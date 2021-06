Übersichtlich, intuitiv, funktional: Neuer Webkatalog für Draka-Kabel

Prysmian Group: BU Multimedia Solutions präsentiert detaillierten Online-Produktkatalog unter draka-cable.com

Köln, 9. Juni 2021 – Unter www.draka-cable.com ist ab sofort der neue Webkatalog der BU Multimedia Solutions (MMS), Prysmian Group online. Der digitale Produktkatalog gliedert die umfangreichen Draka-Kabelreihen in die Rubriken

Kupfer-, LWL- und Industriedatenkabel sowie Heimverkabelung, Studio- und Schiffskabel. Durch einfachen Klick auf die jeweilige Produktkategorie gelangen Nutzer zur detaillierten Übersicht der einzelnen Kabelmodelle. Neuartige Filter-, Such- und Vergleichsfunktionen erleichtern das schnelle Finden von Kabeln und Zusatzinformationen.

Der neue Draka-Webkatalog unter www.draka-cable.com bildet das gesamte Produktesortiment der BU Multimedia Solutions übersichtlich ab und bietet zugleich tiefergehende Informationen zu allen Kabeltypen. Kurze Klickwege und intuitives Navigieren machen Nutzern die Anwendung einfach und liefern schnell die gesuchte Information. Der Menüpunkt ” Produkte” enthält alle im Draka-Sortiment erhältlichen Kabeltypen, geordnet nach den Kategorien Kupfer-, LWL-, Industriedatenkabel, Heimverkabelung, Studio- und Schiffskabel.

In modernem Kacheldesign ist jede Produktkategorie verbildlicht. Durch Auswahl und Anklicken eines der Visuals öffnet sich eine Übersicht aller in diesem Produktfeld erhältlichen Kabel. Hier haben User verschiedene Optionen. Klicken sie auf eines der dargestellten Kabelproduktfelder, wie “Category 5e” bei “Kupfer-Datenkabel” oder “Fibre Optic Indoor Cables” bei “LWL-Datenkabel”, erhalten sie Informationen zu den verschiedenen Ausführungen und Zugang zu den Datenblättern. Schnelle Hilfe beim direkten Vergleich von Kabeln eines Produkttyps, beispielsweise der zehn Varianten des Category 7A-Kabels UC1500 SS22 Cat.7A S/FPT 4P LSHF-FR Dca, ermöglicht die Vergleichsfunktion. Nutzer setzen ein Häkchen in das Kästchen hinter den jeweiligen Kabeln und erhalten mit Klick auf den grünen Button oben rechts in der Menüzeile eine Gegenüberstellung der maßgeblichen Produktdaten.

Umfassende Suchoptionen bietet die Menüleiste unter “Suchen Sie diesen Abschnitt”. Hier können User nach den Themenkomplexen Kabelaufbau, Sondermerkmale, elektrische Eigenschaften, Anwendung und Brandeigenschaften filtern. Ein DoP-Finder ergänzt den Funktionsumfang: Mit Hilfe der DoP-Nummer lassen sich Leistungserklärungen (DoPs) herunterladen. Für weitergehende Fragen können sich User über das Kontaktformular direkt an die BU Multimedia Solutions wenden.

“Mit unserem neuen Webkatalog geben wir Kunden und Interessierten einen vollumfassenden Überblick über unsere Produkte. Der Produktkatalog ist besonders nutzerfreundlich und durch das direkte Einpflegen von Änderungen durch unsere Produktmanager stets top-aktuell”, sagt Scott Brown, Direktor Produktmanagement, MMS/Prysmian Group.

Prysmian Group

Die Prysmian Group ist ein Weltmarktführer für Energie- und Telekomkabelsysteme. Mit ihren fast 140 Jahren Erfahrung, einem Umsatz von über EUR 11 Mrd., ca. 29.000 Mitarbeitern in über 50 Ländern und 112 Werken, ist die Gruppe stark in High-Tech Märkten positioniert und bietet das größtmögliche Spektrum an Produkten, Dienstleistungen, Technologien und Wissen. Sie agiert in Geschäftsfeldern der Untertage- und Unterwasserkabel und Systemen zur Energieübertragung und -verteilung, mit Spezialkabeln für Anwendungen in vielen unterschiedlichen Industrien und Kabeln für mittlere und niedrige Spannung für den Bau- und Infrastruktursektoren. Für den Bereich der Telekommunikation fertigt die Gruppe Kabel und Zubehör für Stimm-, Video- und Datenübertragung und bietet ein umfassendes Spektrum an Glasfaserkabeln, Lichtwellenleitern und Kupferkabeln sowie Anschlusssystemen. Prysmian ist eine Aktiengesellschaft, die in der italienischen Börse, dem FTSE MIB Index, gelistet ist.

