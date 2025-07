TrueCommerce ernennt Bill Glass zum neuen CEO

TrueCommerce, ein weltweit tätiger Anbieter von Supply-Chain-Lösungen und Integrationsplattformen für Handelspartner sowie Omnichannel-Lösungen, gab heute die Ernennung von Bill Glass zum Chief Executive Officer (CEO) bekannt. Dieser Führungswechsel markiert ein neues Kapitel für das Unternehmen, das künftig noch stärker auf Innovation setzen wird, um das Kundenerlebnis und Unternehmensprozesse weiter zu verbessern.

Glass verfügt über langjährige Erfahrung in der Führung von SaaS-Unternehmen wie Bazaarvoice und Accruent, die mit Unterstützung von Private-Equity-Gesellschaften stark gewachsen sind. Er kam 2022 als Chief Sales Officer zu TrueCommerce, wo er maßgeblich die Entwicklung der Go-to-Market-Strategie gestaltete und den weltweiten Vertriebserfolg vorantrieb. Zuvor verantwortete er als Senior Vice President of Global Sales bei insightsoftware eine Umsatzsteigerung um das Fünffache – sowohl organisch als auch durch 18 Akquisitionen in Nordamerika, EMEA und APAC – und baute gleichzeitig eine skalierbare, globale Vertriebsorganisation auf.

„Es ist mir eine Ehre, TrueCommerce in dieser nächsten Phase zu führen“, sagt Glass. „Wir verfügen über eine hervorragende Basis, auf der wir nun aufbauen können. Dabei richten wir unseren Fokus gezielt auf drei zentrale Säulen: Innovation, Kundenerlebnis und operative Exzellenz. Diese Prinzipien sind prägend für unsere Entscheidungen und helfen uns, weiter zu skalieren, Partnerschaften zu vertiefen und unsere führende Position im Markt für Supply-Chain-Lösungen zu festigen.“

Begleitend zu dieser strategischen Neuausrichtung gab das Unternehmen außerdem die Ernennung von Ray Greer zum Vorsitzenden des Aufsichtsrats bekannt. Greer verfügt über mehr als 35 Jahre Führungserfahrung in den Bereichen Lieferkettenmanagement, Transport und Logistik. Aktuell ist er als Operating Partner Consultant bei Welsh, Carson, Anderson & Stowe tätig, dem Private-Equity-Partner von TrueCommerce. Zusätzlich tritt Kimberly Williams, CEO von Absorb LMS Software, in den Aufsichtsrat ein. Sie bringt drei Jahrzehnte Erfahrung als Führungskraft im Technologiesektor mit.

„Dies ist ein spannender Wendepunkt für TrueCommerce“, sagt Greer. „Mit Bill an der Spitze und einer klaren strategischen Ausrichtung ist das Unternehmen hervorragend aufgestellt, um die Branche in der nächsten Wachstumsphase anzuführen. Der Aufsichtsrat steht voll hinter der Führung und ist überzeugt von der Fähigkeit des Teams, nachhaltigen Wert für Kunden und Stakeholder zu schaffen.“

Glass folgt auf Randy Curran, der kürzlich aus der CEO-Rolle ausgeschieden ist. „Wir danken Randy für seine Führungsleistung und die entscheidende Rolle, die er in den letzten drei Jahren bei TrueCommerce gespielt hat“, sagte Glass. „Sein Fokus auf operative Exzellenz und organisatorische Ausrichtung hat ein solides Fundament für unsere weitere Entwicklung und langfristigen Erfolg gelegt.“

Bei TrueCommerce befähigen wir Unternehmen dazu, ihre Lieferkettenleistung zu verbessern und bessere Geschäftsergebnisse zu erzielen. Durch eine einzige Verbindung zu unserem leistungsstarken globalen Lieferkettennetzwerk erhalten Unternehmen mehr als nur EDI, sie bekommen Zugang zu einem vollständig integrierten Netzwerk, das ihre Kunden, Lieferanten, Logistikpartner und internen Systeme verbindet. Unsere cloudbasierten, vollständig verwalteten Dienste helfen Unternehmen, ein End-to-End-Lieferkettenmanagement, eine optimierte Lieferung und vereinfachte Abläufe zu erreichen. Mit über 25 Jahren Erfahrung und vertrauensvoller Partnerschaft hilft TrueCommerce Unternehmen dabei, ihr wahres Lieferkettenpotenzial heute zu erreichen und bereitet sie auf die Zukunft mit unserem integrationsagnostischen Netzwerk vor.

