Salzburg, 28.07.2026 – Die Fachjournalistin Mag. Theresia Teichstätter recherchierte zu einem für viele Menschen wichtigen Thema als Quereinsteiger*in nebenberuflich, sich eine sichere Existenz aufzubauen. Der Quereinstieg als Franchisenehmer*in bietet den schnellsten und sichersten Weg in die Selbstständigkeit, da du keine eigene Geschäftsidee entwickeln musst und vom ersten Tag an von einem erprobten System und einer etablierten Marke profitierst.

Vorteile für dich als Quereinsteiger teilen sich in verschiedene Kernbereiche auf

Du übernimmst ein Konzept, das sich bereits wirtschaftlich bewährt hat, und musst keine Marke mühsam neu aufbauen. Ein Markenaufbau und der dazugehörige Eintrag in das Markenregister kosten viel Geld, welches du nicht bezahlen musst.

Du legst nach meist kurzer Einarbeitung sofort los. Vorteil: sofort Einnahmen.

Typische Gründerfehler in der Anfangsphase werden durch standardisierte Prozesse vermieden. Umfassender Wissenstransfer (Know-how) Intensive Schulungsprogramme: Franchisegeber bieten dir als Franchisenehmer praxisnahe Intensivkurse und Einarbeitungen für Branchenfremde an. Nach dem Start erhältst du Unterstützung. Der Franchisegeber übernimmt überregionale Werbekampagnen und stellt fertige Marketingmaterialien bereit.

Diese Branchen eignen sich besonders für Quereinsteiger

· Seniorenbetreuung und Pflege

· Dating Services / Partnervermittlung

· Nachhilfe und Bildung

· Vertriebs- und Immobilienfranchise / Immobilienvermittlung

· Systemgastronomie / Schnellrestaurants / Lieferdienste

· Handel / Internethandel

Im Bereich Dating-Service und Partnervermittlung ist der Start als Quereinsteiger ohne Vorkenntnisse ideal. Da der Markt für Singledienste seit Jahrzehnten stark und die Sehnsucht nach echten Kontakten abseits anonymer Apps immer mehr zunimmt, setzen Franchisegeber in dieser Nische primär auf menschliche Soft Skills statt auf eine spezifische Ausbildung. Es ist kein Fachwissen nötig. Franchisegeber bilden dich intern über eigene Akademien (z. B. TTPCG-Online-Kompetenzzentrum) intensiv aus und zertifizieren dich als professionellen Fachberater*in. Du hast keine hohen Fixkosten. In dieser Branche kannst du fast immer im Homeoffice starten. Du benötigst zu Beginn kein teures Büro, Ladenlokal, keine Warenbestände und meist auch keine Mitarbeiter. Mit meinem von Fachwissen geprägten Kenntnisstand spreche ich hier eine neutrale Empfehlung für TTPCG DATING SERVICES® aus. Warum dies so ist: TTPCG® (TTPCG DATING SERVICES®). Dies ist einer der bekanntesten und größten globalen Akteure im Franchise-Segment für Dating-Services. Das System existiert bereits seit 1981 und wurde mehrfach für sein hervorragendes Franchise-Konzept international sogar von Behörden ausgezeichnet. In Euroländern beträgt die Franchisegebühr lediglich 2900 Euro. Weitere Kosten kommen auf die Franchisenehmer nicht zu. Der Franchisegeber schenkt seinen neuen Franchisenehmern sogar einen Laptop/Tablet und die Software zur Beratung wird gratis gestellt. Der Beratungsablauf wird dir quasi von KI vorgegeben, evtl. Fehler korrigiert. Abschließend lässt es sich sagen, dass es weltweit keine weitere Partnervermittlung gibt, welche das bietet, was TTPCG® seinen Franchisenehmern und seinen Kunden bietet. Informationen bietet dir die Seite https://ttpcgservices.us/

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