„Trude Kuh“ verlost Freikarten für DER KÖNIG DER LÖWEN

Gratis-Eintritt zum Erfolgsmusical von Disney im Hamburger Hafen

Saterland (30.03.2025) – Seit ihrer Gründung 2012 steht die „Trude Kuh“ Vereinsförderung für einzigartige Aktionen, die weit über finanzielle Unterstützung hinausgehen. Vereine profitieren nicht nur von Spenden und Fördermaßnahmen, sondern die gesamte Community auch von besonderen Erlebnissen, die den Gemeinschaftssinn stärken. Dieses Mal dürfen sich Musical-Fans auf einen ganz besonderen Höhepunkt freuen: Der Gewinner erhält zwei Freikarten für Disneys DER KÖNIG DER LÖWEN im Stage Theater im Hamburger Hafen.

Gratis-Tickets für ein Musical, das Herzen berührt

Disneys DER KÖNIG DER LÖWEN zählt zu den erfolgreichsten Musicals aller Zeiten und zieht seit über zwei Jahrzehnten Millionen von Zuschauern in seinen Bann. Mit seinen beeindruckenden Masken, fantasievollen Kostümen und der einzigartigen Mischung aus afrikanischen Rhythmen und den unvergesslichen Songs von Elton John sorgt das Musical für ein unvergleichliches Live-Erlebnis. Die spektakuläre Bühneninszenierung bringt die atemberaubende Atmosphäre der afrikanischen Savanne direkt nach Hamburg und fasziniert Jung und Alt gleichermaßen. „Es ist immer unser Ziel, mit der Vereinsförderung nicht nur materielle Unterstützung zu leisten, sondern auch unvergessliche Erlebnisse zu ermöglichen. Das Erfolgsmucial ist ein Meisterwerk, das Emotionen weckt und verbindet – genau das, was Vereine tagtäglich leisten“, betont Georg Mahn, Content-Director der „Trude Kuh“ Vereinsförderung. „Wir freuen uns, dieses Highlight an unsere Community weitergeben zu dürfen.“

Gewinnspiele als „Bereicherung für die Community“

Gewinnspiele sind weit mehr als nur ein netter Zeitvertreib – sie schaffen Vorfreude, Spannung und echte Glücksmomente. „Die Möglichkeit, etwas Besonderes zu gewinnen, weckt Emotionen und verbindet Menschen. Es ist großartig zu sehen, wie sehr sich unsere Community über solche Aktionen freut; sie sind eine echte Bereicherung“, so Georg Mahn. Auf der Webseite der „Trude Kuh“ Vereinsförderung erwarten die Besucher regelmäßig spannende kostenlose Gewinnspiele, die nicht nur für Unterhaltung sorgen, sondern auch tolle Preise bereithalten. Diese Aktionen sind eine wahre Zugewinn für alle, die sich für die Vereinsförderung und das Engagement für eine starke Gemeinschaft interessieren. Jedes Gewinnspiel bietet eine Chance, exklusive Erlebnisse zu gewinnen, sei es für Veranstaltungen, attraktive Gutscheine oder besondere Erlebnisse, die das Vereinsleben bereichern.

Kostenlose Magazine, Gratis-Zeitungen und vieles mehr

Die „Trude Kuh“ Vereinsförderung ist nicht nur für ihre regelmäßigen Gewinnspiele bekannt, sondern bietet auch eine Reihe von kostenlosen Angeboten für ihre Community. Auf der Webseite können Userinnern und User regelmäßig auf verschiedene Gratisartikel und kostenlose Produktproben zugreifen. Dazu gehören eine Vielzahl von Zeitschriften, Zeitungen und Magazinen, die in verschiedenen Bereichen wie Kultur, Gesundheit, Gesellschaft und Lifestyle die Leser inspirieren und informieren. Diese kostenlosen Angebote sind eine wertvolle Bereicherung für alle, die sich für unterschiedliche Themen interessieren und ihre Wissens- und Leselust vertiefen möchten. Die „Trude Kuh“ Vereinsförderung zeigt damit, wie vielseitig ihre Unterstützung für Vereine und deren Mitglieder ist. Statt sich nur auf finanzielle Unterstützung zu konzentrieren, wird hier auch der Zugang zu hochwertigen, kostenlosen Inhalten und Produkten ermöglicht, die die Community weiter bereichern.

