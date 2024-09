Tunap: Jens Georgi über Karrieremöglichkeiten und Erfolgsfaktoren im Werk Lichtenau

Vom Azubi zum Werksleiter

Wenn Tunap 2024 auf 50 Jahre Erfolgsgeschichte zurückblickt, ist im Werk Lichtenau in der Bahnhofstraße einer mit dabei, den das Unternehmen schon mehr als sein halbes Leben begleitet: Jens Georgi ist seit 1993 am Standort Lichtenau beschäftigt, der damals noch unter dem Namen OLI-Chemie firmierte. Seit 1997 arbeitet er für die Tunap Group, die das Werk im selben Jahr übernahm. „Mein Herz schlägt für Lichtenau und vor allem für die Menschen, die hier arbeiten. Menschen mit ganz unterschiedlichen Berufsausbildungen und Qualifikationen haben bei uns eine Chance: Tunap wirkt, wirken Sie mit!“, sagt der 46-Jährige.

Tunap zählt heute zu den weltweiten Technologieführern in der Herstellung von Aerosolen, Schmierstoffen und Reinigern für industrielle und technische Anwendungen. Seit einem halben Jahrhundert steht das Familienunternehmen für Innovation, intelligente Produkte und zuverlässige Produktion. Im Werk Lichtenau werden pro Jahr rund 70 Millionen chemisch-technische Produktionseinheiten für Eigen-, Fremd- und Handelsmarken produziert und abgefüllt, darunter auch Druckgas-Aerosole, wie sie jeder von zu Hause kennt: Reinigungssprays, Ölsprays, Kontaktsprays, Backofenreiniger, Desinfektionssprays.

„Als Technologieführer in der Herstellung von Aerosolen setzen wir auf engagierte, weltoffene Mitarbeitende in Produktion und Verwaltung, die unser Unternehmen weiter nach vorne bringen wollen, egal ob Facharbeiter oder Seiteneinsteiger. Unsere Mitarbeitenden sind der Motor für unser Wachstum. Jeder ist wichtig, damit alle Rädchen ineinandergreifen und wir eine gleichbleibend hohe Produktqualität sicherstellen können“, sagt Georgi. Das Engagement der Mitarbeitenden und die Leidenschaft für die eigenen Produkte seien der Schlüssel zur 50-jährigen Tunap-Erfolgsgeschichte. Tunap habe ihm selbst die Gelegenheit gegeben, sich vom Auszubildenden zum Werksleiter zu entwickeln. „Ein entscheidender Punkt war dabei, dass ich Verantwortung übernehmen durfte“, so Georgi. Über seine Funktion als Werksleiter in Lichtenau hinaus ist er mittlerweile operativ für alle drei europäischen Werke der Firmengruppe verantwortlich.

Respekt und Wertschätzung in einem Familienunternehmen

Auf gutes Betriebsklima, Vertrauen, Wertschätzung und individuelle Entwicklungsmöglichkeiten lege man bei Tunap großen Wert. Entsprechend groß war die Freude, als das Unternehmen im vergangenen Jahr die Auszeichnung „Arbeitgeber der Zukunft“ erhielt. Das Deutsche Innovationsinstitut für Nachhaltigkeit und Digitalisierung (DIND) verleiht diese Auszeichnung an Unternehmen, die klare Ziele in Bezug auf Digitalisierung und Nachhaltigkeit verfolgen und ihren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern ein attraktives Arbeitsumfeld bieten.

