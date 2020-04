TS Treppenlifte Jena: Vor-Ort-Service auch während Corona-Krise gewährleistet

Strenge Hygienemaßnahmen beim Thüringer Treppenlift-Anbieter

Trotz Corona, Quarantäne und Ausgangsbeschränkungen gibt es Dinge, die einfach weiterlaufen müssen. Neben der medizinischen und natürlich der Versorgung mit Lebensmitteln zählen auch weitere, die Gesundheit betreffende Dienstleistungen dazu. Wer zu Hause auf einen Treppenlift angewiesen ist, um sich eigenständig und frei im Haus bzw. der Wohnung bewegen zu können, vertraut auch in Krisenzeiten darauf, dass notwendige Reparaturen durchgeführt werden oder der Einbau von bereits bestellten Liften termingerecht erfolgt. Die Fachberater und Monteure von TS Treppenlifte Jena sind deshalb auch in diesen Zeiten für Betroffene da.

Telefonische Kaufberatung

Die Beratung erfolgt derzeit vornehmlich telefonisch, um persönlichen Kontakt zu vermeiden, solange er nicht unbedingt notwendig ist. Bereits am Telefon können die Experten mit gezielten Nachfragen herausfinden, welches Treppenlift-Modell zur jeweiligen Lebenssituation passt. Wer auf einen Rollstuhl angewiesen ist, wird mit einem Sitzlift nicht wirklich glücklich werden. Besser sind Lifte mit befahrbarer Plattform (Plattformlift oder Hublift).

Auch die Frage, ob der Einbau überhaupt machbar ist, wird vor dem eigentlichen Verkaufsgespräch geklärt. Insbesondere die Mindestlaufbreite der Treppen spielt eine wichtige Rolle bei der Realisierung. Schließlich brauchen Fahrmodul und Führungsschienen je nach Modell und Treppenform (gerade oder kurvig) reichlich Platz. Gleichzeitig darf die Treppe als Fluchtweg nicht beeinträchtigt werden. Weitere Informationen finden Interessenten auch im Online-Ratgeber des Treppenlift-Anbieters.

Gebrauchte Alternativen

Neben neuwertigen Modellen führt der Treppenlift-Anbieter auch aufwendig gewartete gebrauchte Treppenlifte renommierter Hersteller. Anders als beim Privatkauf können Kunden im Schadenfall die gesetzl. Gewährleistungspflicht sowie eine opt. Garantieoption in Anspruch nehmen. Einbau und Wartung erhalten Kunden aus einer Hand. Hier gibt es Infos zu den Treppenlift-Preisen..

Fördermittelberatung

Auch wenn sich mit gebrauchten Treppenliften durchaus Geld sparen lässt, sind nur die wenigsten Menschen in der Lage, den Gesamtbetrag auf einen Schlag zu bezahlen, ohne in finanzielle Schwierigkeiten zu geraten. Vor allem die maßgefertigten Führungsschienen bei Kurventreppenliften gehen ganz schön ins Geld und müssen auch bei einem Miet-Lift extra berechnet werden. Zusätzlich sind Modelle für den Außenbereich in der Regel kostenintensiver als vergleichbare Treppenlifte für innen.

Glücklicherweise stehen Betroffenen Zuschüsse und Fördermittel zu. Ab Pflegegrad 1 beteiligt sich beispielsweise die Pflegekasse mit bis zu 4.000 Euro / Person (maximal 16.000 Euro / Haushalt) an wohnumfeldverbessernden Maßnahmen.

Auch die KfW bietet einen zinsgünstigen Kredit oder alternativ einen direkten Zuschuss, sofern ausreichend Bundesmittel zur Verfügung stehen. Letzterer muss nicht zurückgezahlt werden.

Arbeitnehmer, die mit einem Treppenlift barrierefreie Arbeitsplätze schaffen möchten, werden gegebenenfalls vom Integrationsamt unterstützt. Die Fachberater von TS Treppenlifte Gera helfen bei der Antragsstellung. Sollte der Eigenanteil trotz Zuschüssen und steuerlicher Absetzbarkeit noch zu hoch sein, kann der Betrag in schlanken Raten beglichen werden.

Vor-Ort-Termine mit Mindestabstand und Hygieneregeln

Wenn der Einbau nicht warten kann oder eine dringende Reparatur bzw. Wartung ansteht, um die Funktion des Lifts zu gewährleisten, nehmen die Monteure der Treppenlift-Firma trotz Corona-Krise vereinbarte Termine wahr. Auf den sonst freundlichen Handschlag zur Begrüßung müssen Kunden derzeit jedoch verzichten. Außerdem wird mit Mundschutz gearbeitet und der notwendige Mindestabstand untereinander penibelst eingehalten. Die sonst üblichen Treppenlift-Probefahrten vor der Kaufentscheidung sind aus Sicherheitsgründen derzeit nicht möglich.

Als regionaler Treppenlift-Anbieter mit Vertriebspartnern und Niederlassungen in Gera, Jena, Erfurt und Weimar sind wir der richtige Ansprechpartner beim Kauf bzw. der Miete von Sitzliften sowie Hubliften und Plattformliften für Rollstuhlfahrer. Neben neuen Modellen führen wir auch aufwendig gewartete gebrauchte Treppenlifte renommierter Hersteller. Unsere Fachberater und Monteure organisieren den Treppenlift-Einbau und kümmern sich im Rahmen von Wartungs- und Garantieverträgen um die Wartung und Reparatur vor Ort. Tipp:

Wir unterstützen Interessenten außerdem bei der Beantragung von Zuschüssen und Fördermitteln für barrierefreie Umbauten in privaten und öffentlichen Gebäuden.

Kontakt

TS Treppenlift Jena – Treppenlift Anbieter Thüringen / Erfurt

Matthias Korn

Obere Kernbergstraße 14

07749 Jena

0800 723 6054

jena@ts-treppenlifte.de

https://ts-treppenlifte.de/jena/

