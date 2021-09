Überzeugende “Nischenlösung”

BLANKE BAY-BOX

Immer mehr Badezimmer verfügen heute über schwellenlose Duschen, moderne Sanitärmöbel und eine ansprechende Innenarchitektur. Neben designorientierten Oberflächen halten zunehmend gestalterische Elemente wie Einschnitte oder Nischen Einzug. Mit BLANKE BAY-BOX bieten die Fliesenzubehörspezialisten der Blanke Systems GmbH aus Iserlohn eine oberflächenfertige Nischen-Schnelleinbau-Lösung, die technisch überzeugt und optisch beeindruckt.

Sichtbares Element der BLANKE BAY-BOX Lösung ist eine Box aus hochwertigem, gebürsteten Edelstahl in drei unterschiedlichen Abmessungen. Als rahmenlose Einbaunische kann sie sowohl flächenbündig mit dem Belagsmaterial als auch auskragend montiert werden. Darüber hinaus gehören zum Gesamtpaket eine passende Installationsbox sowie ein Abdichtungs-Set zur einfachen Anbindung an die Verbundabdichtung.

Ein schmaler, überstehender Rahmen an der Installationsbox wird über das mitgelieferte Abdichtungsset direkt an die angrenzende Flächenabdichtung angebunden. Das verhindert sicher und zuverlässig ein Hinterlaufen der Nische. Zur Montage werden zunächst die schmalen Ränder der Installationsbox mit dem Universalkleber BLANKE DIBA-COLL am Untergrund festgeklebt. Anschließend erfolgt der Anschluss für die Verbundabichtung. Bevor nach der Abdichtung der Fläche die Fliesen verlegt werden, setzt man die BLANKE BAY-BOX ein. Die gewünschte Einbautiefe und der sichere Halt der Edelstahlbox wird über verdeckt angeordnete Fixierungen sichergestellt. Für ausreichenden Schutz sorgt eine schmale Einbauhilfe, die auch die Fuge zwischen Oberbelag und Edelstahlbox definiert. Ist die Fläche verfugt, kann die Einbauhilfe entfernt und die Fugen zwischen keramischem Oberbelag und BLANKE BAY-BOX fachgerecht mit Silikon abgedichtet werden.

Neben der wasserdichten Montage überzeugt BLANKE BAY-BOX vor allem durch den enormen Zeitvorteil. Da aufwändiges Anpassen und Abmessen entfallen, kann direkt nach dem Einbau der Box mit der Verfliesung der Fläche begonnen werden.

BLANKE BAY-BOX ist für den Nass- und Trockenbau geeignet und wird in den Abmessungen 15 x 30 x 10, 30 x 30 x 10 und 60 x 30 x 10 cm angeboten. Dank ihres zeitlosen Designs passt die schnelle “Nischenlösung” ideal zu Fliesen, keramischen Platten und Natursteinen.

Blanke überzeugt. Blanke Systems GmbH & Co. KG ist ein international tätiger Hersteller und Systemanbieter von Fliesenzubehör mit hohem Qualitätsanspruch und Wert. Kundennähe und jeweils auf die Märkte optimierte Vertriebsstrukturen und Logistik ermöglichen die erfolgreichen Aktivitäten in mehr als 80 Ländern. Mit dem frühzeitigen Erkennen von Marktentwicklungen legt man bei Blanke den Grundstein für Produktneuentwicklungen und baut so kontinuierlich sein Know-how aus. Die Produkte von Blanke helfen Handwerkern, Architekten und Planern dabei, gemeinsam überzeugende Arbeit zu leisten.

Bildquelle: Blanke