Tunap zählt zu den wichtigen Arbeitgebern und Ausbildungsbetrieben in der Region Chemnitz. Zahlreiche Mitarbeitende arbeiten bereits seit Jahrzehnten im Unternehmen. „Unsere Kolleginnen und Kollegen schätzen es, in einem Familienbetrieb tätig zu sein“, sagt Georgi. „Flache Hierarchien und schnelle Entscheidungswege sind uns wichtig.“ Auf rund 74.000 Quadratmetern Grundfläche sind aktuell rund 110 Mitarbeitende mit der Produktion von Aerosolen beschäftigt. Wer einsteigen will ins Team, findet im Lichtenauer Tunap-Werk ein modernes Arbeitsumfeld und viel Raum für Entwicklung. Karrierechancen gibt es vielfältige: für Elektriker, Metallbauer oder Lageristen genauso wie für Projektmanager. Interessierte finden aktuelle Stellenangebote auf der Karriere-Webseite, auf der sie sich unkompliziert online bewerben können.

Als attraktiver Arbeitgeber Arbeitsplätze sichern

Die Investition in eine neue Abfülllinie im Werk Lichtenau ermöglichte Tunap in 2023 eine deutliche Produktionserweiterung. Pro Tag können seitdem mehr als 100.000 zusätzliche Dosen produziert werden, vorwiegend chemisch-technische Aerosole für Reinigungsanwendungen. „Ich bin sehr zuversichtlich, dass wir mit den verbesserten Produktionsanlagen die anhaltend hohen Kundenaufträge langfristig bedienen können“, sagt Werksleiter Georgi. „Unser Ziel ist es, ausgereifte, kosteneffizient hergestellte, innovativ verpackte Produkte zu liefern, die zu 100% den Marktansprüchen gerecht werden.“

Die neue Maschine, die damit verbundene Neugestaltung der Produktionshalle und die ebenfalls kürzlich realisierte Renovierung der Verwaltungsgebäude setzen ein positives Signal für die Region und für die Mitarbeitenden: Tunap stärkt den Standort und sichert Arbeitsplätze für die Zukunft. Zusätzliche Erweiterungen für die nächsten Jahre stehen an, insbesondere die Investition in ein neues Logistikzentrum mit einem zweistelligen Millionenbetrag.

Mehr zum 50-jährigen Jubiläum im Tunap-Blog unter www.tunap.com sowie zum Werk nahe Chemnitz unter Tunap Standort Lichtenau.

Die Tunap Group zählt weltweit zu den Technologieführern in der Herstellung von Aerosolen, Schmierstoffen und Reinigern für industrielle und technische Anwendungen. Produkte von Tunap pflegen und schützen und kombinieren innovative Chemie mit hohem Nachhaltigkeitsanspruch. Rund 30.000 Kunden weltweit vertrauen bereits auf Produkte und Systeme von Tunap. Bekannte Lösungen sind das Klimaanlagen-Reinigungssystem „airco well“ sowie die Techniklinie „Tunap Sports“ für erstklassige Fahrradreinigung und -pflege. Tunap bietet Forschung, Entwicklung, Produktion und Vertrieb aus einer Hand. Seit fünf Jahrzehnten ist das Familienunternehmen zuverlässiger Partner der Industrie.

Die Tunap Group hat ihren Hauptsitz in Wolfratshausen. Weitere Produktionsstandorte sind Lichtenau bei Chemnitz und Märstetten in der Schweiz. Weltweit ist Tunap in 17 Märkten in Europa, Amerika und Asien mit eigenen Gesellschaften vertreten. Insgesamt beschäftigt die Tunap Group über 700 Mitarbeitende und erzielt einen Jahresumsatz von rund 243 Millionen Euro.

Mehr über die Tunap Group und ihre innovativen Produkte und Konzepte erfahren Sie unter tunap.com.

Firmenkontakt

TUNAP GmbH & Co. KG

Martin Rappenglück

Bürgermeister-Seidl-Straße 2

82515 Wolfratshausen

+49 8171 1600-51



http://www.tunap.com

Pressekontakt

ORCA an der Isar GmbH

Bettina Schönherr

Palmstraße 8

80469 München

+49 89 716 77 40 51



http://www.orca-isar.de

Die Bildrechte liegen bei dem Verfasser der Mitteilung.