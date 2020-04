Übergrößen Schuhe finden bei schuhplus

Passende Schuhe in großen Größen

Die Suche nach optimal passender und ansprechender Schuhmode kann der Jagd nach dem heiligen Gral gleichen, wenn es sich bei den begehrten Objekten um Fußbekleidung in besonders großen Größen handelt. Bei schuhplus – Schuhe in Übergrößen jedoch ist dies kein Problem, hat der Versandhändler sich doch explizit auf große Größen spezialisiert.

Umfangreiches Sortiment für XXL-Schuhe

Wichtig ist es, bereits im Vorfeld genau zu definieren, welchen Herausforderungen die Übergrößen Schuhe standhalten müssen und welche Eigenschaften diese aufweisen sollten. Werden die Schuhe hauptsächlich draußen in kühlen Temperaturen getragen und sollten daher gut gefüttert sein? Ergänzen sie schicke Business-Outfits beim täglichen Auftritt im Büro? Sollen Sneaker nicht nur lässig aussehen, sondern auch beim Sport guten Halt bieten? All diese Ansprüche schränken die Auswahl bereits ein und machen die Recherche zielgerichteter und somit einfacher. Bei schuhplus, einem der bestausgestatteten, auf Übergrößen Schuhe spezialisierten Fachhandel, kann im zugehörigen Webshop nicht nur bequem nach Schuhart wie Stiefel, Sandalen und Pumps gesucht, sondern auch nach Größe, Absatzhöhe, Innenmaterial und vielem mehr gefiltert werden.

Stilvoll und farbenfroh: Schuhe von schuhplus

Da Fußbekleidung nicht nur passen und praktisch sein, sondern auch optisch ansprechen soll, ist auch der Aspekt der eigenen Vorlieben ein entscheidender Faktor. Schuhe setzen ein modisches Statement, unterstreichen Stil und Ästhetik des gesamten Looks und werden oft zum besonderen Highlight eines Outfits. Dank Onlineshops wie schuhplus.de ist die Auswahl an Farbe, Form, und Stil auch für Übergrößen Schuhe groß und breit gefächert. Auf der Webseite ist es durch ein ausgeklügeltes Filtersystem möglich, nicht nur die Schuhart und Größe auszuwählen, sondern danach auch direkt Stilelemente wie beispielsweise Farbtöne und Absatzart zu definieren. So entfällt zeitintensives Scrollen durch Produktangebote, die den Käufer gar nicht interessieren, die Suche wird auf potenzielle, nächste Lieblingsstücke fokussiert.

Passende Schuhe in großen Größen

Sind Schuhe zu klein, drücken sie fürchterlich, machen jeden Schritt zur Qual und landen schnell in der Ecke, das ist jedem klar. Doch auch andere Besonderheiten und Eigenschaften beeinflussen den Tragekomfort massiv und sollten beim Kauf der nächsten Übergrößen Schuhe unbedingt beachtet werden. Welche Schuhweite passt zur eigenen Fußform? Welche Verschlussart ist am angenehmsten? Dank den umfangreichen Filtern auf schuhplus können diese Anforderungen an einen Schuh bereits vorab ausgewählt werden, was die Suche bereits clever einschränkt. Auch Hersteller können gefiltert werden, um die Auswahl auf die Modelle zu konzentrieren, die erfahrungsgemäß angenehm anzuziehen sind und eine gute Passform bieten. Neben dem Onlineshop bietet schuhplus zudem auch die Möglichkeit, in 3 stationären Fachgeschäften viele Modelle unter erfahrener Beratung direkt anzuprobieren, um auf Nummer sicher zu gehen.

Die schuhplus – Schuhe in Übergrößen – GmbH ist ein in Europa führendes, multimedial operierendes E-Commerce-Unternehmen mit POS-Integration, welches sich auf den synchronen Multichannel-Vertrieb im Produktsegment Schuhe in Übergrößen spezialisiert hat. Als lizensierter Handelspartner nationaler wie internationaler Marken erstreckt sich das Portfolio über die gesamte Abdeckung anlassbezogener Schuhmoden. Damenschuhe in Übergrößen werden in den Größen 42 – 46 geführt; das Segment Herrenschuhe in Übergrößen umfasst die Größen 46 – 54. Das Sortiment des Webshops wird im SchuhXL-Geschäft von schuhplus ebenfalls auch stationär angeboten in den Filialen in Dörverden, Kaltenkirchen sowie im Saterland. Geschäftsführender Gesellschafter ist der Unternehmensgründer Kay Zimmer.

Kontakt

schuhplus – Schuhe in Übergrößen – GmbH

Georg Mahn

Große Straße 79a

27313 Dörverden

04234 8909080

04234 8909089

presse@schuhplus.com

https://www.schuhplus.com

Die Bildrechte liegen bei dem Verfasser der Mitteilung.