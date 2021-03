Trust-Domain – die Webadresse, der Ihre Kunden vertrauen können

Sunrise Period der Trust-Domains geht noch bis zum 21. April 2021

Die Sunrise-Period der Trust-Domains hat kürzlich begonnen und geht bis zum 21. April 2021.

In der Sunrise Period können sich Inhaber von Marken um gleichlautende Trust-Domains bewerben. Beim Trademark Clearinghouse angemeldete Marken können selbstverständlich für die Registrierung einer gleichlautenden Domain verwendet werden, aber die Registrierungsstelle anerkennt auch andere Marken-und Namensrechte für eine Registrierung in der Sunrise Period.

Die Early Access Period beginnt am 21. April 2021. Interessenten wenden sich bitte per e-mail an secura@domainregistry.de (secura at domainregistry.de).

Die General Availability startet am 28. April 2021.

Vertrauen ist ein hohes Gut in jeder Beziehung. Wenn es Ihnen als Anbieter gelingt Vertrauen bei Ihrem Kunden aufzubauen, haben Sie den Kunden für sich gewonnen. Dem Aufbauen von Vertrauen, dient die Trust-Domain.

Die Trust-Domain kombiniert Markenschutz mit einem neuen hohen Sicherheitsstandard und gibt Kunden die Gewissheit, dass sie sicher mit jeder Webseite handeln können, die durch eine Trust-Domain gekennzeichnet ist.

Zu diesem Zweck bietet die Registrierung eine Reihe von Best-of-Breed-Verifikationstools und ein spezielles SOC-Team (Security Operations Center), dessen kontinuierliche Überwachung der Trust-Domainns, die Gewissheit gibt, daß die Nutzer den Webseiten mit Trust-Domains zu Recht vertrauen können.

Indem Sie Ihren Kunden und Interessenten eine Webadresse anbieten, denen sie vertrauen können, stärken Sie das Vertrauen zu Ihrem Unternehmen. Vertrauen ist die wertvollste Währung, die ein Unternehmen erwerben kann. Vertrauen ist die Grundlage jedes Geschäftserfolgs.

Hans-Peter Oswald

https://www.domainregistry.de/trust-domains.html

