UD Media führt verpflichtende Zwei-Faktor-Authentifizierung ein

Zur weiteren Verbesserung der Datensicherheit führt die UD Media GmbH ab dem 4. Dezember 2024 eine verpflichtende Zwei-Faktor-Authentifizierung (2FA) für den Zugang zum Kundenmenü ein. Diese Maßnahme soll die Sicherheit der Kundendaten entscheidend stärken und entspricht den Vorgaben der NIS-2-Richtlinie des Bundesamts für Sicherheit in der Informationstechnik (BSI). UD Media ist damit einer der ersten Hosting-Provider, der die 2FA zur Pflicht macht.

Zwei-Faktor-Authentifizierung per App oder E-Mail

Bereits seit mehreren Jahren bietet die UD Media GmbH ihren Kunden die Möglichkeit, die Zwei-Faktor-Authentifizierung per App zu aktivieren. Bis zum 4. Dezember 2024 können sie freiwillig die 2FA per Authentifizierungs-App einrichten, um den höchsten Sicherheitsstandard zu gewährleisten. Erfolgt dies bis zum Stichtag nicht, wird die Zwei-Faktor-Authentifizierung automatisch per E-Mail aktiviert. In diesem Fall erhalten Kunden nach Eingabe ihrer Login-Daten zusätzlich eine E-Mail mit einem einmaligen Code, der für den erfolgreichen Abschluss des Logins erforderlich ist.

Warum ist die Zwei-Faktor-Authentifizierung so wichtig?

Die Einführung der Zwei-Faktor-Authentifizierung bietet einen entscheidenden Schutz vor unberechtigtem Zugriff auf sensible Kundendaten. Herkömmliche passwortbasierte Login-Verfahren sind zunehmend anfällig für Cyber-Angriffe, da sie durch Methoden wie Phishing oder Brute-Force-Attacken kompromittiert werden können. Die Zwei-Faktor-Authentifizierung setzt hier einen zusätzlichen Schutzmechanismus ein, indem sie neben dem Passwort einen weiteren Identitätsnachweis verlangt. So bleibt der Zugang auch bei Diebstahl des Passwortes gesichert, da der Angreifer ohne das zweite Sicherheitsmedium, z.B. eine Authentifizierungs-App oder eine E-Mail, den Login nicht abschließen kann.

Indem die Zwei-Faktor-Authentifizierung den Zugriff durch Dritte erschwert, erhalten Kunden mehr Kontrolle über den Schutz ihrer sensiblen Daten und können sich darauf verlassen, dass ihre Informationen auch im Falle eines kompromittierten Passworts bestmöglich geschützt sind. Die neue Authentifizierungsmethode entspricht den Anforderungen der NIS-2-Richtlinie und spiegelt die aktuellen Standards in der Datensicherheit wider. Durch diese Maßnahme wird das Risiko von Datenschutzverletzungen deutlich reduziert und die Sicherheit der Kundendaten auf ein neues Niveau gehoben.

Der Erkelenzer Hosting-Anbieter UD Media bietet seit 2003 Privat- und Geschäftskunden verschiedene Hosting-Produkte auf 100% Ökostrom-Basis an. Besonderen Wert legt UD Media auf Kundenservice und die Sicherheit aller betreuten Domains – gleichgültig ob Einsteiger- oder Profipaket. So enthalten alle Hosting-Tarife die Möglichkeit, die eigene Website über SSL (https) via Let’s Encrypt abzusichern. Für Kunden installierbare Softwarepakete – wie z.B. WordPress, NextCloud oder die Shop-Software Shopware werden zur Installation immer auf dem neuesten Stand angeboten. Abgerundet wird das Angebot durch individuell konfigurierbare Managed Server sowie einem multilingualen Homepage-Baukasten-System mit Shop-Funktionalität. Durch eigen entwickelte Verwaltungsoberflächen, können zudem Kundenwünsche bei der Weiterentwicklung berücksichtigt werden.

Firmenkontakt

UD Media GmbH

Ronny Schick

Kölner Str. 28

41812 Erkelenz

024319038190



https://udmedia.de

