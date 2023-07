Über 70.000! Die beeindruckenden halbjährlichen Verkaufszahlen von OMODA belegen seine Vorreiterrolle als Zukunftstechnologie-Pionier in der Automobilbranche. Kürzlich wurden die Export-Verkaufszahlen für den Monat Juni bekannt gegeben, und das Ergebnis ist bemerkenswert: Insgesamt wurden 14.047 Fahrzeuge exportiert. Diese Zahlen sind jedoch nur ein Teil des Erfolgs, den OMODA im ersten Halbjahr 2023 verzeichnet hat. Mit kumulierten Exportverkäufen von 70.821 Fahrzeugen ist das Unternehmen bestens auf Kurs, sein ambitioniertes Jahresziel von 200.000 Verkäufen im Ausland zu erreichen. Diese beeindruckende Leistung bestätigt OMODAs Engagement für Innovation und sein Streben, die Branche mit wegweisenden Technologien voranzubringen.

Als weltweit agierende Automobilmarke hat OMODA international Anerkennung und Beliebtheit erlangt, und das aus guten Gründen. Mit seinem futuristischen und stilvollen Außendesign spricht OMODA die Kunden auf visueller Ebene an und überzeugt durch technologisch fortschrittliche Produktmerkmale. Doch nicht nur das Äußere zählt: Die Fünf-Sterne-Sicherheitsstandards von OMODA stellen sicher, dass die Fahrer und Insassen geschützt sind und sich auf höchstem Sicherheitsniveau bewegen können. Darüber hinaus zeichnet sich OMODA durch sein tiefes Verständnis für die Selbsterfahrungs-Mentalität der neuen Generation aus, was bedeutet, dass die Marke die Bedürfnisse und Wünsche der Verbraucher aufgreift und in ihren Fahrzeugen umsetzt. Dieses ganzheitliche Konzept hat OMODA zu einem Pionier der Zukunftstechnologie im Automobilbereich gemacht und den Grundstein für seinen Erfolg gelegt.

OMODA hat seine Präsenz in den letzten Jahren kontinuierlich ausgebaut. Mit einer weltweiten Markterschließung in zehn Ländern hat das Unternehmen ein strategisches globales Marktlayout erfolgreich umgesetzt. Kürzlich führte OMODA eine Vielzahl von Marken- und Produktaktionen in Europa, Südostasien und Australien durch, die seine Vorreiterrolle weiter unterstreichen. Ein bedeutender Meilenstein wurde dabei in Spanien erreicht, als die erste Charge von OMODA Fahrzeugen erfolgreich in Europa angekommen ist. Parallel dazu unterstützte OMODA den renommierten Gold-Coast-Marathon in Australien und war in der ersten Juliwoche auch aktiv beim Marathon in Queensland vertreten. Des Weiteren erweiterte OMODA seine Präsenz in Südostasien durch die offizielle Einführung in Malaysia am 6. Juli, womit es nach Indonesien der zweite südostasiatische Markt ist, in dem das Unternehmen seine Wirkung entfaltet. Diese bemerkenswerten Erfolge verdeutlichen die Vorreiterrolle von OMODA auf globaler Ebene und festigen seine Position als wegweisender Akteur in der Zukunftstechnologie des Automobilbereichs.

Mit über 70.000 verkauften Fahrzeugen in der ersten Jahreshälfte 2023 beweist OMODA seine führende Rolle als Pionier der Zukunftstechnologie im Automobilbereich. Das Unternehmen plant die Markteinführung mehrerer Bestseller-Modelle in der zweiten Jahreshälfte, darunter den OMODA 5 EV, ein fortschrittliches Elektrofahrzeug, das im vierten Quartal weltweit erhältlich sein wird. OMODA strebt nach globaler Expansion und setzt auf innovative Technologien und wegweisendes Design, um die Automobilindustrie der Zukunft zu gestalten. Mit diesen ehrgeizigen Plänen und dem Fokus auf Exzellenz wird OMODA weiterhin eine Vorreiterrolle einnehmen und stetig wachsen.

