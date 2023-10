Über Street-Art und Signaletik

Wer hat eigentlich diese Pfeile designt? Warum hat das „W“ keine spitzen Kanten? Und wie kommt Kunst auf die Fläche einer ganzen Fassade?

Wenn ein neues Gebäude entsteht, nehmen wir grosse Teile der Infrastruktur für selbstver-ständlich. Dabei ist es ein eigener Berufsstand, sich mit dem Entwerfen und Designen von Wegleitungs- und Orientierungskonzepten zu befassen. Für die LUWA hat das „neuzeichen“ damals übernommen und insbesondere mit der auffälligen Fassadenmalerei ganze Arbeit geleistet.

Die Gestaltung von Strassenkunst an Gebäudefassaden ist ein dynamischer und vielschichtiger Prozess, der oft auf dem Papier beginnt. Künstler halten ihre Ideen auf Papier oder digital fest, um den besten Ansatz für den jeweiligen Raum zu bestimmen und ihre Vision zu verfeinern. Die finale Skizze dient zum Auftakt der Planungsphase. Platzierung, Oberflächenbeschaffenheit, Materialvorgaben, Genehmigungen und Absprachen mit Behörden stehen nun im Fokus dieses Logistik lastigen Schrittes. Sofern es nicht bereits Teil des Entwurfsprozesses war, berücksichtigen die meisten Künstler den kulturellen und sozialen Kontext des Ortes und passen ihr Werk oder das Motiv entsprechend an.

Dieses Phänomen können wir auch auf dem LUWA-Areal beobachten, denn die Malerei bildet eine massive Maschine des Herstellers „Cincinnati“ und zwei Arbeiter ab. Dies also der klare Verweis auf die Verarbeitung von Metallen am ehemaligen Industriestandort. Auch wenn die visuell fesselndste Phase, die Realisierung der Malerei auf der Fassade, aktuell bereits ein paar Jahre zurückliegt, so sind das Kunstwerk und das LUWA nach wie vor einen Besuch wert.

Tun Sie es den Künstlern gleich und treten auch Sie in einen kreativen Dialog mit Ihrer Gemeinschaft, um aussagekräftige und wichtige Botschaften gezielt zu vermitteln. Das Echo der Geschichte hallt auf unerwartete Weise weiter und begleitet Sie in die Zukunft: das LUWA-Areal als das Areal für alle.

