Trommelbaukurs mit Manfred Quade und Birgit M. Widmann

Eine selbst gebaute Trommel ist etwas ganz Persönliches. Beim Entstehen der Trommel fließt Deine ganz persönliche Herzenswärme mit ein.

Bei den Naturvölkern setzen die Schamanen auch jetzt noch das Schlagen der Trommeln bei Ritualen und Heilungsprozessen ein. Die Trommel schafft dabei eine Verbindung mit dem Herzschlag von Mutter Erde und lässt uns unseren eigenen spüren. Es ist wissenschaftlich erwiesen, dass der Klang einer geschlagenen Trommel, ihr jeweiliger Rhythmus und Frequenz, Regionen in unserem Gehirn ansprechen, die einerseits meditativ beruhigend, andererseits dynamisch-kreativ wirken können.

Eine selbst gebaute Trommel ermuntert uns, bereits im Entstehungsprozess eine enge Verbindung zu ihr einzugehen.

Was ist die schamanische Trommel für dich?

Manfred Quade baute bereits für mehrere Schamanen der Welt Trommeln (sibirische Art). In der Begleitung von Birgit M. Widmann leitet er den Trommelbauprozess und schafft, durch seine Erfahrung, eine besondere Verbindung /Nähe zwischen den Bauenden, dem Material und den Anleitern. Neben dem Bau entstehen so interessante Momente, die uns lange an den Workshop erinnern.

Aus den schon (wegen der Dicke) eingeweichten Hirschhäuten, suchst Du dir beim Workshop selbst eine aus. Der Holzrahmen ist aus Buche. Gebaut werden Trommel und Schlegel. Zum Abschluss leitet Birgit ein gemeinsames Einweihungsritual für unsere Arbeit mit der Trommel. Neben der klassischen runden Trommel können auch ovale Trommeln gebaut werden.

Aufgrund der langen Anreisewege von Manfred Quade (rund 700 kmist eine Kursdurchführung erst ab 8 Personen möglich. Höchstteilnehmerzahl sind 12 TeilnehmerInnen.

Kursdetails:

Samstag, 14. Oktober 2023, 09 Uhr, bis Sonntag, 15 Oktober.2023, ca. 18 Uhr

Seminargebühr: 200 EUR

runde Trommel inkl. Material: 269 EUR

ovale Trommel inkl. Material (4 Trommeln sind möglich) : 295 EUR

Unterkunft und Verpflegung nicht inkludiert.

Weitere Zuschläge ggf. bei Sonderwünschen.

Nach Absprache können ggf. auch Kinder teilnehmen, unter 12 Jahren in Begleitung eines Erwachsenen.