Die „Trude Kuh“ Vereinsförderung unterstützt gemeinnützige Vereine und soziale Projekte mit Sach- und Geldspenden. Monatlich erhalten mehrere Vereine Geldbeträge und Sachleistungen zur freien Verwendung. Jede natürliche Person kann über das Online-Formular auf www.trude-kuh.de/verein-anmelden individuell einen Wunschverein vorschlagen, der im Gewinnfall Geld erhält. In den LIVE-Sendungen im hauseigenen TV-Studio am c-Port Saterland werden nach dem Zufallsprinzip mehrere Personen gezogen – diese sind dann im wahrsten Sinne des Wortes „Glücksbringer“ für ihren Lieblingsverein. Darüber hinaus entscheidet eine Jury monatlich über weitere zielgerichtete Maßnahmen zur Förderung von Vereinen oder karitativen Einzelprojekten. Das Konzept von „Trude Kuh“ ist in Deutschland einzigartig, denn wir sind Vereinsförderer und Medienmarke zugleich. Davon profitieren insbesondere unsere Werbepartner, denn wir rühren kräftig die Werbetrommel. „Schaut, welche Gut-Firmen Gutes tun“ – das ist unser unverkennbares Motto.

Social Advertising: 12,5 Mio. Kontakte für effektiven Return

Die „Trude Kuh“ Vereinsförderung ist ein einzigartiges Projekt, das auf den Grundwerten von Solidarität und Gemeinschaft basiert. Diese Ziele werden jedoch erst durch das Engagement lokaler und nationaler Unternehmen möglich – und genau diese Unternehmen sollen von ihrer Unterstützung auch profitieren. Vereine fördern und gleichzeitig werben – in perfekter Symbiose: Auch dafür steht die „Trude Kuh“ Vereinsförderung als Plattform für Werbepartner. Unsere monatliche Reichweite von über 12,5 Millionen Kontakten ermöglicht es insbesondere kleinen und mittleren Unternehmen (KMU), neue Zielgruppen zu erschließen und somit den Weg für mehr Umsatz zu ebnen. Besonderes regionale Betriebe profitieren von den Möglichkeiten zur gezielten regionalen Werbeausspielung.

Virales TV-Studio für Social Media Content

Das multimediale TV-Studio der „Trude Kuh“ Vereinsförderung ist das Zentrum der Außenkommunikation. Es ermöglicht nicht nur die LIVE-Auslosung der Gewinnervereine, sondern auch die professionelle Präsentation von Werbepartnern und deren Portfolio. Alle produzierten Inhalte werden zur Maximierung der Interaktionsquote automatisch für verschiedene Medienkanäle aufbereitet – von YouTube über Instagram bis hin zu Facebook. Ob Reels, Stories, Shorts oder klassische Beiträge – das Team aus Mediengestaltern und Redakteuren sorgt dafür, dass unsere Werbepartner viral und aufmerksamkeitsstark im Internet vertreten sind. Ihr Return hat dabei höchste Priorität. Als sozial engagierte Medienmarke wissen wir: Gutes tun sorgt für Umsatz – das ist der Kern unserer PR-Strategie. Von der Videoproduktion bis zur Verbreitung übernehmen wir den gesamten Prozess.

Probleme regionaler Unternehmen und unsere Lösung

Mühsame Neukundengewinnung, hohe Werbeausgaben, unrentable Spendenanfragen: Unternehmen benötigen kontinuierlich neue Kunden, sonst stagniert das Geschäft, egal ob Handel, Handwerk oder B2B-Dienstleistungen. Digitale Werbekosten sind allerdings immens gestiegen, und Werbung in regionalen Zeitungen verliert zunehmend an Wirkung. Zudem sehen sich Betriebe häufig mit zahlreichen Spendenanfragen konfrontiert – und notwendige Selektionen sorgen oft für deren Unmut. Kurz gesagt: Im Bereich der Vereinsspenden fehlt Unternehmen häufig der messbare Return on Investment. Die Medienpower und das Konzept von „Trude Kuh“ bieten eine zweistufige Lösung: Wir garantieren Reichweite an 365 Tagen im Jahr und werden zur ersten Adresse für alle Spendenanfragen, denn Partner von „Trude Kuh“ fördern nicht nur einen, sondern anteilig gleich eine Vielzahl an Vereinen.

Kontakt

Trude Kuh Vereinsförderung

Georg Mahn

Carl-Benz-Straße 13

26683 Saterland

04234 / 8909080

04234 8909089



https://www.trude-kuh.de

Bildquelle: Stage-Entertainment/Disney/schuhplus