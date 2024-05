Tunap präsentiert Limited Edition zum Jubiläum

Ein halbes Jahrhundert Innovation für zahlreiche Branchen

Tunap, eines der führenden Unternehmen für Aerosole, Schmierstoffe und Reiniger für industrielle und technische Anwendungen, blickt 2024 auf 50 erfolgreiche Jahre zurück. Aus diesem Anlass hat das Familienunternehmen eine limitierte Edition, bestehend aus fünf Produkten, auf den Markt gebracht. Angelehnt an das Design aus dem Jahr 1974, als der Vertrieb der Marke Tunap begann, repräsentiert die Limited Edition eine Auswahl der erfolgreichsten Produkte aus dem umfangreichen Tunap-Sortiment: Ein Multifunktionsöl, ein Innenraum- sowie ein Universalreiniger und zwei Additive, die Injektoren vor Ablagerungen schützen.

„Mit unserer Jubiläumsedition feiern wir unsere seit einem halben Jahrhundert anhaltende Erfolgsgeschichte“, sagt Maximilian Buchner, Geschäftsführer von Tunap und Sohn des Firmengründers Markus Buchner. „Das Jubiläumsjahr 2024 ist Anlass, auf fünf Jahrzehnte Innovation, Wachstum und starke Partnerschaften zurückzublicken. Gleichzeitig richten wir den Blick in die Zukunft. Wir werden auch weiterhin investieren, um unseren Kunden Forschung, Entwicklung, Produktion und Logistik aus einer Hand bieten zu können“, so Buchner.

Limited Edition in 12 Sprachen erhältlich

Produkte von Tunap kombinieren wirkungsvolle Technologie mit hohem Nachhaltigkeitsanspruch. Die neue Produktedition steht symbolisch für Tunaps unternehmerischen Anspruch: ein halbes Jahrhundert Innovationen, intelligente Produkte und zuverlässige Produktion. Jedes der fünf Produkte aus der Limited Edition ist in 12 Sprachen erhältlich. Das Set umfasst:

1. Tunap 100 Multifunktionsöl

Als praktische 5-in-1-Lösung ist das universell einsetzbare Multifunktionsöl für fünf Anwendungsbereiche geeignet als Schmierstoff, Reiniger, Rostlöser, Korrosionsschutzmittel und Kontaktspray. Erhältlich in der 500ml-Dose.

2. Tunap 909 Innenraum Complete

Der multifunktionale Innenraumreiniger ist für alle Kunststoff-, Glas- und Textiloberflächen geeignet und bietet hohe Reinigungsleistung bei komfortabler Anwendung. Erhältlich in der 500ml-Spraydose.

3. Tunap 915 Reiniger

Der n-Hexan-freie Universalreiniger ist für Wartungs-, Reparatur- und Reinigungsarbeiten geeignet. Er entfernt zuverlässig Staub, Verkrustungen, Öl, Fett, Harz und Korrosionsschutzschichten. Erhältlich in der 500ml-Dose.

4. Tunap 984 Injektor Direkt-Schutz Diesel

Schützt Injektoren effektiv vor kraftstoffbedingten Ablagerungen.Geeignet für alle (Bio-) Dieselmischungen. Erhältlich in der 200ml-Dose.

5. Tunap 974 Injektor Direkt-Schutz Benzin

Schützt Injektoren effektiv vor kraftstoffbedingten Ablagerungen.Geeignet für alle (Bio-) Benzinmischungen. Erhältlich in der 200ml-Dose.

Tunap-Kunden erhalten die Limited Edition im Tunap online Shop.

Fünf Jahrzehnte Innovation: Vier Unternehmensbereiche mit großem chemisch-technischem Produktsortiment

Heute ist Tunap internationaler Entwicklungs- und Dienstleistungspartner für weltweit tausende Autohäuser und kooperiert mit nahezu allen großen Fahrzeugherstellern. Das aktuelle Portfolio Tunap Automotive umfasst eine breite Palette an chemisch-technischen Produkten sowohl für die Wartung als auch für Reparaturen und Problemlösungen für alle Fahrzeugbereiche. Auch das von Tunap entwickelte Klimaanlagen-Reinigungssystem „airco well“ hat zur Bekanntheit des Unternehmens maßgeblich beigetragen. Der Bereich Industry entwickelt und vertreibt Hochleistungs- und Spezialschmierstoffe für unterschiedlichste Industriebereiche. Für den Bereich Private Brand bietet Tunap seinen Kunden ein spezielles Sortiment an Schmierstoffen, Reinigern und Additiven für den Eigenmarkenvertrieb und entwickelt und produziert auf Wunsch individuelle Produktlösungen. Mit Tunap Sports bietet Tunap Fahrradpflege-Produkte sowie kosmetische Produkte für Fahrradbegeisterte.

Mehr zum 50-jährigen Jubiläum im Tunap-Blog unter www.tunap.com

Die Tunap Group zählt weltweit zu den Technologieführern in der Herstellung von Aerosolen, Schmierstoffen und Reinigern für industrielle und technische Anwendungen. Produkte von Tunap pflegen und schützen und kombinieren innovative Chemie mit hohem Nachhaltigkeitsanspruch. Rund 30.000 Kunden weltweit vertrauen bereits auf Produkte und Systeme von Tunap. Bekannte Lösungen sind das Klimaanlagen-Reinigungssystem „airco well“ sowie die Techniklinie „Tunap Sports“ für erstklassige Fahrradreinigung und -pflege. Tunap bietet Forschung, Entwicklung, Produktion und Vertrieb aus einer Hand. Seit fünf Jahrzehnten ist das Familienunternehmen zuverlässiger Partner der Industrie.

Die Tunap Group hat ihren Hauptsitz in Wolfratshausen. Weitere Produktionsstandorte sind Lichtenau bei Chemnitz und Märstetten in der Schweiz. Weltweit ist Tunap in 17 Märkten in Europa, Amerika und Asien mit eigenen Gesellschaften vertreten. Insgesamt beschäftigt die Tunap Group über 700 Mitarbeitende und erzielt einen Jahresumsatz von rund 243 Millionen Euro.

Mehr über die Tunap Group und ihre innovativen Produkte und Konzepte erfahren Sie unter www.tunap.com

Firmenkontakt

TUNAP GmbH & Co. KG

Martin Rappenglück

Bürgermeister-Seidl-Straße 2

82515 Wolfratshausen

+49 8171 1600-51



http://www.tunap.com

Pressekontakt

ORCA an der Isar GmbH

Bettina Schönherr

Liebherrstraße 4

80538 München

+49 89 716 77 40 51



http://www.orca-isar.de

Die Bildrechte liegen bei dem Verfasser der Mitteilung.