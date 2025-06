Tulsa: Polsterstuhl der neuen Leichtigkeit

A.B.C. Worldwide präsentiert Vollpolster-Stuhl für Gastronomie und Hotellerie

Vollpolster-Gastronomiestühle sind sehr beliebt, weil sie für die pure Bequemlichkeit stehen. Aber wie bekommt man das Ganze so hin, dass dabei die Eleganz nicht auf der Strecke bleibt? Der Vollpolsterstuhl „Tulsa“ von A.B.C. Worldwide ist das beste Beispiel dafür. Die Sitzschale in äußerst harmonischer Form ist leicht umpolstert, und die Rückenlehne besticht durch ihr extravagantes Design, das funktionell durchdacht ist. Die nur angedeuteten Seitenlehnen gaben dem Rücken optimalen Halt. Passend dazu präsentiert sich das filigran wirkende Gestell aus matt pulverbeschichtetem Stahlrohr. Beides erzeugt für den Betrachter eine Eleganz, die ihresgleichen sucht. Tulsa von der Gastronomie-Marke „Worldwide Seating“ ist ein Stuhl, der durch sein ausgeklügeltes Design besticht. In jedem Restaurant oder Cafe sorgt er für einen Wow-Effekt und lässt das gesamte Ambiente nobel erstrahlen. Übrigens gibt es Tulsa auch mit einem Buchengestell für alle, die Holz bevorzugen.

Mehr Informationen: www.abc-worldwide.de

Gastro- und Hotelmöbel in großer Auswahl: 200.000 Möbel von Restaurantstühlen und -tischen über Loungemöbel und Stapelstühlen bis zu Outdoor-Möbeln sofort lieferbar. Maßgefertigte Bankanlagen Made in Germany. Sonderanfertigungen, Nachliefer- und Ersatzteilservice. Neu: Outlet-Halle mit über 4.000 Möbeln auf 1.900 qm – der Tipp für Schnäppchenjäger!

