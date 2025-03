„Trude Kuh“: TV-Studio kurz vor dem Start

Meilenstein für regionale Digital-Werbung

Saterland (31.03.2025) – Die Bauarbeiten am neuen TV-Studio der „Trude Kuh“ Vereinsförderung am c-Port Saterland gehen in die finale Phase. Mit beeindruckender Geschwindigkeit und dank erstklassiger Partner ist der Studiobau nahezu abgeschlossen, wie die über 150 Backstage-Videos anschaulich zeigen. Ab dem 1. Mai beginnt sodann eine neue Ära für lokale und regionale Unternehmen, sich viral im Internet von Facebook, Instagram bis YouTube werblich zu präsentieren. Diese Möglichkeit ist insbesondere für KMU aus den Landkreisen Cloppenburg, Leer, Ammerland, Emsland und Oldenburg hoch interessant, da die redaktionellen Inhalte primär aus diesen Regionen stammen und die Seherschaft dadurch tief lokal verwurzelt ist. Das hochmoderne Multimedia-Studio ist somit ab Mai Dreh- und Angelpunkt, um Spendenübergaben zu dokumentieren, neue Gewinnspiele auszuloben und vor allem um Werbepartner in Interviews vorzustellen.

„Trude Kuh“: Ein Kompetenz-Projekt auf der Zielgeraden

Was als kühne Vision begann, ist nun Wirklichkeit: Ein TV-Studio, das sich voll und ganz dem Vereinsleben widmet und zugleich eine hochattraktive Werbefläche für Unternehmen schafft. „Wir sind nicht nur voll im Zeitplan, wir haben unser Ziel sogar mit einer unglaublichen Präzision umgesetzt. Unser Dank gilt den vielen starken Werbepartnern, die dieses Projekt mit uns gemeinsam verwirklicht haben“, erklärt Kay Zimmer, Geschäftsführer der „Trude Kuh“ Vereinsförderung. Der Produktionsstandort mitten im statioären Schuhgeschäft von schuhplus, Schuhe in Übergrößen, im Saterland wurde mit hochwertiger Technik ausgestattet, um den Zuschauerinnen und Zuschauern ein professionelles und zugleich emotional ansprechendes Seherlebnis künftig zu bieten.

Viralität, Multichannel, Digital First: Eine moderne Medienmarke mit karitativer Strahlkraft

Mit einer Online-Reichweite von 12,5 Millionen Menschen ist die „Trude Kuh“ Vereinsförderung ein Schwergewicht in der digitalen Medienlandschaft. Doch besonders Unternehmen aus den Landkreisen Cloppenburg, Leer, Ammerland, Emsland und Oldenburg profitieren beim Thema Werbung schalten von der Infrastruktur, die durch den Mutterkonzern schuhplus seit über 20 Jahren aufgebaut wurde. „Unsere Community ist stark verwurzelt, und genau hier setzen wir mit unserem Studio an. Wir produzieren Inhalte, die regional sind, regional wirken und zugleich digitale Strahlkraft für regionale Unternehmen entfalten“, betont Georg Mahn, Content-Director. „Unsere „Trude Kuh“ hier vor Ort als regionales, umsatzbringendes Onlines-Medium im Bewußtsein von KMU-Betrieben zu verankern, ist das unverkennbare Ziel, was wir in Worten und Taten und mit einer puren Ladung Energie verfolgen und auch mittelfristig erreichen werden“, so Zimmer selbstsicher.

Lokale Werbung mit hoher Glaubwürdigkeit und positiver Wirkung

Das Besondere an der „Trude Kuh“ Vereinsförderung ist die Kombination aus professionellen Medienproduktionen und regionalem Engagement; neben der Regionalität sind Online-Kooperationen auf nationale Ebene das zweite Steckenpferd. Die geplanten Inhalte umfassen unter anderem Spendenübergaben an Vereine, Interviews mit Förderern und Formate, die die Vereinswelt in den Fokus rücken. Diese Berichterstattung sorgt für eine hohe Identifikation innerhalb der Community – ein enormer Vorteil für regionale Unternehmen, die sich hier authentisch als Sponsor präsentieren können. Werben in einem Umfeld, das auf Vertrauen, Zusammenhalt und positive Geschichten setzt, ist ein unschlagbares Argument für lokale Betriebe, ihre Sichtbarkeit drastisch zu erhöhen.

