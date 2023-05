Tunap Sports ist Sponsor der Finals 2023 Rhein-Ruhr

Für die Disziplin BMX Freestyle

Tunap, eines der führenden Unternehmen für Spezialschmierstoffe, wird mit seiner Marke Tunap Sports Sponsor der Deutschen Meisterschaft im BMX Freestyle, die im Rahmen der Finals 2023 Rhein-Ruhr stattfindet. Die Techniklinie Tunap Sports steht für erstklassige Fahrradreinigung und -pflege. Die Finals 2023 sind das größte Multisport-Event Deutschlands und finden vom 6. bis 9. Juli 2023 in Düsseldorf, Duisburg, Kassel und Berlin statt.

„Die Finals 2023 Rhein-Ruhr bündeln die mediale Aufmerksamkeit für zahlreiche Sportarten und bieten ihnen so eine einzigartige Bühne“, sagt Lydia Liebnitzky, Marketing Managerin bei Tunap Sports. „Wir freuen uns, als Sponsor der BMX-Freestyle-Events allen Fahrradbegeisterten vor Ort das Thema Fahrradpflege näher zu bringen.“

Neben dem Flächen-Sponsoring des BMX-Freestyle-Parks gibt Tunap Sports an einem Infostand allen Fahrradbegeisterten Tipps und Tricks für die richtige Pflege ihrer Fahrräder und informiert über passende Produkte aus seinem Sortiment an hochwertigen Pflege- und Reinigungsmitteln. Das Sponsoring von Tunap Sports erfolgt im Rahmen der Kooperation zwischen Tunap und dem Bund Deutscher Radfahrer e.V. (BDR), der die Deutschen Meisterschaften im BMX organisiert. Während der Finals 2023 werden die Deutschen Meisterschaften der BMX-Freestyle-Teildisziplinen Park und Flatland ausgetragen. Die BMX-Events finden am Samstag, den 8. Juli und Sonntag, den 9. Juli in der Gießhalle und auf dem Bunkervorplatz im Landschaftspark Duisburg statt. Der genaue Zeitplan der Veranstaltungen ist nach Veröffentlichung hier zu finden. Der Eintritt ist frei.

„BMX-Meisterschaften sind immer ein absoluter Hingucker“, sagt Uwe Rohde, Vizepräsident Marketing und Kommunikation beim BDR. „Im Rahmen der Finals 2023 Rhein-Ruhr erhalten diese Deutschen Meisterschaften die mediale Aufmerksamkeit und Zuschauerzahlen, die sie verdienen. Die BMX-Events sind ein wertvoller Teil dieses besonderen Ereignisses, an dem insgesamt 129 Titel in 18 Sportarten vergeben werden.“

Insgesamt übertragen ARD und ZDF an den vier Wettkampftagen mehr als 25 Stunden live in den Hauptprogrammen sowie mehr als 70 Stunden per Livestream in den Mediatheken der TV-Sender.

Mehr Informationen zu den Finals 2023 Rhein-Ruhr unter www.diefinals.de

Die Tunap Group zählt weltweit zu den Technologieführern in der Herstellung von Aerosolen, Schmierstoffen und Reinigern für industrielle und technische Anwendungen. Produkte von Tunap pflegen und schützen und kombinieren innovative Chemie mit hohem Nachhaltigkeitsanspruch. Rund 30.000 Kunden weltweit vertrauen bereits auf Produkte und Systeme von Tunap. Bekannte Lösungen sind das Klimaanlagen-Reinigungssystem „airco well“ sowie die Techniklinie „Tunap Sports“ für erstklassige Fahrradreinigung und -pflege. Tunap bietet Forschung, Entwicklung, Produktion und Vertrieb aus einer Hand. Seit fünf Jahrzehnten ist das Familienunternehmen zuverlässiger Partner der Industrie.

Die Tunap Group hat ihren Hauptsitz in Wolfratshausen. Weitere Produktionsstandorte sind Lichtenau bei Chemnitz und Märstetten in der Schweiz. Weltweit ist Tunap in 16 Märkten in Europa, Amerika und Asien mit eigenen Gesellschaften vertreten. Insgesamt beschäftigt die Tunap Group rund 700 Mitarbeitende und erzielt einen Jahresumsatz von ca. 231 Millionen Euro.

Mehr über die Tunap Group und ihre innovativen Produkte und Konzepte erfahren Sie unter www.tunap.com

