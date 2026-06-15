Trump und Putin bei Xi: Peking wird zum geopolitischen Nadelöhr

Im Mai wurde Peking zur Bühne der Machtpolitik, zuerst für Trump, dann für Putin. Während Washington und Moskau mit unterschiedlichen Zielen angereist waren, machte China deutlich, dass ohne Peking kaum noch eine große geopolitische Rechnung aufgeht. Die Besuche zeigten vor allem eines: Xi sitzt längst nicht mehr am Rand, sondern im Zentrum der neuen Weltordnung.

Vor wenigen Wochen richtete sich der geopolitische Blick der Welt nach Peking: Zunächst empfing Chinas Staatschef Xi

Jinping den US-Präsidenten Donald Trump. In den auffallend harmonischen Gesprächen ging es um die Zusammenarbeit. Zugleich warnte Xi Trump in der Taiwan-Frage jedoch deutlich. Nur wenige Tage später demonstrierten Xi und der russische Präsident Wladimir Putin bei einem weiteren Treffen die enge strategische Partnerschaft ihrer Länder und betonten die gemeinsame außenpolitische Linie. Beide Besuche machten deutlich, dass China seine Schlüsselrolle in einer zunehmend polarisierten Weltordnung ausbaut. Diese demonstrative Nähe, die Spannungen in der ohnehin fragilen Weltordnung weiter verschärfen könnte, bereitet nicht nur politischen Beobachtern große Sorge. Risikobewusst verfolgt auch die Zukunftsmanagerin und Physikerin Mag.a Monika Herbstrith-Lappe diese

Entwicklung. Sie erinnert jedoch daran, dass die Zukunft trotz aller Widrigkeiten auch Zuversicht braucht, damit positive Veränderungen möglich sind.

Die gefragte Rednerin ist für ihre pointierten Analysen bekannt, die sie mit feinem Humor verbindet. Zudem gehört sie zum exklusiven Kreis der Keynote Speaker der Redneragentur „Redner.Speaker.Experten.“ von Heinrich Kürzeder. Herbstrith-Lappe versteht es gekonnt, in ihren Keynotes Fachwissen mit aktuellen Anlässen unserer Zeit auf humorvolle Weise zu kombinieren, und regt als Inspirationsquelle zum Nachdenken an. Sie hat es sich zur Lebensaufgabe gemacht, Menschen zu ermutigen und zu befähigen, ihre Ziele – gerade in Zeiten von Change – zu erreichen. In ihrem Vortrag „Zukunft braucht Zuversicht“ verdeutlicht die auch als „Möglichmacherin“ bekannte Keynote Speakerin Mag.a Monika Herbstrith-Lappe anhand zahlreicher lebendiger Beispiele, wie Motivation in Verbindung mit Humor Möglichkeiten für die Zukunft eröffnet. In Angst vor der Zukunft zu erstarren, ist für sie dabei keine Option. „Unsere Welt befindet sich in einem tiefgreifenden Veränderungsprozess von der Digitalisierung bis zu globalen Herausforderungen. Umso wichtiger ist es, dass wir trotz aller Ungewissheiten mutig und mit Humor an morgen denken. Denn damit der Change in Gesellschaft, Wirtschaft und Alltag gelingt, brauchen wir Vertrauen und Tatkraft. Zukunft heißt, mit Motivation und Zuversicht im Heute zu handeln!”, betont die Rednerin.

Als leidenschaftliche Extremtaucherin greift sie in ihren Keynotes auf ihre Erfahrungen aus mehr als 3.800 Tauchgängen zurück, um komplexe Zukunftsthemen anschaulich zu vermitteln. So verdeutlicht sie anhand der zentralen Metapher des „Meeres der Möglichkeiten“, wie Menschen mit Unsicherheit und Wandel konstruktiv umgehen können. Ihrer Auffassung nach ist es wichtig, Ängste und zögerliche Haltungen zu überwinden, um Chancen überhaupt wahrnehmen zu können. „Zukunftsorientierte Menschen sollten daher wie Taucher*innen die günstige Strömung erkennen, sich von ihr tragen lassen und so mit wenig Aufwand eine große Wirkung erzielen“, sagt die Physikerin mit Blick auf die wachsende Komplexität des Wandels.

Keynote Speakerin Mag.a Monika Herbstrith-Lappe ist Mathematikerin und Physikerin, Motivationspsychologin und Neurowissenschaftlerin sowie KI- und Zukunftsmanagerin. Sie ist Gründerin und Geschäftsführerin der „Impuls & Wirkung – Herbstrith Management Consulting GmbH“ sowie seit über 40 Jahren in der Erwachsenenbildung und auf Bühnen aktiv. Das Magazin TRAiNiNG, führendes Medium für Personalentwicklung in Österreich, hat sie als „Speaker des Jahres 2024“ ausgezeichnet. Von der Trainingsorganisation imh GmbH (Vorläufer: IIR), dem Premium Konferenz- und Seminaranbieter in Österreich, wurde sie seit 2008 jährlich als „Speaker/Trainer of the Year“ ausgezeichnet – so auch 2025. Als High Performance Coach hat sie sich auf die Schnittstelle zwischen der subjektiven Sicht des Menschen und der objektiven Welt der Zahlen, Daten, Fakten spezialisiert. Mag.a Monika Herbstrith-Lappe ist DIE Expertin für Innovationsfreude, gesunde Leistungsstärke und Resilienz in der Ära der KI.

Die Motivationspsychologin ist außerdem Speakerin in der renommierten Redneragentur „Redner. Speaker. Experten“ von Heinrich Kürzeder, Rednerin und Zukunftsgestalterin im Future Inspiration Team des österreichischen und deutschen Zukunftsinstituts sowie Vordenkerin im Think Tank Net of Brains und in einem IDG-Hub. Ferner gehört zu den vielfältigen Erfahrungsschätzen von Mag.a Monika Herbstrith-Lappe ihre Arbeit als Lektorin und Entwicklungspartnerin an der Universität für Weiterbildung Krems. Ehrenamtlich engagiert sie sich u.a. als Gründungsvorständin des Clubs Max Reinhardt Seminar, dem Förderverein für Schauspiel- und Regiestudierende an der Universität für Musik und darstellende Kunst in Wien. Als Bündnispartnerin der idg Initiative Digitalisierung Chancengerechtigkeit und als Board Member von WOMENinICT setzt sie sich für Human Centred AI ein. WOMENinICT wurde 2025 mit dem „Award für Digitalen Humanismus in der Praxis“ ausgezeichnet. Von 2021 bis 2023 war sie Vorständin der Vereinigung der Business-Trainer*innen und von 2023 bis 2025 Vizepräsidentin des Chapters Austria der German Speakers Association.

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Impuls & Wirkung – Herbstrith Management Consulting GmbH

Mag.a Monika Herbstrith-Lappe

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