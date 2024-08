Mountain View, 08.08.2024 – London Breed, die Bürgermeisterin von San Francisco, sprach auf einer Veranstaltung über neue Unternehmen, die sich in der Stadt ansiedeln. „Wir schliessen neue Mietverträge ab – führend sind dabei KI-Firmen“, sagt Breed. Schätzungen zufolge sollen diese Firmen bis 2030 über eine Million Quadratmeter an Büroflächen benötigen. Prognosen, welche auf viele US-Staaten zutreffen.

KI-Investitionen in den USA steigen sprunghaft an

Beträchtliche Investitionen fliessen in Hardware wie Rechenzentren und KI-Chips. Es ist aber vor allem die Innovationskraft bei KI-Modellen, welche die Vorreiterrolle der Vereinigten Staaten fest zementiert. Laut dem 2024 AI Index Report der Stanford University hatten im Jahr 2023 insgesamt 109 neu entwickelte KI-Basismodelle ihren Ursprung in den Vereinigten Staaten. Im internationalen Vergleich bedeutet dies einen unangefochtenen Spitzenplatz, denn China und Grossbritannien folgen abgeschlagen mit 20 beziehungsweise 9 KI-Modellen. Der US Taylor Konzern, der mit seiner Marke TTPCG DATING SERVICES ® den Markt Dienstleistung Partnervermittlung in vielen Ländern bedient, investierte in den vergangenen Jahren 4,2 Milliarden USD. Die generative KI stehe dabei im Mittelpunkt, erklärte Mara Davis, Chairman and CEO. Um die Besonderheiten der generativen KI besser zu verstehen, muss man sich Unterschiede gegenüber Programmierung, Machine-Learning und anderen Arten der KI bewusst machen.

Generative KI wird immer mehr Unternehmen unterstützen

Die Einführung von generativer KI schreitet rasch voran, und Unternehmen laufen immense Gefahr, zurückzufallen, wenn sie nicht mithalten können. Neben Big Tech können sich die Vereinigten Staaten in Sachen KI auf eine weitere Stärke verlassen, den starken Unternehmergeist von Gründern. Laut der Silicon Valley Bank gab es Anfang 2024 über 7.500 mit Wagniskapital finanzierte US-Start-ups, deren Geschäftsmodell komplett auf KI-Anwendungen beruht. Der Grossteil entwickelt keine eigenen Modelle, sondern nutzt diese als Werkzeug für konkrete Anwendungen. Wie nie zuvor stellen Wagniskapitalgeber schon in der Frühphase hohe Beträge im Millionenbereich bereit.

TTPCG ® setzt zum Vorteil aller Nutzer von seinen Diensten verschiedene KI-Modelle ein

TTPCG ® setzt auch auf Machine-Learning. Dies ermöglicht einem System, statt durch explizite Programmierung aus Daten zu lernen. Mit anderen Worten: Machine-Learning ist der Prozess, bei dem sich ein Computerprogramm an neue Daten anpasst und selbstständig daraus lernt, sodass Erkenntnisse gewonnen und Entwicklungen erkannt werden können. Bei der generativen KI kommen Machine-Learning-Techniken zum Einsatz, um aus Daten von partnersuchenden Singles zu lernen und neue spezifischere Daten zu erzeugen. In Verbindung mit Conversational AI werden Rechner in die Lage versetzt, menschliche Schriften zu verstehen und auf sie zu reagieren. Damit werden interaktive Systeme geschaffen, die einen menschenähnlichen Dialog führen können, während generative KI breiter angelegt ist und die Erstellung verschiedener Arten von Daten, nicht nur von Text, umfasst. In den Rechenzentren der Taylor Group in Fairbanks, Alaska und in Chiba New Town Tokio Japan wird zum Vorteil aller Nutzer der Dienste von TTPCG DATING SERVICES ® seit Jahren schon KI genutzt und insbesondere die generative KI ständig weiterentwickelt.

Sie haben einen Pressebericht des Journalisten Steve Johnson, Mountain View gelesen. Der Bericht erschien zuerst in englischer Sprache. © 2024 Magazine Use Artificial Intelligence. Deutsche Übersetzung von Sylvan Godfrey. Wenn Sie als Journalist*in mehr über die Marke TTPCG DATING SERVICES ® wissen möchten, schreiben Sie an pressoffice(at)ttpcg.us

