TrueCommerce ernennt Gustav Lantz zum Leiter des Produktbereichs E-Invoicing & Continuous Transaction Controls (CTC)

True Commerce, ein weltweit führender Anbieter von Lösungen für Lieferketten- und Handelspartner-Konnektivität, Integration und Omnichannel-Handel, tärkt seine Produktorganisation mit der Ernennung von Gustav Lantz zum Product Manager für E-Invoicing & Continuous Transaction Controls (CTC). Gustav Lantz wird die strategische Weiterentwicklung der elektronischen Rechnungsstellung von TrueCommerce vorantreiben – mit Fokus auf regulatorische Compliance und die Automatisierung finanzieller Transaktionen in Europa.

In seiner neuen Rolle wird Lantz einige der dringendsten Herausforderungen angehen, mit denen Unternehmen im Bereich der elektronischen Rechnungsstellung konfrontiert sind. Ein zentraler Aufgabenbereich ist die Weiterentwicklung von Compliance-by-Design-Lösungen, die sich automatisch an regulatorische Änderungen anpassen, sichere digitale Signaturen integrieren und verlässliche Prüfpfade bereitstellen. Darüber hinaus wird er Unternehmen dabei unterstützen, länderspezifische Vorgaben wie Peppol sowie neue nationale Plattformen in ganz Europa zu erfüllen und so die Einhaltung gesetzlicher Anforderungen in unterschiedlichen Märkten zu erleichtern.

Ein weiterer Schwerpunkt von Lantz liegt auf der nahtlosen Integration führender ERP-Systeme – darunter SAP, Microsoft Dynamics 365, Sage und NetSuite. Diese Integrationen sind entscheidend für reibungslose Abläufe in globalen Lieferketten. Zudem wird er die Optimierung durchgängiger Finanzprozesse – von der Rechnungserstellung bis zur Zahlung – vorantreiben, um Risiken zu minimieren, Transparenz zu erhöhen und Effizienz zu maximieren.

„In flexible, zukunftssichere E-Invoicing-Frameworks zu investieren, bedeutet weit mehr, als nur gesetzliche Anforderungen zu erfüllen“, erklärt Lantz. „Es geht darum, Unternehmen dabei zu unterstützen, mehr Transparenz, Effizienz und Widerstandsfähigkeit in ihren CTC-Prozessen zu erreichen. Ich freue mich darauf, bei TrueCommerce dazu beizutragen, regulatorische Herausforderungen in Wachstumsmöglichkeiten zu verwandeln.“

Vor seinem Wechsel zu TrueCommerce war Lantz fast vier Jahre bei Euronext Securities in Kopenhagen tätig, zuletzt als Senior Product Manager. Dort verantwortete er mehr als 40 Produkte im Bereich Investor Services, leitete strategische Softwareprojekte und betreute Umsätze von über 20 Millionen DKK. Zuvor arbeitete er in der Geschäftsentwicklung bei Technologie- und SaaS-Unternehmen wie Meili Robots und Ageras, wo er neue Märkte erschloss und strategische Partnerschaften aufbaute.

„Die Ernennung von Gustav unterstreicht unser anhaltendes Engagement, unseren Kunden in Europa intelligente, gesetzeskonforme und zukunftsfähige E-Invoicing-Lösungen bereitzustellen“, sagt Lee Kimball, Chief Product Officer von TrueCommerce.

Jakob Vestergaard, Managing Director Europe bei TrueCommerce, ergänzt: „Gustavs tiefes Verständnis für Finanztechnologie und regulatorische Rahmenbedingungen wird entscheidend sein, wenn wir Unternehmen dabei unterstützen, sich in der sich schnell wandelnden CTC-Landschaft zurechtzufinden.“

Die Ernennung von Lantz verdeutlicht TrueCommerces Bestreben, seinen Kunden weltweit robuste, skalierbare und konforme Lösungen anzubieten – in einer Zeit, in der die regulatorische Komplexität stetig zunimmt. Angesichts der zunehmenden globalen Verpflichtungen zu E-Invoicing- und CTC-Systemen wird seine Expertise eine Schlüsselrolle dabei spielen, Unternehmen bei der Einhaltung gesetzlicher Vorgaben zu unterstützen und gleichzeitig ihre Finanzprozesse zu optimieren.

