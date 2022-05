Triumph eröffnet im ALEXA

Neuer Shop des Wäsche-Spezialisten

Das ALEXA begrüßt seinen neuen Mieter Triumph. Am 24. Mai eröffnete der Wäsche-Spezialist nach etwa einmonatigem Umbau sein Geschäft im ersten Obergeschoss des beliebten Shopping- und Freizeitcenters am Berliner Alexanderplatz. Auf rund 70 Quadratmetern bietet Triumph hochwertige Dessous, Bademode und Nachtwäsche für Frauen an. Die Produkte von Triumph stehen für feminines Design und optimalen Tragekomfort. Das Triumph-Team freut sich darauf, die Kundinnen im ALEXA individuell zu beraten. Zur Eröffnung begrüßt der Store die Besucherinnen mit den neuesten Saisontrends und einer kleinen Überraschung. Für die Vermietung verantwortlich war Sonae Sierra. Die Immobilienspezialisten managen das ALEXA im Auftrag der Eigentümerin Union Investment.

„Wir freuen uns sehr, Triumph als neuen Mieter im ALEXA zu begrüßen. Hier kommen unsere modebewussten Besucherinnen, die auf der Suche nach hochwertigen Dessous und individuellem Service sind, voll auf ihre Kosten“, sagt Oliver Hanna, Center Manager des ALEXA. „Wir sind uns sicher, dass die ausgezeichnete Fashionexpertise des Labels optimal in unser Center passt. Schließlich steht auch das ALEXA für eine hohe Modekompetenz in Berlin.“

Innovation und Hingabe seit über 135 Jahren

Triumph Lingerie gehört zu den weltweit führenden Herstellern von Wäsche und Dessous. Das inhabergeführte Unternehmen wurde 1886 gegründet und bedient inzwischen 120 Märkte weltweit. Unter den Marken Triumph und sloggi entwickelt, produziert und vertreibt das Unternehmen hochwertige Bekleidung aus den Bereichen Intimate Apparel, Sleep- und Leisurewear. Mit Kreativität, Innovation und Hingabe setzt Triumph Branchenstandards und unterstützt Frauen dabei, fantastisch auszusehen und sich wohlzufühlen.

Mehr über das ALEXA erfahren Sie hier oder bei Facebook.

Über ALEXA

Seit der Eröffnung im September 2007 ist das ALEXA am Alexanderplatz mit mehr als 170 Geschäften inklusive 20 Restaurants und 16 S-Bahnbögen auf einer Gesamtmietfläche von über 56.000 Quadratmetern (GLA) zum Publikumsmagneten im historischen Zentrum Berlins avanciert. Seinen Namen verdankt das Einkaufs- und Freizeitcenter der zentralen Lage direkt am Alexanderplatz in Berlin-Mitte. Betreiber ist der internationale Immobilienspezialist, Sonae Sierra ( www.sonaesierra.com) aus Portugal.

Bildquelle: Fotografie Neuhaus für Sonae Sierra