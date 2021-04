Tronex unterstützt Sanitärfirmen von München bis Stuttgart

Erfolgreiche Kooperation mit Zukunftsperspektive

Nasse Flecken an Wänden und Decken sowie Pfützen auf dem Fußboden bedeuten für Eigentümer und Mieter puren Stress. Eine schnelle und professionelle Reparatur des Wasserschadens bzw. dessen Ursache hat deshalb für Sanitär-/Heizungsfachbetrieb die höchste Priorität. Leider ist eine zügige und zerstörungsarme Leckortung auch durch erfahrene Handwerker nicht immer möglich.

Technischer Fachverstand mit modernsten Messmethoden

Sanitärfirmen von München bis Stuttgart vertrauen seit über 30 Jahren den Spezialisten von Tronex, die mit modernsten Messmethoden und Ortungstechniken auch problematische Leckagen ohne größere Schäden am Gebäude finden. “Neben dem modernsten Know-How ist der technische Fachverstand die Grundlage für jede Schadensbeseitigung, egal wie groß oder klein. Unsere geschulten Mitarbeiter werden immer mit Umsicht und der notwendigen Ruhe beraten und zielorientiert den Wasserschaden bearbeiten. Im Mittel benötigt die Ortung, dank der professionellen Vorgehensweise nur 2,5 Stunden”, so Herr Oberschmid, Geschäftsführer der Tronex GmbH.

Kunden profitieren von gemeinsamer Expertise

Sanitärbetriebe können in Kooperation mit Tronex vor Ort Leckagen bei Ihren Kunden somit schnell und unkompliziert reparieren. Nach der Lokalisierung und Reparatur können betroffene Immobilienbesitzer gegebenenfalls notwendige Trocknungsarbeiten an den Bausubstanzen schnell und zuverlässig durch die Tronex ausführen lassen. Auf Wunsch werden auch Sanierungsarbeiten von Tronex übernommen. So werden dem Kunden die bestmögliche Entlastung und eine schnelle Umsetzung geboten. Die Kunden profitieren so von der gemeinsamen Expertise zweier Betreibe, die gemeinsam als starke Partner kostengünstig und kompetent auch problematische Leckagen lokalisieren, reparieren und Wasserschäden beseitigen.

Kommunikation mit Sachverständigen und Versicherungen

Auch bei der Dokumentation von Schäden und der Kommunikation mit Sachverständigen, Gutachtern und Versicherungen helfen die Sachbearbeiter und Techniker von Tronex gerne. Partner von Tronex loben vor allem die ehrliche Zusammenarbeit und die schnelle sowie unkomplizierte Abwicklung. So werden Sanitärbetriebe durch die Zusammenarbeit mit Tronex oft gelobt und weiterempfohlen.

Resümee

“Als regionaler Fachbetrieb sind wir in der Lage kurzfristig die notwendigen Erstmaßnahmen einzuleiten und begleiten Sie mit qualifiziertem Personal bis zur Behebung des Schadens. So können beide Betriebe Schaden und Ärger des Kunden so klein wie möglich halten. Weiterempfehlungen sind dadurch garantiert. Eine Win-Win Situation für alle Beteiligten”, stellt Mario Oberschmid abschließend fest.

Die Tronex GmbH freut sich auf einen Anruf und ein persönliches Kennenlernen. Zögern Sie also nicht damit uns zu kontaktieren, wenn Sie einen Sanitär- oder Heizungsfachbetrieb führen und Hilfe beim Finden von Leckagen oder der Beseitigung von Wasserschäden und Schimmel benötigen.

Weitere Informationen finden Sie hier: https://www.tronex.de/allgemeines/tronex-partner-der-heizung-sanitaerbetriebe/

Die Tronex GmbH ist ein Premiumanbieter in der Schadenssanierung von Wasserschäden und Schimmelschäden und profitiert von fast 30 Jahren Markterfahrung. Der Generationsbetrieb und Familienunternehmen mit Hauptsitz in Burgau legt großen Wert auf Regionalität und ein partnerschaftliches Verhältnis zu seinen Kunden. “Um dies gewährleisten zu können führt Tronex alle Dienstleistungen von der Leckortung über die Trocknung bis hin zu den Sanierungsarbeiten ausschließlich mit eigenen, gut ausgebildeten Fachkräften aus”, betont Herr Oberschmid. Zu den Kunden zählen sowohl Hausverwaltungen als auch Versicherungsunternehmen. Insgesamt ist Tronex in der Region von Stuttgart bis München und von Kempten bis Donauwörth für seine Kunden vor Ort.

