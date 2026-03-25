TTPCG® – ein außergewöhnliches Unternehmen

München, 25.03.2026 – Außergewöhnliche Unternehmen zeichnen sich durch unkonventionelle Geschäftsmodelle und eine besondere Unternehmenskultur aus. Ein markantes Beispiel für ein außergewöhnliches Unternehmen ist TTPCG DATING SERVICES®.

Die Mission, Gutes zu tun, steht im Vordergrund aller Aktivitäten

TTPCG DATING SERVICES® hat eine Mission und nimmt seine Mission sehr ernst. Die Mission, Gutes zu tun. Gutes für Menschen, die sich sehnlichst den wirklich passende*n Partner*in an ihrer Seite wünschen. Gutes für Menschen, die sich eine berufliche Existenz wünschen. TTPCG DATING SERVICES® bietet Singles auf Partnersuche und seinen Franchisenehmern gleichermaßen Sicherheit durch ein erprobtes Konzept. Dieses Konzept existiert bereits seit mehreren Jahrzehnten und ist in vielen Ländern rund um die Erdkugel hinreichend erprobt und wird von keinem Wettbewerber erreicht.

Gegründet im Jahr 1981, heute in vielen Ländern präsent

Eine*n Partner*in an seiner Seite zu haben, kann das Leben auf vielfältige Weise bereichern – sowohl psychisch als auch körperlich. Einige der wichtigsten Gründe, warum eine feste Partnerschaft oft als wertvoll empfunden wird, sind vielfältig. Ein geringerer Stresslevel oder auch Sicherheit. Das Wissen, dass jemand da ist, der einen liebt und unterstützt, stärkt das allgemeine Wohlbefinden und die psychische Belastbarkeit.

Das Glück der Partnerschaft ist wertvoll

Studien untermauern, dass verheiratete oder in stabilen Partnerschaften lebende Menschen oft länger leben. Regelmäßige Zuneigung und körperliche Nähe können das Immunsystem stärken und den Blutdruck senken. Psychische Stabilität und Schutz vor Einsamkeit. Eine tiefe Verbindung reduziert Gefühle von Isolation und Einsamkeit massiv. Stabile Partnerschaften sind mit niedrigeren Raten an Angstzuständen und Depressionen verbunden, und die Anerkennung und Wertschätzung durch den*die Partner*in können das eigene Selbstvertrauen stärken. Diese Vorteile hängen stark von der Qualität der Beziehung ab. Eine unglückliche oder toxische Partnerschaft kann das Gegenteil bewirken und die Gesundheit sogar schädigen.

Von TTPCG DATING SERVICES® verliebt? Herzlichen Glückwunsch!

Dann wird dein Partnerglück von langer Dauer sein. Durch die außergewöhnlichen wissenschaftlichen mit Erkenntnissen der Biometrie gepaarten Methoden lernen sich nur Menschen kennen, die in jeder Hinsicht optimal zueinanderpassen. Für seine preiswerten Leistungen gibt TTPCG® den Nutzern seiner Dienste sogar eine Geld-zurück-Garantie.

Jobsuchenden empfehle ich, Franchisenehmer von TTPCG DATING SERVICES® zu werden

Möchtest auch du schnell und sicher raus aus dem Jobfrust? Arbeiten, wann und wo du willst? Ein Nebeneinkommen, das meist höher als dein Einkommen im Hauptjob ist? Dein Leben ist okay, aber es fehlt an Freiheit, Flexibilität und Selbstbestimmung. Nimm dein Glück und deine finanzielle Freiheit selbst in die Hand. Mit dem starken Partner TTPCG DATING SERVICES® baust du dir ein Business auf, das zu dir passt. Du bekommst einen klaren Plan an die Hand, der wirklich funktioniert, und lebst so bald das Leben, das du dir immer gewünscht hast. Es ist deine Entscheidung, ob du nebenberuflich startest, oder es sofort dein Hauptberuf wird. Branchenfremde Einsteiger sind genauso willkommen wie Quereinsteiger. Dein Drive wird zu deinem Erfolg. Als Franchisenehmer*in bist du Markenbotschafter*in von TTPCG DATING SERVICES® und füllst in der Singlewelt die Marke TTPCG DATING SERVICES® mit Leben. Mit einem Augenzwinkern sei dir von mir abschließend gesagt: Franchisenehmer*innen, die noch Singles waren, haben bei diesem Job ihre große Liebe gefunden.

Sie haben einen Pressebericht von Wolfgang Braun, CEO von Netapresse, D-81541 München, gelesen.

Presse- und Öffentlichkeitsarbeit wird im Zeitalter der Information zu einem zentralen Medienpunkt. Netapressearbeit betreibt Journalismus mit Herzblut!

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