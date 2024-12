Tunap Injektor Reiniger jetzt in vollständig recycelbarer PET-Flasche erhältlich

Bewährte Technologie, innovatives Design

Mit seiner bewährten microflex® Produktlinie bietet Tunap Werkstätten eine einfache und effektive Lösung zur Verbesserung der Motorleistung: Der microflex® Injektor Direkt-Reiniger reinigt Injektoren nicht nur zuverlässig von kraftstoffbedingen Ablagerungen mit der ROA2 Technologie (Reaktive Organische Amine, ROAs), sondern besticht jetzt auch durch eine innovative, zu 100 % recycelbare Verpackung. Mit der neuartigen TUNBottle, die zu 80 % aus recyceltem PET besteht, leistet Tunap einen wichtigen Beitrag zur Unterstützung der Kreislaufwirtschaft. Die PET-Flasche ist mit ihrem langen Flaschenhals genau auf die Größe der Tankpistole abgestimmt, schnell und sicher anwendbar und leicht zu entsorgen – ohne erforderliche Trennung der Materialien. Bei jeder Inspektion angewendet, verbessert der microflex® Injektor Direkt-Reiniger die Kraftstoffverbrennung, reduziert Abgasemissionen und minimiert das Risiko teurer Reparaturen.

Die zunehmende Komplexität moderner Motorentechnologien, die strengen Abgasnormen, aber auch variierende Kraftstoffqualitäten und die Beimischung von Bio-Anteilen stellen Werkstätten vor neue Herausforderungen in der Fahrzeugpflege. Bilden sich im Kraftstoffsystem Ablagerungen, hat dies besonders gravierende Auswirkungen auf die Leistungsfähigkeit des Injektors. Wird dieser nicht regelmäßig gereinigt, kann es zur Bildung von Ruß und Verrußungen kommen. Die Folge: erhöhte Emissionen, ein gesteigerter Kraftstoffverbauch, unruhiger Motorlauf sowie eine höhere Störanfälligkeit des Motors.

„Mit unseren hochwirksamen Reinigungsprodukten begegnen wir diesen Herausforderungen effektiv und bereichern das Werkstattangebot. Unser Injektor Direkt-Reiniger ist der ultimative Problemlöser: Er bringt den Kraftstoffverbrauch und die Emissionswerte bei kraftstoffbedingten Verschmutzungen nahezu auf Neuwagenniveau zurück. Das spart nicht nur Kosten, sondern sorgt auch für eine längere Bestleistung des Motors – mit wirtschaftlichen und ökologischen Vorteilen. Mit dem neuen Verpackungsdesign in der komplett recycelbaren PET-Flasche reduzieren wir den Anteil synthetischer Rohstoffe auf ein Minimum und leisten einen wichtigen Beitrag zum Schutz unserer Umwelt“, erläutert Thomas Behrendt, Leiter Produktmanagement bei Tunap.

Einzigartige Wirkung – Die ROA2 Technologie

Die ROA2 Technologie (Reaktive Organische Amine) ist speziell abgestimmt auf die Arten von Verschmutzungen, die typischerweise am Injektor vorkommen. Sie spielt die entscheidende Rolle für die Wirksamkeit der microflex® Kraftstoffadditive. Aufgrund ihrer physikalischen Zusammensetzung wirken die Amine wie ein Magnet, was zu einer hervorragenden Reinigungsleistung im Kraftstoffsystem führt.

Der microflex® Injektor Direkt-Reiniger in der neuartigen TUNBottle

Der Tunap microflex® Injektor Direkt-Reiniger ist sowohl für Saugrohr- und Direkteinspritz-Benzinmotoren als auch für Common-Rail und Pumpe-Düse-Systeme in der TUNBottle erhältlich (300 ml Flasche, Verpackungseinheit: 12 Stück). Bei kraftstoffbedingten Verschmutzungen bringt er Kraftstoffverbrauch und Emissionswerte nahezu auf Neuwagenniveau zurück. Der Injektor Direkt-Reiniger ist für alle (Ethanol)-Bezingemische bzw. (Bio)-Dieselgemische geeignet, vermischt sich vollständig mit dem jeweiligen Kraftstoff und löst selbst hartnäckige Verschmutzungen am Injektor. Anwendung: Bei jedem Wartungsintervall in den Kraftstofftank füllen, ausreichend für bis zu 80 l Kraftstoff.

Mehr Informationen unter: 979 Injektor Direkt-Reiniger (1107500) online kaufen und 989 Injektor Direkt-Reiniger (1107645) online kaufen

Die Tunap Group zählt weltweit zu den Technologieführern in der Herstellung von Aerosolen, Schmierstoffen und Reinigern für industrielle und technische Anwendungen. Produkte von Tunap pflegen und schützen und kombinieren innovative Chemie mit hohem Nachhaltigkeitsanspruch. Rund 30.000 Kunden weltweit vertrauen bereits auf Produkte und Systeme von Tunap. Bekannte Lösungen sind das Klimaanlagen-Reinigungssystem „airco well“ sowie die Techniklinie „Tunap Sports“ für erstklassige Fahrradreinigung und -pflege. Tunap bietet Forschung, Entwicklung, Produktion und Vertrieb aus einer Hand. Seit fünf Jahrzehnten ist das Familienunternehmen zuverlässiger Partner der Industrie.

Die Tunap Group hat ihren Hauptsitz in Wolfratshausen. Weitere Produktionsstandorte sind Lichtenau bei Chemnitz und Märstetten in der Schweiz. Weltweit ist Tunap in 17 Märkten in Europa, Amerika und Asien mit eigenen Gesellschaften vertreten. Insgesamt beschäftigt die Tunap Group über 700 Mitarbeitende und erzielt einen Jahresumsatz von rund 243 Millionen Euro.

Mehr über die Tunap Group und ihre innovativen Produkte und Konzepte erfahren Sie unter tunap.com.

