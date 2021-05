Trotz Corona: Kein Telefonstress in der Hausarztpraxis

Ärzte setzen auf smarte Online-Lösung zur Buchung von Corona-Impfterminen

Das Impfen gegen das Corona-Virus kommt in Deutschland auf Touren. Sehr viele Menschen wollen sich schnellstmöglich impfen lassen und das am liebsten beim Hausarzt ihres Vertrauens. Damit in der Hausarztpraxis jetzt einerseits die Telefone nicht heiß laufen und andererseits Patienten von quälenden Warteschleifen befreit sind, braucht das Praxisteam eine einfache und praktikable Lösung für die Organisation der Impftermine. Das Online-Terminvergabe-System (OTS) des innovativen Praxis-Dienstleisters N3MO stellt eine smarte Alternative dar – für die Praxis und die Patienten.

Impftermine einfach online buchen schafft Entlastung für Praxis und Patienten

Die täglichen Anfragen nach Impfterminen und Informationen rund um die Impfung führen zu einer zusätzlichen Dauerbelastung der Praxen. Ulrich Weigeldt, Chef des Hausärzteverbandes, fordert die Patienten sogar auf, nicht mehr anzurufen, sondern eine E-Mail zum Erhalt eines Impftermins zu schreiben. Zumal es ja auch noch andere Krankheiten zu behandeln gilt und die Praxis auch für ihre chronisch kranken Patienten erreichbar sein muss. Ein verständlicher Gesichtspunkt! Dennoch brauchen die vielen Impfwilligen eine Möglichkeit, ihrem Wunsch nach einem Impftermin nachkommen zu können. Die Alternative: Eine einfache Online-Terminbuchung des Impftermins auf der Praxis-Website.

Das OTS von N3MO macht schlanke unbürokratische Online-Terminbuchung möglich

Das Team von N3MO hat es sich seit langem zur Aufgabe gemacht, Ärzte und Patienten hinsichtlich Organisation und Information im Praxisbetrieb zu unterstützen. Das speziell für Corona-Impfungen weiterentwickelte Online-Terminvergabe-System (OTS) in der Praxis-Website schafft Entlastung für beide Seiten:

Auf der übersichtlichen Buchungsplattform für freie Impftermine findet der Patient schnell den für ihn passenden Termin. Gleichzeitig mit der Bestätigung per Link erhält er alle für seine Impfung notwendigen Formulare, in Abhängigkeit von der Art des Impfstoffes (mRNA- oder Vektor-Impfstoff), zugeschickt und kann sie bereits ausgefüllt zum Impftermin mitbringen. Dieses Vorgehen entlastet die Hausarztpraxis spürbar.

Die Praxis stellt ihrerseits alle relevanten Daten zum verfügbaren Impfstoff transparent im Buchungssystem zur Verfügung. Für alle Impfstoffe ist nur die passende Anzahl an Terminen buchbar.

Was macht das Online-Terminvergabe-System (OTS) besonders?

Das Online-Terminvergabe-System (OTS) von N3MO hält alle wesentlichen Informationen zum Impfen gegen Covid-19 bereit: Die Anzahl der im System abgebildeten Impftermine entspricht der Anzahl der verfügbaren Impfdosen. Neben der Online-Buchung durch die Patienten kann die Praxis auch selbst Termine für Patienten eintragen. Bei Bedarf können Gruppentermine eingerichtet werden und für alle Vorgänge sind genaue, verständliche Informationen zur Impfberechtigung hinterlegt.

Weitere Vorteile:

N3MO bietet zwei Online-Terminvergabe-Systeme an: Eines für Corona-Impfungen und eines für Corona-Schnelltests. Diese können einzeln oder beide parallel genutzt werden.

Das N3MO OTS ist DS-GVO-konform. Bei Integration in die Praxis-Website wird die vorhandene Datenschutzerklärung angepasst. Termin- und Patientendaten werden automatisch nach Ablauf einer bestimmten Zeit gelöscht.

Das Online-Terminvergabe-System von N3MO ist ebenfalls für Apotheken, Feuerwehren und weitere Organisationen problemlos einsetzbar, wenn diese in den weiteren Impfprozess mit einbezogen werden. Voraussetzung ist lediglich eine aktuelle Website, in die das OTS ohne großen Aufwand 1:1 portiert werden kann.

Für interessierte Praxen steht ein Muster-OTS zur Verfügung.

N3MO mit Sitz in Eckernförde hat sich auf Marketing-Kommunikation und Lösungen für niedergelassene Mediziner und Heilberufe spezialisiert. Schwerpunkte sind Reputationsmanagement, Online- und Inbound-Marketing. Das Unternehmen bietet bundesweit umfassende Dienstleistungen für die kreative Online-Kommunikation, Datenschutz, Cyber-Sicherheit sowie strategische Beratung zur optimalen Positionierung im jeweiligen Markt.

N3MO arbeitet mit speziellen Konzepten, die sich von üblichen Maßnahmen deutlich abheben, z.B. mit dem elektronischen Patienten-Informations-System e|pat|in®, aber auch mit umfangreichen Leistungen im Bereich Kunden- bzw. Patienten-Beziehungs-Management (CRM) oder der Entwicklung angepasster Softwarelösungen zur Entlastung der Praxen, wie z.B. das Online-Terminvergabe-System OTS.

