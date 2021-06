turingpoint spendet 500 Euro an das Geburtshaus Hamburg

Das Geburtshaus Hamburg sammelt Spenden für neue Räume – turingpoint unterstützt die Aktion und übernimmt soziale Verantwortung

Kinder sind wichtig, gerade in Zeiten von Corona brauchen sie unsere ganze Aufmerksamkeit und Unterstützung. Die Sicherheits-Experten von turingpoint sehen auch die IT-Branche in der Pflicht, eben weil diese so gut durch die Krise kommt. Deswegen spendet das Unternehmen 500 EUR für neue Räume an das Geburtshaus Hamburg.

Für eine selbstbestimmte Geburt

Der Verein Geburtshaus Hamburg e. V. setzt sich für den Erhalt der selbstbestimmten Geburt und die Wahlfreiheit des Geburtsortes ein. Er fördert die Gesundheit von Schwangeren, Familien sowie

Kindern, und wirkt positiv auf das Befinden während und nach der Geburt. Zu diesem Zweck veranstaltet er offene Themenabende und Workshops über Impfung, Ernährung, Kindesentwicklung, Elternzeit und mehr. Die Treffen sollen informieren, bei Entscheidungen unterstützen und ein Forum für Austausch sein.

Das Geburtshaus Hamburg wird von Hebammen geleitet, die ihr Klientel ganzheitlich betreuen. Sie betreuen Eltern von der Schwangerschaft bis zur Geburt. Und auch noch im ersten Lebensjahr des Nachwuchses stehen sie als Ansprechpartnerinnen zur Verfügung. Der Grundsatz der Hebammen lautet: “Kinder können ruhig kommen”. Unter diesem widmen sie sich allen, die in ihrem eigenen Tempo und entsprechend ihren Bedürfnissen gebären möchten.

turingpoint möchte ein Teil dieses zukunftsweisenden Weges sein. Deshalb beteiligt sich das Unternehmen daran, in diesen schwierigen Zeiten Räume für werdende Eltern und die neuen Erdenbürger zu schaffen. Also spendet turingpoint 500 EUR an die Aktion “Neue Räume für das Geburtshaus Hamburg.”

Integrität und Vertraulichkeit: Für einen hohen Sicherheitsstandard bei der Datenverarbeitung

Unter dem Motto “Was wäre, wenn alle Daten nur ihren Eigentümern zugänglich wären?” unterstützt turingpoint seine Kundschaft bei der Datenverarbeitung. Mit Hilfe progressiver und immer weiterwachsender Technologie-Stacks sorgt die IT-Firma dort für Sicherheit sorgen, wo geschäfts- und personenbezogene Daten anfallen.

turingpoint setzt diese Ziele mit Kryptografie sowie Penetration Testing um. Zusätzlich sensibilisieren die Experten die zuständigen Stakeholder für die Schutzwürdigkeit der erhobenen Daten. Da die Internet-Technologie einem permanenten Wandel und Fortschritt unterliegt, bleibt turingpoint nicht bei bestehenden Lösungen stehen. Stattdessen setzt das Unternehmen auf moderne Cutting-Edge-Technologien, die es ständig weiterentwickelt, damit sie innovativ bleiben und den neuesten Stand abbilden.

Die turingpoint GmbH ist eine von Sicherheitsexperten gegründete Beratung für Penetration Tests und IT-Sicherheitsanalysen.