Ob 2-Mann-Betrieb oder DAX-Konzern: „Wir bieten Werbekonzepte für Unternehmen jeder Größe“

Ob klassische Werbespots, Sponsoring von Vereinsbeiträgen oder kreative Markenintegrationen: Das neue TV-Studio eröffnet Unternehmen vielfältige Möglichkeiten. Besonders Bewegtbildformate gewinnen in der digitalen Kommunikation immer mehr an Bedeutung. „Wir bieten nicht nur Platz für Werbung, sondern schaffen echte Markenerlebnisse. Unsere Videos sind emotional, nahbar und schaffen eine positive Verbindung zwischen Unternehmen und Community“, erklärt Medienexperte Georg Mahn. Mit dem Start des Studios am 1. Mai beginnt eine neue Phase für die „Trude Kuh“ Vereinsförderung – und für alle Unternehmen, die sich mit starker regionaler Verankerung präsentieren wollen. Die Kombination aus hoher digitaler Reichweite, glaubwürdigen Inhalten und lokalem Bezug macht das Projekt einzigartig. „Wir bieten Werbekonzepte für Unternehmen jeder Größe und haben eine Plattform geschaffen, die für große und kleine Betriebe ein individuell ansteuerbares Potenzial fokussiert – und das Beste daran: Jeder, der dabei ist, unterstützt automatisch auch das Vereinsleben“, so Kay Zimmer. Der Countdown läuft, und Unternehmen, die von dieser einzigartigen Medienpräsenz profitieren wollen, sollten jetzt die Chance ergreifen.

Die „Trude Kuh“ Vereinsförderung unterstützt gemeinnützige Vereine und soziale Projekte mit Sach- und Geldspenden. Monatlich erhalten mehrere Vereine Geldbeträge und Sachleistungen zur freien Verwendung. Jede natürliche Person kann über das Online-Formular auf www.trude-kuh.de/verein-anmelden individuell einen Wunschverein vorschlagen, der im Gewinnfall Geld erhält. In den LIVE-Sendungen im hauseigenen TV-Studio am c-Port Saterland werden nach dem Zufallsprinzip mehrere Personen gezogen – diese sind dann im wahrsten Sinne des Wortes „Glücksbringer“ für ihren Lieblingsverein. Darüber hinaus entscheidet eine Jury monatlich über weitere zielgerichtete Maßnahmen zur Förderung von Vereinen oder karitativen Einzelprojekten. Das Konzept von „Trude Kuh“ ist in Deutschland einzigartig, denn wir sind Vereinsförderer und Medienmarke zugleich. Davon profitieren insbesondere unsere Werbepartner, denn wir rühren kräftig die Werbetrommel. „Schaut, welche Gut-Firmen Gutes tun“ – das ist unser unverkennbares Motto.

Social Advertising: 12,5 Mio. Kontakte für effektiven Return

Die „Trude Kuh“ Vereinsförderung ist ein einzigartiges Projekt, das auf den Grundwerten von Solidarität und Gemeinschaft basiert. Diese Ziele werden jedoch erst durch das Engagement lokaler und nationaler Unternehmen möglich – und genau diese Unternehmen sollen von ihrer Unterstützung auch profitieren. Vereine fördern und gleichzeitig werben – in perfekter Symbiose: Auch dafür steht die „Trude Kuh“ Vereinsförderung als Plattform für Werbepartner. Unsere monatliche Reichweite von über 12,5 Millionen Kontakten ermöglicht es insbesondere kleinen und mittleren Unternehmen (KMU), neue Zielgruppen zu erschließen und somit den Weg für mehr Umsatz zu ebnen. Besonderes regionale Betriebe profitieren von den Möglichkeiten zur gezielten regionalen Werbeausspielung.

Virales TV-Studio für Social Media Content

Das multimediale TV-Studio der „Trude Kuh“ Vereinsförderung ist das Zentrum der Außenkommunikation. Es ermöglicht nicht nur die LIVE-Auslosung der Gewinnervereine, sondern auch die professionelle Präsentation von Werbepartnern und deren Portfolio. Alle produzierten Inhalte werden zur Maximierung der Interaktionsquote automatisch für verschiedene Medienkanäle aufbereitet – von YouTube über Instagram bis hin zu Facebook. Ob Reels, Stories, Shorts oder klassische Beiträge – das Team aus Mediengestaltern und Redakteuren sorgt dafür, dass unsere Werbepartner viral und aufmerksamkeitsstark im Internet vertreten sind. Ihr Return hat dabei höchste Priorität. Als sozial engagierte Medienmarke wissen wir: Gutes tun sorgt für Umsatz – das ist der Kern unserer PR-Strategie. Von der Videoproduktion bis zur Verbreitung übernehmen wir den gesamten Prozess.

Probleme regionaler Unternehmen und unsere Lösung

Mühsame Neukundengewinnung, hohe Werbeausgaben, unrentable Spendenanfragen: Unternehmen benötigen kontinuierlich neue Kunden, sonst stagniert das Geschäft, egal ob Handel, Handwerk oder B2B-Dienstleistungen. Digitale Werbekosten sind allerdings immens gestiegen, und Werbung in regionalen Zeitungen verliert zunehmend an Wirkung. Zudem sehen sich Betriebe häufig mit zahlreichen Spendenanfragen konfrontiert – und notwendige Selektionen sorgen oft für deren Unmut. Kurz gesagt: Im Bereich der Vereinsspenden fehlt Unternehmen häufig der messbare Return on Investment. Die Medienpower und das Konzept von „Trude Kuh“ bieten eine zweistufige Lösung: Wir garantieren Reichweite an 365 Tagen im Jahr und werden zur ersten Adresse für alle Spendenanfragen, denn Partner von „Trude Kuh“ fördern nicht nur einen, sondern anteilig gleich eine Vielzahl an Vereinen.

