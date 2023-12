UEFA EURO 2024: Stuttgart – ein besonderer Gastgeber

Nach der Gruppenauslosung für die UEFA EURO 2024 in Deutschland steht fest: Als eine der zehn Host Cities freut sich Stuttgart auf Spiele mit Beteiligung von Slowenien, Dänemark, Ungarn, Schottland, Belgien und Deutschland. Stuttgart präsentiert sich dabei als besonderer Gastgeber mit Public Viewing, EURO 2024 Festival und Kulturangeboten – die ganze Stadt wird zum Stadion.

Vom 14. Juni bis 14. Juli findet die UEFA EURO 2024 in Deutschland statt. Auch Stuttgart steht dann im Fokus der Fußballfans aus ganz Europa. Unter dem Motto „Die ganze Stadt ein Stadion“ ist die Landeshauptstadt von Baden-Württemberg ein besonderer Gastgeber für Besucher:innen aus dem In- und Ausland. Abgeleitet von der speziellen „Arena-Topografie“ Stuttgarts mit seinen Weinbergen und Hügeln, die die Innenstadt umschließen, spielt das Motto auch auf die Sportleidenschaft der Stuttgarter:innen an. Denn die „Heim-EM“ knüpft an großartige Sporthighlights der Vergangenheit an. Schon 1993 bewegte die Leichtathletik-WM ein Massenpublikum, begleitet von mitreißenden La-Ola-Wellen im Stadion. Und 2006 avancierte Stuttgart zur Stadt des Sommermärchens, als die deutsche Nationalmannschaft nach einem packenden Turnier hier den dritten Platz bei der FIFA-Weltmeisterschaft gewann.

Gäste und Fußballfans dürfen sich auf ein einzigartiges Erlebnis freuen. Die Fan Zone auf dem Schlossplatz, mitten im Herzen der Stadt, verspricht eine elektrisierende Atmosphäre für 30.000 Menschen. Hier können die Fans auf extra großen Leinwänden alle 51 Spiele der UEFA EURO 2024 sehen, mit ihren Mannschaften fiebern und sie feiern. Dazu gibt es täglich rund um das Public Viewing Sport- und Mitmachaktivitäten für Groß und Klein auf dem Marktplatz. Kultur ist das Motto auf dem Karlsplatz, Kulinarik wird auf dem Schillerplatz geboten. „Wir wollen mit der UEFA EURO 2024 das Gemeinschaftsgefühl und die Sportbegeisterung steigern, vor allem aber sind wir eine gastfreundliche, eine sport- und fußballbegeisterte Stadt. Das möchten wir zeigen und damit unser Stuttgart-Bild in Europa und der Welt positiv prägen“, sagt Stuttgarts Oberbürgermeister Dr. Frank Nopper. „Ich freue mich riesig auf die UEFA EURO 2024.“

Für alle, die mehr als Fußball erleben möchten, bieten die kurzen Wege zwischen Stadion, City und zahlreichen Kultureinrichtungen die unkomplizierte Erfahrung von internationalem Sportevent und herausragenden Sehenswürdigkeiten auf dichtem Raum. Kunstmuseum, Opern- und Schauspielhaus, Neues Schloss und Altes Schloss, Staatsgalerie und StadtPalais umgeben das Public-Viewing-Gelände auf dem Schlossplatz und sind innerhalb von fünf Gehminuten erreichbar. Der Fernsehturm, das Wahrzeichen von Stuttgart, thront über der Stadt und ist von all diesen Plätzen zu sehen. Diese in Deutschland einzigartige Kombination macht Stuttgart zu einem attraktiven Ziel für Event- und Kulturliebhaber – das wird auch durch die Auszeichnung als eine von 40 weltweiten Top-Destinationen für 2024 im renommierten Marco Polo Trendguide unterstrichen.

Der Anpfiff zum Sporthöhepunkt des Jahres 2024 naht und auch Armin Dellnitz, Geschäftsführer der Stuttgart-Marketing GmbH, ist voller Vorfreude: „Die Auslosung der Gruppen für die UEFA EURO 2024 hat in uns noch größere Begeisterung für dieses anstehende Top-Event ausgelöst. Wir sind fest entschlossen, zusammen mit unseren Partnern allen Gästen und Fußballfans während des Turniers ein unvergleichliches Erlebnis in Stuttgart zu bieten. Wir wollen eine einzigartige Atmosphäre schaffen, Stuttgarts ausgezeichnete Kulturangebote weithin sichtbar machen und vor allem die ganze Welt herzlich willkommen heißen“.

Weitere Informationen unter www.stuttgart-tourist.de und www.stuttgart.de/uefaeuro2024

