Tschüss Mehrwertsteuer – Kia-Händler streichen die Mehrwertsteuer

Kia-Händler in Hamburg sorgen mit gemeinsamer Aktion für Kaufanreiz

Mit einer gemeinsamen Aktion machen die Kia-Händler aus Hamburg auf sich aufmerksam: Sie streichen den verringerten Mehrwertsteuersatz komplett und sorgen so für einen besonderen Kaufanreiz. Beim Kauf eines neuen Kia können die Kunden für begrenzte Zeit damit ganze 16 Prozent sparen. Das macht die ohnehin schon preisgünstigen Fahrzeuge der koreanischen Automarke noch um einiges interessanter.

Die Bundesregierung senkt die Mehrwertsteuer von 19% auf 16%. Nur 3 Prozent weniger, das reiche uns nicht, meinen die Hamburger Kia-Händler. Deshalb verringern sie die Preise deutlich und geben ganze 16% Rabatt an die Käufer weiter. So sollen die Kunden jetzt bei den meisten Kia-Modellen richtig sparen können. Die Aktion startete am 1. Juli und wird bis 30. September laufen. Acht Autohäusern zwischen Harburg, Halstenbek und dem Hamburger Osten gehören zu dem Verbund. Sie präsentieren sie auch online auf einen Blick: Unter www.kiahaendler-hamburg.de gibt es die aktuellen Angebote. Hier können Kaufinteressenten auch direkt Anfragen zu Probefahrten und Preisen stellen.

Ob designstark oder jugendlich, kompakt oder luxuriös – alle teilnehmenden Kia-Modelle überzeugen mit stilsicherem Design, überragender Technik und effizienten Antriebsvarianten. Zu den geförderten Modellen gehört beispielsweise der dynamische Crossover KiaXCeed, der durch eine erhöhte Sitzposition, jede Menge Komfort und Konnektivität begeistert. Oder der beliebte Kompakt-SUV Kia Sportage. Seine Vorteile: in der Basisvariante bereits eine umfassende Serienausstattung, dazu viel Stauraum und intelligente Assistenzsysteme. Zu allen Modellen gibt es auch eine 7-Jahre-Kia-Herstellergarantie sowie das Kia Qualitätsversprechen.

Die in der Initiative zusammengeschlossenen Betriebe sind jeder für sich starke Partner mit besonderer Kompetenz rund um die koreanische Marke: Autohaus Riegel in Trittau, Autohaus Etehad in Halstenbek, die Petrick KG in Stellingen, Hugo Pfohe mit den Standorten Wandsbek und Norderstedt, Tecius & Reimers in Eidelstedt sowie Autohaus Bollbuck in Neuwiedenthal. Alle zusammen zählen sie zu den führenden Kia-Ansprechpartnern der Region.

Wer rund um Hamburg Kia fährt oder wer die überzeugenden Angebote von Kia kennenlernen will, kann künftig auf ein Netzwerk von engagierten Vertragspartnern zurückgreifen.

Zu den teilnehmenden Händlern gehören Autohaus Bollbuck KG in Neuwiedenthal, die Petrick KG in Stellingen, Autohaus Etehad GmbH in Halstenbek, die Hugo Pfohe GmbH mit den Standorten Wandsbek und Norderstedt, Autohaus Riegel GmbH in Trittau, Tecius & Reimers Automobile oHG in Eidelstedt und Fahrzeughaus Glinde GmbH an der Möllner Landstraße.

