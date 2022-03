txtspin.net – Automatische Textgenerierungen

Automatisierte Textgenerierung für Nischenseiten, Landing-Pages und Online-Shops

Wer in Suchmaschinen gefunden werden möchte, benötigt viel und vorrangig guten Inhalt – denn guter Inhalt ist ein Rankingfaktor für Google, Bing & Co. Das Verfassen von guten und vor allem vielen Texten kostet viel Zeit oder Geld, wenn man diesen Aufwand outsourcet. Doch viele von uns besitzen weder das eine noch das andere.

Das Tool txtspin.net, welches die automatische Erstellung von Inhalte auf Knopfdruck ermöglicht, könnte die Lösung für viele Shop-Betreiber oder Nischenseiten-Besitzer sein, denn diese Seiten leben von SEO-optimierten Texten und den Besuchern über Suchmaschinen.

Positiv zu erwähnen ist auch, dass der Betreiber das Online-Tool für Alle nutzbar machen will und nicht nur für große Unternehmen. So ist das Online-Tool für jeden bezahlbar (ab 30 Cent}, teilweise sogar kostenlos!

IDEAL FÜR ONLINE-SHOPS

Themenorientierte Online-Shops, welche bspw. verschiedene Artikel einer bestimmten Produktgruppe anbieten, können mit Hilfe von txtspin individuell einzigartige und hochwertige Produktbeschreibungen für jedes einzelne Produkt automatisch in Bruchteil von Sekunden erstellen. So sparen Betreiber von Online-Shops Zeit & Geld für ausführliche Produktbeschreibungen und steigern zeitgleich die Informationen für ihre Kunden und die Bedeutung für Suchmaschinen, wie Google, Bing & Co.

FÜR BESITZER VON NISCHENSEITEN & VERGLEICHSPORTALE SEHR ZU EMPFEHLEN

Nischenseite und Vergleichsportale, leben von der Aufarbeitung unterschiedlicher Themen angereichert mit Produktvergleichen und Produktempfehlungen bzw. -tests. Die Erstellung solcher Produktbeschreibungen ist auf langer Sicht ein enormer finanzieller und zeitlicher Aufwand, woran der eine oder andere Webmaster mit der Zeit scheitert. Denn solche Seiten existieren anhand der Aktualität und immer neuer Produktvorstellungen. Das Tool txtspin ist für die Erstellung solcher Produkttexte das ideale Werkzeug, um immer wieder Produktbeschreibungen neuer Produkte zu erstellen.

IMMER NEUE MARKETING-TEXTE FÜR PRESSEMITTEILUNGEN, GASTARTIKEL & FOREN GENERIEREN

Du betreibst eine neues Produkt und möchtest es bekannt machen oder eine erstellte Kampagne bewerben, dann gibt es u.a. folgende Möglichkeiten:

– Werbung in Foren

– Publizierung von Pressemitteilungen

– Publizierung von Gastartikeln

Für diese genannten Möglichkeiten werden, vor allem bei der Publizierung von Gastartikeln, immer neue Texte verlangt, die zuvor noch nicht veröffentlicht wurden – denn ein Marketing ala Copy-Paste ist nicht nur unseriös, sondern produziert auch so genannten Duplicated Content, was nicht nur Dir selbst, sondern auch den Publishern schaden kann. Also sind auch hier immer neue Markeing-Texte gefragt. Mit der kostenlosen variantengetriebenen Textgenerierung von txtspin ist genau dieses möglich. Du generierst deine Produktvorstellung per Knopfdruck in immer neuen Varianten und umgehst somit das Schreiben immer neuer Texte.

WIE FUNKTIONIERT TXTSPIN?

Es existieren in txtspin 2 unterschiedliche Arten der Textgenerierung:

– die datengetriebene Textgenerierung &

– die variantengetriebene Textgenerierung

Die datengetriebene Textgenerierung, welche ideal für die Erstellung unzähliger Produkttexte ist, basierst auf einer Datenbasis in tabellarischer Form, wie man es aus Tabellenkalkulationsprogrammen kennt. Die einzelnen Spalten der Datenbasis beschreiben dabei die Eigenschaften (z.B. von Prdukten) und die Zeilen die dazugehörigen Datensätze. Besitzt die Datenbasis bspw. 10 Datensätzen (z.B. Produkte), so werden am Ende 10 einzigartige Produkttexte entstehen.

Der Aufbau des Textes und die Festlegung vieler unterschiedlicher Varianten wird über die einmalige Erstellung eines Text-Setups bewirkt. Das Text-Setup ermöglicht über die Bereitstellung von Variablen, welche die Werte der jeweiligen Datensätze der Datenbasis beinhalten, Bedingungen zu definieren, wann welcher Text erzeugt werden soll und wann nicht. Zu dem kann über den Spintax-Syntax und der Verwendung von Zufallselementen unterschiedliche Textvarianten festgelegt werden, die eine perfekte Einzigartigkeit gewährleisten.

Die variantengetriebene Textgenerierung unterscheidet sich in der Hauptsache darin, das keine Datenbasis für die Textgenerierung notwendig ist und zum Schluss immer nur ein Text generiert wird.

WAS KOSTET DAS ONLINE-TOOL?

Das Gute zu erst – das Tool richtet sich nicht nur an finanzstarke Firmen, sondern auch an Kleinunternehmer und Hobby-Seitenbetreiber. Die variantengetriebene Textgenerierung, welche z.B. perfekt für die Erstellung von Marketing-Texten ist, ist sogar umsonst! Kosten entstehen nur bei der datengetriebenen Textgenerierung und richten sich nach der Anzahl der Wörter pro generierten Text. Weitere Kosten, wie eine monatliche Grundgebühr, existieren nicht.

