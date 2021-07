TVPeCee WLAN-HDMI-Streaming-Empfänger MMS-3000

Kabellos Videos, Bilder und mehr in 4K an Monitor und TV streamen

– Für Streaming auf TV, Beamer und Monitor

– Unterstützung für Miracast, AirPlay und DLNA

– Übertragung in bis zu 4K UHD mit 3840 x 2160 Pixeln

– Unterstützt alle gängigen Video-, Audio- und Bild-Formate

– Dual-Band-WLAN für 2,4- und 5-GHz-Netzwerke

Kabelloses Streaming auf TV und Monitor leicht gemacht: Einfach den Streaming-Empfänger von TVPeCee in einen freien HDMI-Port einstecken und mit Strom versorgen. Schon bringt man mit wenigen Klicks auf dem Smartphone oder Tablet-PC Spiele, YouTube-Videos, Fotos und mehr groß raus!

Ob Miracast, AirPlay oder DLNA: Dank der Vielzahl an unterstützten Übertragungs-Standards ist der Empfänger die ideale Ergänzung für praktisch alle Mobilgeräte und modernen Computer – ob mit Android, iOS oder Windows.

Streaming-Auflösung bis zu 4K UHD: So genießt man Games, Videos und Inhalte von Mediatheken ultrahochauflösend und erkennt auch am großen Flachbild-TV oder an der Beamer-Leinwand jedes noch so kleine Detail!

– Streaming auf TV, Beamer und Monitor mit HDMI-Anschluss

– Kompatibel zu Miracast, AirPlay und DLNA: zum kabellosen Spiegeln und Wiedergeben von

Mobilgeräte- und PC-Inhalten, auch von YouTube

– Auflösung: bis 4K UHD (3840 x 2160 Pixel / 2160p)

– Unterstützt alle gängigen Video-, Audio- und Bild-Formate

– Systemvoraussetzungen: ab Android 4.4, ab iOS 8, ab Windows 8.1 sowie DLNA-kompatible Geräte

– WiFi-kompatibel: unterstützt WLAN-Standards IEEE 802.11ac/b/g/n

– Dual-Band-WLAN: für 2,4- und 5-GHz-Netzwerke

– Unterstützt Firmware-Update over-the-air (OTA)

– Stromversorgung: per USB (Netzteil mit 2 A empfohlen, bitte dazu bestellen)

– Maße: 171 x 59 x 13 mm, Gewicht: 56 g

– Streaming-Empfänger MMS-3000 mit integriertem HDMI-Kabel inklusive 2in1-USB-Stromkabel mit

WLAN-Antenne und deutscher Anleitung

– EAN: 4022107388955

Preis: 29,99 EUR

Bestell-Nr. PX-2498-625

Produktlink: https://www.pearl.de/a-PX2498-1253.shtml

Presseinformation inkl. Bilderlinks: https://www.magentacloud.de/lnk/d8hpG7un

Die PEARL. GmbH aus Baden-Württemberg ist das umsatzstärkste Unternehmen einer internationalen Technologie-Gruppe. Der Schwerpunkt, der 1989 gegründeten Firma, ist der Distanzhandel von Hightech- und Lifestyle-Produkten. In Deutschland werden rund 500 Mitarbeiter*innen beschäftigt, darunter etwa 30 Auszubildende in unterschiedlichen Ausbildungsberufen.

Mit ca. 20 Millionen Kundinnen und Kunden, über 10 Millionen gedruckten Katalogen pro Jahr, einer täglichen Versandkapazität von über 110.000 Paketen – alleine in Deutschland – und Schwesterunternehmen in der Schweiz, Frankreich und Polen gehört PEARL zu den größten Versandhäusern für Innovationen und Neuheiten aus dem Technologie-Bereich. Große Versandlager und Spezial-Versandzentren in Baden-Württemberg, Hessen und Niedersachsen ermöglichen eine sehr schnelle Belieferung der Kunden. Über 100.000 Europaletten Lagerkapazität in sechs Logistikzentren gewährleisten höchstmögliche Warenverfügbarkeit.

Ladengeschäfte in vielen europäischen Großstädten und das Teleshopping-Unternehmen Pearl.tv mit großer Reichweite in Europa unterstreichen diesen Anspruch.

In Deutschland umfasst das Sortiment von PEARL ca. 16.000 Produkte mit über 100 bekannten Exklusivmarken wie z.B. auvisio, Rosenstein & Söhne, Luminea, Sichler Haushaltsgeräte, simvalley MOBILE oder ELESION. Darunter sind zahlreiche Produkte aus den Bereichen Smart Home, Haushalt, Unterhaltungselektronik, Wellness, Lifestyle, Werkzeuge, PKW- und Handyzubehör sowie Hobby-, Freizeit- und Funprodukte.

Dank ihrer äußerst engen Kooperation mit internationalen Großherstellern und Entwicklungsfirmen hat die PEARL. GmbH einen starken Einfluss auf die Neuentwicklung und kontinuierliche Optimierung von Produkten ( www.pearl.de).

Durch eine konsequente Erweiterung des Produktportfolios und den Einsatz modernster Kommunikations- und Arbeitsmittel ist das stetige Wachstum des Unternehmens gesichert.

Kontakt

PEARL. GmbH

Heiko Loy

PEARL-Straße 1-3

79426 Buggingen

07631-360-417

presse@pearl.de

http://www.pearl.de

Die Bildrechte liegen bei dem Verfasser der Mitteilung.