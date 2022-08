Tronex auf dem 1. VDIV Sommerfest 2022 im bezaubernden Reithaus

Am 15.07.2022 war es endlich so weit. Nach einer viel zu langen Pause lud der VDIV Baden-Württemberg zum allerersten Sommerfest ein. Der Einladung sind viele Mitglieder und Partner gefolgt und so trafen auch schon die ersten Gäste am späten Nachmittag bzw. frühen Abend in der Location ein. Das Fest fand im Reithaus Ludwigsburg statt, welches einen ganz besonderen Charme und einen einzigartigen Flair ausstrahlt.

Herr Andreas Veit, Geschäftsführer der Wohnungsbau Ludwigsburg GmbH, Verwalter der exklusiven Eventlocation und Vorstandsmitglied des VDIV BW war persönlich anwesend und stellte den Platz für das Fest zur Verfügung.

Die Freude über die Einladung war sehr groß, da sich die Mitglieder, Partner und Vertreter des VDIV Baden-Württemberg sehr lange nicht mehr persönlich in einer solchen großen Runde sehen konnten. Am späten Nachmittag bzw. frühen Abend trafen die ersten Gäste zum lockerem Come Together ein. Besonders erwähnenswert ist die einwandfreie Organisation der tollen Veranstaltung. Das Team von Diana Rivic (Geschäftsführerin des VDIV Baden-Württemberg) gelang es durchgängig einen erstklassigen und entspannten Ablauf zu arrangieren. Von der persönlichen Begrüßung der Gäste, der Betreuung und Einweisung in die verschiedenen Highlights des Abends sorgten sie stets dafür, dass die Stimmung ausgelassen und entspannt war.

Zur Eröffnung wollte Herr Heckeler der Vorstandsvorsitzende des VDIV Baden-Württemberg ein paar Worte finden. Krankheitsbedingt fiel er allerdings an diesem Tag aus. Vertreten wurde er von seinen Kollegen der Vorstandschaft Herr Bock, Herr Veit und Herr Stammer, die die Begrüßung bestens vollzogen.

Der VDIV befasst sich mit allen berufsständischen Belangen der Immobilienverwalter. Seit mehr als 35 Jahren ist der Verein bereits aktiv und setzt sich nachhaltig mit viel Engagement dafür ein, das Berufsbild des Immobilienverwalters überzeugend darzustellen. Der Verbandsgedanke des „Miteinander und Füreinander“ hat in allen Verbandsebenen Priorität.

Das sehr gute Wetter, die gute Stimmung und die musikalische Untermalung der Veranstaltung sorgten dafür, dass man toll Netzwerken konnte. Neben bekannten Gesichtern, sah man auch neue Gesichter. Daher waren die Gespräche auch bunt gemischt. Vom lockeren Kennenlernen bis zu vertrauten Gesprächen war alles dabei.

Eine gute Gelegenheit für neue Kontakte ergab sich vor allem beim Rätselraten im Escape Room oder Tischkickern. Aber auch auf der Tanzfläche war einiges geboten. Die Band Moodflow heizte mit poppiger und rockiger Musik allen ordentlich ein.

Die Geschäftsführer der Tronex GmbH, Herrn Stephan und Mario Oberschmid, liegt viel daran einen direkten Kontakt zu den Immobilienverwaltern aufzubauen. Denn sie sind davon überzeugt, durch die effizienten, effektiven und ressourcenschonenden Prozesse der Schadensbeseitigung der Tronex, leisten auch Sie einen Beitrag dazu, die Arbeit der Hausverwalter zu vereinfachen. Vor allem die Regionalität und das partnerschaftliche Zusammenarbeiten liegen Ihnen dabei besonders am Herzen. Durch eigene Mitarbeiter entsteht viel Know-How welches direkt in den Kundenprojekten einfließen kann.

Bereits seit mehr als 7 Jahren ist die Tronex GmbH als Kooperationspartner im VDIV Baden-Württemberg Mitglied. Mit der Niederlassung in Ditzingen ganz in der Nähe von Stuttgart, werden alle Aufträge von dort koordiniert, geplant und abgewickelt. Auch so kann eine schnelle und regionale Auftragsbearbeitung sichergestellt und durchgeführt werden. Die Mitarbeiter vor Ort werden vom ebenfalls regional ansässigen Standortkoordinator betreut.

Fazit des ersten Sommerfest des VDIV: Nach mehr als zwei Jahren Pandemie und der dadurch nicht durchgeführten Live Veranstaltungen, war dieses Fest etwas ganz Besonderes. Zwar gab es während der Corona-Krise Kontakte, Seminare, Workshops, jedoch fanden diese fast ausschließlich Online statt. Dadurch spart man sich gewiss viel Zeit, Energie und Geld. Jedoch sind es die Live-Veranstaltungen die die Ereignisse manifestieren lassen, Kontakte festigen und eine gesunde und verbindlichere Basis für die Zukunft schaffen. So gelingt ein partnerschaftliches Schaffen.

Die Tronex GmbH ist ein Premiumanbieter in der Schadenssanierung von Wasserschäden und Schimmelschäden und profitiert von fast 30 Jahren Markterfahrung. Der Generationsbetrieb und Familienunternehmen mit Hauptsitz in Burgau legt großen Wert auf Regionalität und ein partnerschaftliches Verhältnis zu seinen Kunden. „Um dies gewährleisten zu können führt Tronex alle Dienstleistungen von der Leckortung über die Trocknung bis hin zu den Sanierungsarbeiten ausschließlich mit eigenen, gut ausgebildeten Fachkräften aus“, betont Herr Oberschmid. Zu den Kunden zählen sowohl Hausverwaltungen als auch Versicherungsunternehmen. Insgesamt ist Tronex in der Region von Stuttgart bis München und von Kempten bis Donauwörth für seine Kunden vor Ort.

