Trooper.AI startet API Blibs: Künstliche Intelligenz aus der EU für interne Unternehmens-Applikationen

API Blibs ist der neue Dienst von Trooper.AI. Unternehmen nutzen damit Künstliche Intelligenz, ohne eigene Technik anzuschaffen oder zu betreuen. Alle Daten bleiben in der EU. Der Start passt zur neuen EU-KI-Verordnung, die ab dem 2. August 2026 gilt.

Idstein, 23. Juni 2026. Die Media Trooper GmbH erweitert ihre Plattform Trooper.AI um einen neuen Dienst. Er heißt API Blibs. Damit können Unternehmen Künstliche Intelligenz nutzen, ohne selbst teure Spezialcomputer zu kaufen. Sie greifen einfach über das Internet darauf zu. Die KI läuft auf Servern in Deutschland und Niederlande. Der Kunde kann das Land wählen und die LLM-Daten bleiben in diesem Land. Das ist gerade jetzt wichtig. Denn ab dem 2. August 2026 gelten mit der EU-KI-Verordnung erstmals klare Regeln für den Einsatz von KI.

KI nutzen, ohne sich um Technik zu kümmernBisher war eigene KI für viele Firmen aufwendig. Man brauchte teure Computer, Fachwissen und ständige Wartung. API Blibs nimmt den Unternehmen diese Arbeit ab. Es gibt keine Technik, die man pflegen muss. Es gibt keine Updates und keine Sicherheitsfragen, um die man sich selbst kümmern muss. Die Daten der Kunden bleiben dabei in der EU, in Deutschland und in den Niederlanden. Der Kunde hat die Wahl der Datenverarbeitenden Länder. Kunden-Daten werden nicht gespeichert. Und sie werden nicht für andere Zwecke weiterverwendet.

Drei Modelle für mehr VielfaltZum Start gibt es drei verschiedene KI-Modelle. Sie stammen von drei namhaften Anbietern aus der Tech-Szene Europas und Amerikas: Mistral, Google und NVIDIA. Diese Vielfalt hat einen Grund. Jede Aufgabe gelingt mit einem anderen Modell am besten. Unternehmen wählen einfach das passende aus. So bleiben sie unabhängig und sind nicht an einen einzigen Anbieter gebunden.

Für viele Aufgaben geeignetAPI Blibs hilft bei vielen alltäglichen Aufgaben in KMUs. Drei Beispiele:

• Kundenfragen automatisch kategorisieren und beantworten.

• Dokumente und Rechnungen automatisch auslesen und ordnen.

• Texte zusammenfassen, bewerten und überprüfen.

Die Kosten bleiben dabei überschaubar. Unternehmen zahlen nur für das, was sie wirklich nutzen. Feste Grundgebühren gibt es nicht. Wer wenig nutzt, zahlt wenig. Das macht die Planung einfach, auch für kleine Betriebe.

Zwei Wege zu eigener KITrooper.AI bietet ab sofort zwei Wege an. Wer die volle Kontrolle möchte, mietet wie bisher einen eigenen KI-Server mit schneller GPU. Wer es einfach mag, nutzt API Blibs ganz ohne Aufwand. Beide laufen auf GPU Servern, die Trooper.AI in Deutschland und der EU selbst betreibt. Unternehmen wählen je nach Bedarf zwischen voller Kontrolle und größter Einfachheit.

Warum das jetzt zähltMit der EU-KI-Verordnung gibt es ab August 2026 erstmals klare Regeln für KI in Europa. Für Unternehmen heißt das vor allem eines: Sie wissen endlich, woran sie sind. Wichtig ist dabei, wo die Daten verarbeitet werden. Bleiben sie in der EU, ist vieles einfacher. Verlassen sie die Europäische Union, kann es kompliziert werden. Bei Anbietern aus den USA können sogar US-Behörden Zugriff verlangen. Bei Verstößen gegen die neuen Regeln drohen zudem hohe Bußgelder. API Blibs von Trooper.AI verarbeitet alle Daten in der EU. Das erleichtert den Umgang mit den neuen Regeln. Eine eigene Prüfung der jeweiligen Anwendung ersetzt es aber nicht.

Abb.: Mögliche Bußgelder der EU-KI-Verordnung.

„Viele Unternehmen wollen KI nutzen, scheuen aber den Aufwand. Genau das nehmen wir ihnen ab. Die Kontrolle über die eigenen Daten bleibt erhalten. Und alles bleibt in der EU – oder in Deutschland, je nach Wunsch und Budget. So werden die neuen Regeln vom Hindernis zum Vorteil.“

Markus Roth, CEO und Inhaber der Media Trooper GmbH

API Blibs ist ab sofort verfügbar. Unternehmen können ohne langes Vorgespräch mit KI sicher starten. Mehr Informationen gibt es auf der Webseite von Trooper.AI.

Trooper.AI ist ein Produkt der Media Trooper GmbH mit Sitz in Idstein. Das Unternehmen stellt bezahlbare KI-Technik in der EU online binnen Minuten bereit. Das reicht vom eigenen GPU Server bis zum einfachen LLM-Dienst über das Internet. Alle Daten werden in zertifizierten Rechenzentren in Deutschland und den Niederlanden verarbeitet. Der Kunde wählt die Datenverarbeitenden Länder aus. Im Mittelpunkt stehen Datenschutz, europäische Datenhoheit und die Bereitschaft für die EU-KI-Verordnung.

Kontakt

Trooper.AI c/o Media Trooper GmbH

Markus Roth

Am Güterbahnhof 4

65510 Idstein

+49 6126 928999-1



https://www.trooper.ai

Bildquelle: @ Trooper.AI