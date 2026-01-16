Trooper.AI veröffentlicht TAIFlops – vergleichbarer Leistungsindex für gebrauchte KI-GPU-Server

Dadurch lassen sich ältere GPUs erstmals direkt und fair mit neueren Modellen bei KI-Workloads vergleichen.

Idstein, Deutschland – 15.01.2026: Trooper.AI stellt mit TAIFlops einen vergleichbaren Leistungsindex für gebrauchte KI-GPU-Server vor. Der Index ermöglicht es, unterschiedliche GPU-Server-Typen objektiv und praxisnah miteinander zu vergleichen – unabhängig von Generation, Preis oder Architektur.

TAIFlops basiert ausschließlich auf Benchmarks von GPU-Servern, die jeder Kunde bei Trooper.AI mieten kann. Es werden keine Kundensysteme verwendet. Die getesteten Workflows orientieren sich an typischen Aufgaben, die Trooper.AI-Kunden in der Praxis mit GPU-Servern ausführen.

Dazu gehören unter anderem:

– LLM-Inferenz mit vLLM und Ollama

– Bildgenerierung mit Stable Diffusion, SDXL, Flux und SD3.5

– Vision AI und OCR

– Produktionsnahe Workloads mit parallelen Anfragen

Als Referenz dient die beliebte NVIDIA RTX 3090 mit 100 Punkten. Alle anderen GPUs werden relativ dazu bewertet.

Markus Roth, Gründer von Trooper.AI: „Wir waren lange auf der Suche nach einer echten Vergleichbarkeit über unsere gebrauchten KI-GPU-Server hinweg, um Kunden unabhängig von Preis, Generation und Marketing zu Leistung, Wirtschaftlichkeit und Einsatzfähigkeit beraten zu können. Genau daraus ist TAIFlops entstanden. Damit lassen sich ältere GPUs erstmals klar und fair mit modernen GPUs vergleichen – auf Basis realer Workflows.“

TAIFlops bewertet nicht nur die reine Rechenleistung, sondern auch die praktische Einsatzfähigkeit moderner KI-Workflows – inklusive VRAM-Nutzbarkeit, Parallelfähigkeit und Verhalten unter Produktionsbedingungen. Der Index wird kontinuierlich erweitert, sobald neue GPUs oder neue Benchmark-Workflows hinzukommen.

Die neuen GPU Server Benchmarks sind ab sofort öffentlich verfügbar.

Trooper.AI bietet GPU-Server auf Basis hochwertiger, wiederaufbereiteter High-End-Hardware für KI- und Machine-Learning-Workloads. Ziel ist es, reale Leistung transparent, vergleichbar und wirtschaftlich nutzbar zu machen.

Bildquelle: @ Markus Roth, Trooper.AI