beraten lassen kann man sich hierzu bei der Tripada Akademie unter 0202/9798540.

Auf 460 qm Fläche bieten wir mit drei großen, schönen und stilvollen Kursräumen im Zentrum von Wuppertal verschiedene Kurse und Ausbildungen zu den Themen Yoga, Pilates, Taijiquan (auch Taichi oder Tai Chi), Qigong oder Qi Gong, Wirbelsäulengymnastik, Rauchfrei, Autogenes Training und Stressbewältigung an. Tripada und Tripada – Yoga sind eingetragene Marken und stehen für Qualität in der Gesundheitsförderung durch entsprechende Ausbildungen und Weiterbildungen der Kursleiter und eigene Kurskonzepte. Alle Kurse werden von den gesetzlichen Krankenkassen gefördert. Alle Kurse, Ausbildungen und Fortbildungen sind als berufliche Weiterbildung und Ausbildung von der Bezirksregierung anerkannt. Neben ca. 30 wöchentlichen Kursen verschiedener Dozenten bieten wir im Bereich Ausbildung eine Yogalehrer – Ausbildung, eine Kinder – Yogalehrerausbildung, zahlreiche Fortbildungen für Yogalehrer sowie auf die Gesundheitsförderung zugeschnittene Ausbildungen in Taijiquan oder Taichi, Ausbildung Entspannungspädagogik, Ausbildung Autogenes Training, Ausbildung Progressive Muskelentspannung und Ausbildung Pilates an. Workshops und Seminare stehen zudem allen Interessenten offen. Weiter bieten wir betriebliche und schulische Gesundheitsförderung sowie Personal Training.

Kontakt

Tripada Akademie für Gesundheit und Yoga

Hans Deutzmann

Hofaue 63

42103 Wuppertal

0202 979 854 0

0202 979 854 1

info@tripada.de

https://www.tripada-wuppertal.de

Die Bildrechte liegen bei dem Verfasser der Mitteilung.